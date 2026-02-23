Cum trebuie să speli pernele, de fapt. Așa rămân mereu pufoase

Somnul este esențial și la fel sunt și perenele pe care dormim. Un somn odihnitor este asigurat de o pernă confortabilă, dar și curată. Atunci când vine vorba de perene, mulți sunt cei care uită să le curețe sau o fac forte rar. Cum trebuie să speli pernele, de fapt, ca să rămână mereu pufoase?

Înainte de a spăla pernele, un pas esențial este să „studiezi” bine eticheta. Unele perne din pene sau puf necesită spălare delicată sau chiar curățare chimică. În cazul pernelor sintetice lucrurile sunt mai simple, aceste merg direct în mașina de spălat, însă nu oricum.

Cum trebuie să speli pernele, de fapt.

Înainte de a pune pernele în mașina de spălat scoateți husele și verificați dacă există pete vizibile. Acestea trebuie tratate înainte. Pe ele se aplică un detergent delicat și se lasă să acționeze câteva minute. În cazul în care perna este voluminoasă, acesta trebuie spălată singură.

Mașina de spălat se setează la un program delicat sau pentru articole voluminoase, cu apă caldă sau călduță, în funcție de recomandările producătorului. În cazul pernelor este indicat să folosiți un detergent lichid delicat, care nu lasă reziduuri și nu degradează fibrele.

Un mic truc util: pentru a menține forma pernelor și pentru distribuția uniformă a detergentului puteți adăuga câteva mingi de tenis curate în cuva mașinii. De asemenea, este recomandat să clătești pernele de două ori pentru a te asigura că detergentul este complet eliminat.

Și uscarea pernelor este la fel de importantă ca și curățarea lor. Pernele sintetice pot fi uscate la mașina de uscat pe program delicat. În timp ce pernele de puf sau pene necesită aerisire suplimentară. Puteți folosi mingile de tenis și în uscător pentru a evita lipirea pufului și a păstra volumul.

După ce pernele sunt uscate complet trebuie să le scuturăm ușor și să le batem între palme pentru a redistribui umplutura. Mai mult, expunerea la soare pentru câteva ore ajută la eliminarea mirosurilor și la păstrarea prospețimii.

