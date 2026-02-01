Acasă » Știri » Cum arată casa din Snagov unde Aris Eram de la Survivor locuiește alături de părinții săi

Cum arată casa din Snagov unde Aris Eram de la Survivor locuiește alături de părinții săi

De: David Ioan 01/02/2026 | 07:40
Cum arată casa din Snagov unde Aris Eram de la Survivor locuiește alături de părinții săi
Cum arată casa din Snagov unde Aris Eram de la Survivor locuiește alături de părinții săi

Andreea Esca, una dintre cele mai cunoscute prezentatoare TV din România, a preferat întotdeauna discreția în ceea ce privește viața personală. Deși deține mai multe proprietăți, vila din Snagov rămâne locul în care familia Esca–Eram își petrece cel mai des timpul liber.

Totodată, aici locuiește și Aris Eram, concurent la Survivor, atunci când se află în țară, casa devenind un spațiu central al vieții de familie.

Cum arată casa din Snagov unde locuieşte Aris Eram

Proprietatea este situată într-o zonă exclusivistă de pe malul lacului Snagov, cunoscută pentru rezidenții săi celebri. În apropiere se află locuințele unor personalități precum Ion Țiriac, Anamaria Prodan, Cristian Țânțăreanu, Ioana Băsescu sau Cosmin Olăroiu.

Zona este apreciată pentru liniște, intimitate și accesul direct la apă, elemente care au contribuit la alegerea făcută de familia Esca–Eram în urmă cu aproximativ două decenii.

Aris Eram. Foto: Instagram

Vila se remarcă prin arhitectura modernă, având etaj, ferestre mari și luminoase, precum și un ponton privat pentru ambarcațiunea familiei. Deși curtea nu este foarte generoasă ca suprafață, poziționarea direct pe malul lacului compensează acest aspect, oferind o priveliște spectaculoasă și posibilitatea practicării sporturilor nautice chiar în spatele casei.

Alexandre Eram, soțul Andreei Esca, este pasionat de bărci de viteză și a fost surprins adesea pilotând astfel de ambarcațiuni, activitate care a devenit o tradiție pentru întreaga familie.

Vila de la Snagov, locul reuniunilor de familie

Pe lângă vila de la Snagov, familia deține și o locuință în București, din care Andreea Esca a publicat ocazional imagini pe rețelele de socializare. Interiorul reflectă pasiunea lui Alexandre Eram pentru artă și fotografie, fiind decorat cu numeroase tablouri și obiecte vizuale.

Deși prezentatoarea nu petrece mult timp în bucătărie, aceasta este complet utilată, iar câteva dintre rețetele sale preferate sunt pregătite pentru familie atunci când copiii sunt acasă.

În prezent, Alexia Eram locuiește în propriul apartament, iar Aris studiază în Barcelona, revenind la Snagov în perioadele libere. Vila rămâne locul în care se reunește familia, un spațiu care îmbină confortul, intimitatea și accesul la activități recreative.

Portofoliul imobiliar al Andreei Esca include și alte investiții importante, precum o vilă achiziționată în București în 2004, evaluată la aproximativ 350.000 de euro, și o casă istorică în zona Armenească, estimată la circa 500.000 de euro.

De asemenea, prezentatoarea a cumpărat și recondiționat cinci case rustice în Porumbacu de Sus, pe care le închiriază turiștilor. Acestea sunt dotate modern și se află la 39 de kilometri de Sibiu, zonă cu care Esca are o legătură personală, bunicul său fiind născut acolo.

CITEŞTE ŞI: Câte zeci de mii de euro a plătit Andreea Esca pentru facultatea fiului ei, Aris. Actualul concurent Survivor a fost un „aspirator” de bani

Andreea Esca și-a cumpărat o nouă casă în Porumbacu de Sus! Ce afacere inedită va deschide aici: „O să se numească: ‘a lu’ Escana’”

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Teriyaki Chicken, povestea unui sos care a călătorit din Japonia până în America – gătit simplu, spus cu umor și înțelepciune de Chef John
Știri
Teriyaki Chicken, povestea unui sos care a călătorit din Japonia până în America – gătit simplu, spus cu…
Alimentul la care a renunțat Răzvan Simion, pentru o viață sănătoasă. I se spune ”otrava din farfurie”
Știri
Alimentul la care a renunțat Răzvan Simion, pentru o viață sănătoasă. I se spune ”otrava din farfurie”
Ziua în care LEVA dispare definitiv din Bulgaria: Euro, singura monedă, de la miezul nopții
Mediafax
Ziua în care LEVA dispare definitiv din Bulgaria: Euro, singura monedă, de la...
Cea mai ieftină garsonieră din Constanța. Cât costă 11mp locuibili în orașul de la malul Mării
Gandul.ro
Cea mai ieftină garsonieră din Constanța. Cât costă 11mp locuibili în orașul de...
Rivala Simonei Halep divorțează după ce și-a înșelat soțul cu prietenul acestuia! A fost prinsă de nevasta bărbatului
Prosport.ro
Rivala Simonei Halep divorțează după ce și-a înșelat soțul cu prietenul acestuia! A...
Lukașenko dă lecții femeilor cum să-și păstreze frumusețea și tinerețea. „Luați o lopată în mână și curățați zăpada”
Adevarul
Lukașenko dă lecții femeilor cum să-și păstreze frumusețea și tinerețea. „Luați o lopată...
Interviu cu Lolita, artista AI care a stârnit controverse: „Tehnologia nu omoară sufletul. Nu o să înlocuiesc niciodată artiști umani”
Digi24
Interviu cu Lolita, artista AI care a stârnit controverse: „Tehnologia nu omoară sufletul....
„Te iau cu mine!” REVOLTĂ după ce un sudanez a împins o fată de 18 ani în fața metroului: Tânăra și agresorul au murit pe loc
Mediafax
„Te iau cu mine!” REVOLTĂ după ce un sudanez a împins o fată...
Parteneri
Imagini cu Antonia în costum de baie. Cum arată acum artista, după ce și-a mărit posteriorul cu Aquafilling și a fost la un pas de tragedie
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Imagini cu Antonia în costum de baie. Cum arată acum artista, după ce și-a mărit...
FOTO. Superba blondă s-a lăsat agățată de milionar pe Instagram
Prosport.ro
FOTO. Superba blondă s-a lăsat agățată de milionar pe Instagram
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a...
Imagini din interiorul casei lui Virgil Ianțu. Vila cu două niveluri, complet transformată după renovare: „O adevărată investiție, la care mă gândesc cu mândrie”
Click.ro
Imagini din interiorul casei lui Virgil Ianțu. Vila cu două niveluri, complet transformată după renovare:...
Rețeaua Iran-Occident. Cum a construit fiul ayatollahului un imperiu care protejează familia Khamenei în caz de „apocalipsă” politică
Digi 24
Rețeaua Iran-Occident. Cum a construit fiul ayatollahului un imperiu care protejează familia Khamenei în caz...
Val de demisii în PSD București: liderii mai multor filiale pleacă după eșecul alegerilor din Capitală. Cine le ia locul (surse)
Digi24
Val de demisii în PSD București: liderii mai multor filiale pleacă după eșecul alegerilor din...
Nemții de la Daimler câștigă licitația STB: Bucureștiul primește 30 de autobuze hibrid
Promotor.ro
Nemții de la Daimler câștigă licitația STB: Bucureștiul primește 30 de autobuze hibrid
BANCUL ZILEI. Mirii se retrag în dormitor în noaptea nunții. Tânăra nesătulă: o dată, de două ori, de trei, de patru…
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Mirii se retrag în dormitor în noaptea nunții. Tânăra nesătulă: o dată, de...
Record istoric: Singurul actor care a jucat în 3 filme cu 8+ Oscaruri
go4it.ro
Record istoric: Singurul actor care a jucat în 3 filme cu 8+ Oscaruri
Stelele de mare controlează sute de picioare, deși nu au creier. Cum reușesc?
Descopera.ro
Stelele de mare controlează sute de picioare, deși nu au creier. Cum reușesc?
Jocuri gratuite pentru abonații PlayStation
Go4Games
Jocuri gratuite pentru abonații PlayStation
Cea mai ieftină garsonieră din Constanța. Cât costă 11mp locuibili în orașul de la malul Mării
Gandul.ro
Cea mai ieftină garsonieră din Constanța. Cât costă 11mp locuibili în orașul de la malul...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Teriyaki Chicken, povestea unui sos care a călătorit din Japonia până în America – gătit simplu, ...
Teriyaki Chicken, povestea unui sos care a călătorit din Japonia până în America – gătit simplu, spus cu umor și înțelepciune de Chef John
Alimentul la care a renunțat Răzvan Simion, pentru o viață sănătoasă. I se spune ”otrava din ...
Alimentul la care a renunțat Răzvan Simion, pentru o viață sănătoasă. I se spune ”otrava din farfurie”
Maternitatea după 40 de ani. De ce tot mai multe femei aleg să aibă copii mai târziu în viață?
Maternitatea după 40 de ani. De ce tot mai multe femei aleg să aibă copii mai târziu în viață?
Horoscop rune azi, 1 februarie 2026. Comunicarea adusă de Mannaz deschide uși și aduce rezultate ...
Horoscop rune azi, 1 februarie 2026. Comunicarea adusă de Mannaz deschide uși și aduce rezultate neașteptate
Atenție! Intră în acțiune mulatele showbiz-ului! Ramona Olaru, Alexia Eram și Iuliana Pepene s-au ...
Atenție! Intră în acțiune mulatele showbiz-ului! Ramona Olaru, Alexia Eram și Iuliana Pepene s-au dezlănțuit, în colanți obraznici și mini-bustiere
Cartea de tarot a zilei de azi, 1 februarie 2026. Patru de Bâte aduce stabilitate, bucurie și motive ...
Cartea de tarot a zilei de azi, 1 februarie 2026. Patru de Bâte aduce stabilitate, bucurie și motive de sărbătoare
Vezi toate știrile
×