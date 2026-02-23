Crimă în Spania! Motivul ireal pentru care un român și-a ucis vecinul

Un bărbat de 35 de ani, de origine română, a fost arestat în Valencia, după ce și-a ucis vecinul spaniol, într-un incident care a șocat întreaga comunitate locală. Crima a avut loc în cartierul Benimàmet, într-un bloc de locuințe unde tensiunile dintre cei doi vecini se acumulaseră timp de aproape doi ani. Motivul tragediei este unul surprinzător: victima, un spaniol de 59 de ani, ar fi cerut românului să înceteze să mai dea muzică tare în timpul orelor de liniște.

Potrivit informațiilor oficiale, conflictul dintre cei doi vecini a escaladat duminică, în timpul orelor de odihnă. Bărbatul spaniol a urcat la apartamentul românului pentru a-i cere să oprească muzica care deranja întreaga clădire. Situația a degenerat rapid: românul l-a atacat pe vecin cu un cuțit și l-a lovit cu o bâtă de baseball, provocându-i răni incompatibile cu viața.

Un român și-a ucis vecinul spaniol

În timpul atacului, mama victimei, în vârstă de 88 de ani, a încercat să intervină pentru a-și salva fiul. Cu toate acestea, părinții românului au intervenit și au imobilizat-o, împiedicând-o să ajute. Bătrâna a reușit să scape ulterior și s-a refugiat la o vecină, care a alertat imediat autoritățile.

Poliția ajunsă la fața locului a găsit trupul victimei sub masa din bucătăria apartamentului. Cadavrul a fost ulterior tras pe palierul blocului, iar vecinii susțin că familia românului ar fi încercat să-l ascundă. Autoritățile spaniole l-au reținut imediat pe agresor, iar ulterior au fost arestați și părinții acestuia, pentru a stabili implicarea lor în eveniment.

Crima vine după o serie de conflicte și reclamații depuse de vecini de-a lungul ultimilor doi ani. Românul fusese reclamat de mai multe ori la poliție pentru tulburarea liniștii publice, însă avertismentele anterioare nu au fost luate în considerare. Vecinii povestesc că, de-a lungul anilor, mai mulți locatari s-au mutat din bloc din cauza comportamentului agresiv al familiei românului.

În momentul arestării, bărbatul de 35 de ani a fost surprins acoperit de sângele victimei, într-un gest care a lăsat martorii șocați. Poliția îl acuză de omor calificat, fapt pentru care legislația spaniolă prevede o pedeapsă de până la 25 de ani de închisoare. Ancheta continuă, autoritățile urmărind să clarifice întreaga succesiune de evenimente și rolul fiecărui membru al familiei în această tragedie.

