Acasă » Știri » Crimă în Spania! Motivul ireal pentru care un român și-a ucis vecinul

De: Anca Chihaie 23/02/2026 | 23:11
Un român și-a ucis vecinul spaniol/Foto: Arhivă CANCAN

Un bărbat de 35 de ani, de origine română, a fost arestat în Valencia, după ce și-a ucis vecinul spaniol, într-un incident care a șocat întreaga comunitate locală. Crima a avut loc în cartierul Benimàmet, într-un bloc de locuințe unde tensiunile dintre cei doi vecini se acumulaseră timp de aproape doi ani. Motivul tragediei este unul surprinzător: victima, un spaniol de 59 de ani, ar fi cerut românului să înceteze să mai dea muzică tare în timpul orelor de liniște.

Potrivit informațiilor oficiale, conflictul dintre cei doi vecini a escaladat duminică, în timpul orelor de odihnă. Bărbatul spaniol a urcat la apartamentul românului pentru a-i cere să oprească muzica care deranja întreaga clădire. Situația a degenerat rapid: românul l-a atacat pe vecin cu un cuțit și l-a lovit cu o bâtă de baseball, provocându-i răni incompatibile cu viața.

În timpul atacului, mama victimei, în vârstă de 88 de ani, a încercat să intervină pentru a-și salva fiul. Cu toate acestea, părinții românului au intervenit și au imobilizat-o, împiedicând-o să ajute. Bătrâna a reușit să scape ulterior și s-a refugiat la o vecină, care a alertat imediat autoritățile.

Poliția ajunsă la fața locului a găsit trupul victimei sub masa din bucătăria apartamentului. Cadavrul a fost ulterior tras pe palierul blocului, iar vecinii susțin că familia românului ar fi încercat să-l ascundă. Autoritățile spaniole l-au reținut imediat pe agresor, iar ulterior au fost arestați și părinții acestuia, pentru a stabili implicarea lor în eveniment.

Crima vine după o serie de conflicte și reclamații depuse de vecini de-a lungul ultimilor doi ani. Românul fusese reclamat de mai multe ori la poliție pentru tulburarea liniștii publice, însă avertismentele anterioare nu au fost luate în considerare. Vecinii povestesc că, de-a lungul anilor, mai mulți locatari s-au mutat din bloc din cauza comportamentului agresiv al familiei românului.

În momentul arestării, bărbatul de 35 de ani a fost surprins acoperit de sângele victimei, într-un gest care a lăsat martorii șocați. Poliția îl acuză de omor calificat, fapt pentru care legislația spaniolă prevede o pedeapsă de până la 25 de ani de închisoare. Ancheta continuă, autoritățile urmărind să clarifice întreaga succesiune de evenimente și rolul fiecărui membru al familiei în această tragedie.

Decizie controversată! Minorul acuzat că l-a ucis pe Mario Berinde își va continua studiile online

Călăul lui Mario Berinde a rupt tăcerea! Ce s-a întâmplat între cei doi adolescenți, înainte de crimă: ”Mă teroriza, mă înjura!”

