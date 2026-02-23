Acasă » Știri » Hidroelectrica anunță schimbări! Bogdan Bodea, dezvăluiri de ultimă oră: ”Vrem să creștem!”

Hidroelectrica anunță schimbări! Bogdan Bodea, dezvăluiri de ultimă oră: ”Vrem să creștem!”

De: Alina Drăgan 23/02/2026 | 22:14
Hidroelectrica anunţă schimbarea strategiei

Bogdan Badea, CEO-ul Hidroelectrica, a vorbit recent despre strategia companiei, care s-a schimbat semnificativ în ultimii ani. Hidroelectrica promite prețuri mai mici la energie după schimbarea strategiei spre clienții casnici și industriali. Pentru că livrările către consumatori au depășit producția proprie, compania a apelat mai mult la piața energetică.

Strategia companiei Hidroelectrica s-a schimbat semnificativ în ultimii ani! Cu 188 de centrale hidroelectrice și o putere instalată totală de 6,4 GW, precum și cu parcul eolian Crucea, de 108 MW, Hidroelectrica este cel mai mare producător de energie regenerabilă din România. Creșterea numărului de clienți a dus la majorarea livrărilor directe către consumatori și, în același timp, la creșterea achizițiilor din piață pentru a acoperi cererea.

Prețuri mai mici la energie la Hidroelectrica

În acest context nou, Hidroelectrica va continua să cumpere energie din piață, chiar și atunci când producția proprie este ridicată.

„Noi o să continuăm să cumpărăm energie din piaţă, indiferent care va fi producţia Hidroelectrica. Strategia de business s-a schimbat mult în ultima perioadă. Vrem să creştem pe segmentul de furnizare, atât pe zona de consumator casnic, cât şi pe zona de consumatori industriali, pentru că este foarte important ca şi la mari consumatori energia să ajungă la un preţ cât mai bun şi cât mai competitiv. Şi pentru acest lucru este nevoie şi de energie din piaţă, este nevoie de energia ieftină din fotovoltaic”, a declarat Bogdan Badea.

Cifrele companiei reflectă schimbarea. De exemplu, în anul 2025, Hidroelectrica a furnizat peste 7 miliarde de kilowatt-oră (kWh) de energie către clienții săi, cu 30% mai mult decât în anul anterior. În paralel, vânzările pe piața angro au coborât la aproximativ 6,3 miliarde de kilowatt-oră, în scădere cu 22%.

Cum livrările către clienți au depășit producția proprie, compania a apelat mai mult la piața energetică. În 2025 a cumpărat aproximativ 2,2 miliarde de kilowatt-oră de energie, față de puțin peste 800 de milioane de kilowatt-oră în anul anterior, adică aproape triplu.

Variații de preț în funcție de intervalele orare

De asemenea, conform declarațiilor făcute de Bogdan Badea, creșterea rapidă a producției din panouri solare se reflectă deja în dinamica prețurilor. Pe piețele unde energia se tranzacționează de la o zi la alta sau aproape în timp real, tarifele pot varia semnificativ de la o oră la alta, însă aceste oscilații nu sunt vizibile direct pentru majoritatea consumatorilor.

„Cred că preţurile se vor aşeza într-o zonă corectă pentru consumatori. Avem energie ieftină în foarte multe intervale orare, avem energie scumpă în alte intervale orare. Consumatorul nu vede acest lucru – sau nu consumatorul normal, care nu stă să se uite în PZU (Piața pentru Ziua Următoare – n.r.) să vadă care a fost evoluţia preţurilor sau în intraday”, a spus Badea.

Concret, de regulă, prețurile tind să scadă în orele de prânz, când producția fotovoltaică este ridicată, și să crească seara, când consumul este mai mare, iar energia solară nu mai este disponibilă.

Hidroelectrica a cumpărat anul trecut energie ieftină „pe toate intervalele orare pe care se putea achiziţiona”, tocmai pentru a putea menține un preț cât mai scăzut la clientul final și, în același timp, pentru a asigura profit pentru acționari.

