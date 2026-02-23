Acasă » Știri » Cum trebuie să speli pernele, de fapt. Așa rămân mereu pufoase

Cum trebuie să speli pernele, de fapt. Așa rămân mereu pufoase

De: Alina Drăgan 23/02/2026 | 22:46
Cum trebuie să speli pernele, de fapt. Așa rămân mereu pufoase

Somnul este esențial și la fel sunt și perenele pe care dormim. Un somn odihnitor este asigurat de o pernă confortabilă, dar și curată. Atunci când vine vorba de perene, mulți sunt cei care uită să le curețe sau o fac forte rar. Cum trebuie să speli pernele, de fapt, ca să rămână mereu pufoase?

Înainte de a spăla pernele, un pas esențial este să „studiezi” bine eticheta. Unele perne din pene sau puf necesită spălare delicată sau chiar curățare chimică. În cazul pernelor sintetice lucrurile sunt mai simple, aceste merg direct în mașina de spălat, însă nu oricum.

Cum trebuie să speli pernele, de fapt.

Înainte de a pune pernele în mașina de spălat scoateți husele și verificați dacă există pete vizibile. Acestea trebuie tratate înainte. Pe ele se aplică un detergent delicat și se lasă să acționeze câteva minute. În cazul în care perna este voluminoasă, acesta trebuie spălată singură.

Mașina de spălat se setează la un program delicat sau pentru articole voluminoase, cu apă caldă sau călduță, în funcție de recomandările producătorului. În cazul pernelor este indicat să folosiți un detergent lichid delicat, care nu lasă reziduuri și nu degradează fibrele.

Un mic truc util: pentru a menține forma pernelor și pentru distribuția uniformă a detergentului puteți adăuga câteva mingi de tenis curate în cuva mașinii. De asemenea, este recomandat să clătești pernele de două ori pentru a te asigura că detergentul este complet eliminat.

Cum trebuie să speli pernele, de fapt.

Și uscarea pernelor este la fel de importantă ca și curățarea lor. Pernele sintetice pot fi uscate la mașina de uscat pe program delicat. În timp ce pernele de puf sau pene necesită aerisire suplimentară. Puteți folosi mingile de tenis și în uscător pentru a evita lipirea pufului și a păstra volumul.

După ce pernele sunt uscate complet trebuie să le scuturăm ușor și să le batem între palme pentru a redistribui umplutura. Mai mult, expunerea la soare pentru câteva ore ajută la eliminarea mirosurilor și la păstrarea prospețimii.

Ce se întâmplă dacă dormi fără pernă. Efectele se văd imediat

Ce presupune metoda japoneză de a usca hainele mai repede iarna. Cum trebuie așezate, de fapt

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Cum arată Anca Țurcașiu fără niciun strop de machiaj la 55 de ani. Fanii au crezut că nu văd bine!
Știri
Cum arată Anca Țurcașiu fără niciun strop de machiaj la 55 de ani. Fanii au crezut că nu…
Cătălina și Dan, doi soți din Brăila, au murit într-un accident rutier cumplit. Fetița lor de 6 anișori a ajuns la spital
Știri
Cătălina și Dan, doi soți din Brăila, au murit într-un accident rutier cumplit. Fetița lor de 6 anișori…
Vești rele pentru pensionari. Nazare: „E prematur” să vorbim acum despre dezghețarea pensiilor
Mediafax
Vești rele pentru pensionari. Nazare: „E prematur” să vorbim acum despre dezghețarea pensiilor
Călin Georgescu ridiculizează Curtea Constituțională: „Dacă Ceaușescu ar fi avut CCR, probabil că azi era președinte democratic”
Gandul.ro
Călin Georgescu ridiculizează Curtea Constituțională: „Dacă Ceaușescu ar fi avut CCR, probabil că...
FOTO. Eleonora, una dintre cele mai frumoase jurnaliste, a atras privirile la meci
Prosport.ro
FOTO. Eleonora, una dintre cele mai frumoase jurnaliste, a atras privirile la meci
Donald Trump, fermecat de o violonistă din Republica Moldova: „Ce talent! Ești incredibilă”
Adevarul
Donald Trump, fermecat de o violonistă din Republica Moldova: „Ce talent! Ești incredibilă”
Horațiu Potra, urgență medicală în instanță. Judecătorii au chemat ambulanța după ce mercenarului i s-a făcut rău în timpul procesului
Digi24
Horațiu Potra, urgență medicală în instanță. Judecătorii au chemat ambulanța după ce mercenarului...
Alertă IGSU: ninsori viscolite în Carpați și vânt de până la 70 km/oră în mai multe regiuni ale țării
Mediafax
Alertă IGSU: ninsori viscolite în Carpați și vânt de până la 70 km/oră...
Parteneri
Cum arată Elena Udrea la 52 de ani! S-a fotografiat în cei mai mulați colanți, la sală
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată Elena Udrea la 52 de ani! S-a fotografiat în cei mai mulați colanți,...
FOTO. E una dintre cele mai frumoase femei din lume, dar a fost părăsită! Despărțirea momentului
Prosport.ro
FOTO. E una dintre cele mai frumoase femei din lume, dar a fost părăsită! Despărțirea...
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit...
Pensii mai mari de la 1 iulie 2026. E vorba de românii care au lucrat în această țară din Europa
Click.ro
Pensii mai mari de la 1 iulie 2026. E vorba de românii care au lucrat...
De la refugiu la capcană: de ce Kazahstanul cooperează acum cu Moscova împotriva exilaților ruși
Digi 24
De la refugiu la capcană: de ce Kazahstanul cooperează acum cu Moscova împotriva exilaților ruși
Cum au aflat serviciile secrete CIA și MI6 despre planurile lui Putin de a invada Ucraina și de ce nimeni nu le-a crezut
Digi24
Cum au aflat serviciile secrete CIA și MI6 despre planurile lui Putin de a invada...
Poliția Timiș a invocat ChatGPT în instanță pentru a susține o sancțiune. Judecătorii au anulat-o și au restituit permisul șoferului
Promotor.ro
Poliția Timiș a invocat ChatGPT în instanță pentru a susține o sancțiune. Judecătorii au anulat-o...
BANCUL ZILEI. Pe plajă: – Băi Costele, ce bine arată nevastă-ta, are o siluetă de invidiat!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Pe plajă: – Băi Costele, ce bine arată nevastă-ta, are o siluetă de...
Pușcașii marini americani au respins trecerea la pușca de asalt M7. Motivul?
go4it.ro
Pușcașii marini americani au respins trecerea la pușca de asalt M7. Motivul?
Cât cântărește cel mai mare fluture din lume?
Descopera.ro
Cât cântărește cel mai mare fluture din lume?
Trilogia originală va fi complet refacută pentru PlayStation 5
Go4Games
Trilogia originală va fi complet refacută pentru PlayStation 5
Călin Georgescu ridiculizează Curtea Constituțională: „Dacă Ceaușescu ar fi avut CCR, probabil că azi era președinte democratic”
Gandul.ro
Călin Georgescu ridiculizează Curtea Constituțională: „Dacă Ceaușescu ar fi avut CCR, probabil că azi era...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Horoscop 24 februarie 2026. Zodia care primește un telefon neașteptat
Horoscop 24 februarie 2026. Zodia care primește un telefon neașteptat
Cum arată Anca Țurcașiu fără niciun strop de machiaj la 55 de ani. Fanii au crezut că nu văd bine!
Cum arată Anca Țurcașiu fără niciun strop de machiaj la 55 de ani. Fanii au crezut că nu văd bine!
Cătălina și Dan, doi soți din Brăila, au murit într-un accident rutier cumplit. Fetița lor de ...
Cătălina și Dan, doi soți din Brăila, au murit într-un accident rutier cumplit. Fetița lor de 6 anișori a ajuns la spital
Crimă în Spania! Motivul ireal pentru care un român și-a ucis vecinul
Crimă în Spania! Motivul ireal pentru care un român și-a ucis vecinul
Ce a apărut deasupra misterioasei „Zone 51” din SUA. Cu puțin timp înainte, Donald Trump ceruse ...
Ce a apărut deasupra misterioasei „Zone 51” din SUA. Cu puțin timp înainte, Donald Trump ceruse declasificarea unor informații despre extratereștri
Decizia care l-a ruinat la propriu, pe Cornel Păsat. Probleme uriașe pentru fondatorul Flamingo Boys!
Decizia care l-a ruinat la propriu, pe Cornel Păsat. Probleme uriașe pentru fondatorul Flamingo Boys!
Vezi toate știrile
×