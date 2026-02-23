Securea războiului dintre Alex Bodi și Beinur n-a fost îngropată: ”Am pus afacerea pe numele lui!”

Scandalul dintre Alex Bodi și Beinur Nuredin a reizbucnit spectaculos și a detonat din nou internetul! Invitat în platoul Dan Capatos Show, Beinur a venit hotărât să își spună adevărul. Deși Alex Bodi a spus că scandalul dintre cei doi s-a stins, Beinur vine și spune exact contrariul pentru CANCAN.ro! De la presupusa împăcare până la bani, orgolii și fotografii controversate, fiecare subiect a fost disecat în direct!

Un punct fierbinte al confruntării dintre cei doi afaceriști a fost presupusa intervenție a lui Necati Arabaci, despre care s-a spus că ar fi mediat conflictul. Beinur a respins această ipoteză și a explicat că nu a cerut niciodată ajutor pentru rezolvarea problemei dintre el și Bodi. Potrivit declarațiilor sale, discuțiile purtate indirect nu pot fi considerate o împăcare asumată public. Beinur a declarat că pentru el nu contează mesajele transmise prin intermediari. Vezi emisiunea integrală aici!

„Eu vin aici în fața voastră și am zis că nu ne-am certat. Împăcare înseamnă să existe o discuție directă, asumată, nu prin alte persoane. Dacă vrei să fii bărbat adevărat spune, uite, eu îmi cer scuze față de tine și de familia ta. Asta înseamnă împăcare, să spui lucrurile clar, nu să le lași în aer. (…) Eu n-aveam nevoie să mă împace pe mine cineva cu cineva. Mi-a spus așa (n.r. Necati): am vorbit cu Bodi, i-am zis că eu te-am cunoscut pe tine de la el și ar fi bine să își ceară scuze. Dar una e să vorbești la telefon și alta e să ieși public și să spui am greșit. Eu asta am așteptat. Să fie ceva direct, nu povești spuse din om în om.”

Ba mai mult, fotografia devenită virală a turnat benzină peste conflictul deja aprins. Imaginea în care Beinur ar fi fost eliminat din cadru a fost interpretată de acesta drept un gest intenționat din partea lui Bodi. Acesta a spus că deține varianta originală și că editarea fotografiei transmite un mesaj clar de excludere publică.

„Poza asta e tăiată, el a tăiat-o, asta e trimisă de mine acum. Eu te prezint omului ăsta, eu fac legătura, și după aceea mă scoți pe mine din poză? Asta spune multe. Nu e vorba doar de o fotografie, e vorba de un mesaj pe care îl transmiți. Și mesajul ăla e clar.”

Beinur, replică dură la adresa lui Bodi: „Eu nu am atacat, eu doar m-am apărat”

Capitolul financiar a fost, fără îndoială, un moment sensibil al intervenției lui Beniur. S-au vehiculat sume importante, iar acuzațiile privind presupuse beneficii materiale pentru Bodi au fost lămurite. Beinur a oferit cifre concrete și a susținut că investițiile făcute în restaurant au fost bazate exclusiv pe încredere în afacerea începută de cei doi. El a mai spus și că deține dovezi pentru fiecare sumă menționată și că nu a inițiat atacurile publice asupra lui Alex Bodi.

„Eu niciodată n-am atacat, eu doar m-am apărat. Eu aveam băgați aproape 180.000 de euro și el știe foarte bine și am dovezi. Am avut încredere, am pus afacerea pe numele lui, pentru că așa am considerat că e normal atunci. Nu m-am gândit că o să ajungem aici. Dacă voiam să fac scandal pentru bani, îl făceam de mult.”

Episodul hotelului pe care Bodi l-a dezbătut în scandal a fost prezentat în spațiul public ca un moment critic dintre cei doi. Beinur susține însă că situația reală a fost diferită și mult mai puțin spectaculoasă. Potrivit declarațiilor sale, a fost vorba strict despre o problemă administrativă legată de acces în cameră și nimic mai mult.

„La ora 14:00 n-am mai avut cheie la hotel. Mi-am luat băgăjelul și am plecat, înțelegi? Asta a fost. N-a fost niciun circ, n-a fost nimic spectaculos. Dar când vrei să creezi o poveste, o faci să pară mai mare decât e.”

Conflictul dintre cei doi rămâne deschis, iar publicul așteaptă acum cu sufletul la gură replica lui Alex Bodi!

Emisiunea integrală se poate urmări AICI:

