Cum arată Anca Țurcașiu fără niciun strop de machiaj la 55 de ani. Fanii au crezut că nu văd bine!

Actrița Anca Țurcașiu se află în această perioadă într-o vacanță prelungită în Thailanda Călin Șerban. Pentru cei doi, această destinație tropicală a devenit aproape o tradiție, fiind alegerea ideală pentru lunile reci de iarnă. În fiecare an, perechea preferă să se refugieze într-un climat cald, departe de temperaturile scăzute din România, și să se bucure de peisaje exotice și plaje însorite.

Vacanțele în destinații calde par să fie un ritual important pentru Anca Țurcașiu și partenerul ei, oferindu-le oportunitatea de a se deconecta complet de ritmul cotidian și de presiunea mediului profesional. Alegerea unor locații precum Thailanda permite combinația ideală între relaxare, sporturi acvatice, plimbări prin peisaje naturale spectaculoase și descoperirea gastronomiei locale. În plus, astfel de călătorii le oferă un cadru ideal pentru a se bucura de timpul petrecut împreună, consolidând relația și creând amintiri memorabile.

Cum arată Anca Țurcașiu fără niciun strop de machiaj la 55 de ani

În vacanța actuală, Anca Țurcașiu a ales să împărtășească imagini în care apare naturală, fără machiaj sau coafuri elaborate. Fotografiile postate pe rețelele sociale au atras imediat atenția fanilor, care au apreciat aspectul ei natural și tonul sănătos al pielii. La aproape 56 de ani, vedeta continuă să fie un exemplu de încredere în sine și de acceptare a propriei imagini, demonstrând că frumusețea poate fi completată de autenticitate și relaxare.

„No make-up, no hair. În vacanța asta, chiar am învățat să mă iubesc pe mine, așa cum sunt, naturală, să nu pun preț decât pe a petrece fiecare zi cât mai frumos cu putință și cred că lecția asta despre iubire de sine e cea mai importantă de pe pământ”, a spus Anca Țurcașiu.

Această destinație din Asia de Sud-Est nu este deloc străină pentru cei doi. În trecut, Anca și Călin au explorat mai multe zone din Thailanda altor vedete autohtone. Familia Laura Cosoi a fost și ea în vacanță în această țară, iar întâlnirile ocazionale dintre acestea în diverse locații turistice au adus momente speciale și fotografii surprinse pe rețelele sociale. Astfel, Thailanda continuă să fie nu doar un refugiu pentru relaxare, ci și un loc de socializare pentru comunitatea de artiști și persoane publice din România.

