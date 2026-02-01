Cum arată casa din Snagov unde Aris Eram de la Survivor locuiește alături de părinții săi

Andreea Esca, una dintre cele mai cunoscute prezentatoare TV din România, a preferat întotdeauna discreția în ceea ce privește viața personală. Deși deține mai multe proprietăți, vila din Snagov rămâne locul în care familia Esca–Eram își petrece cel mai des timpul liber.

Totodată, aici locuiește și Aris Eram, concurent la Survivor, atunci când se află în țară, casa devenind un spațiu central al vieții de familie.

Cum arată casa din Snagov unde locuieşte Aris Eram

Proprietatea este situată într-o zonă exclusivistă de pe malul lacului Snagov, cunoscută pentru rezidenții săi celebri. În apropiere se află locuințele unor personalități precum Ion Țiriac, Anamaria Prodan, Cristian Țânțăreanu, Ioana Băsescu sau Cosmin Olăroiu.

Zona este apreciată pentru liniște, intimitate și accesul direct la apă, elemente care au contribuit la alegerea făcută de familia Esca–Eram în urmă cu aproximativ două decenii.

Vila se remarcă prin arhitectura modernă, având etaj, ferestre mari și luminoase, precum și un ponton privat pentru ambarcațiunea familiei. Deși curtea nu este foarte generoasă ca suprafață, poziționarea direct pe malul lacului compensează acest aspect, oferind o priveliște spectaculoasă și posibilitatea practicării sporturilor nautice chiar în spatele casei.

Alexandre Eram, soțul Andreei Esca, este pasionat de bărci de viteză și a fost surprins adesea pilotând astfel de ambarcațiuni, activitate care a devenit o tradiție pentru întreaga familie.

Vila de la Snagov, locul reuniunilor de familie

Pe lângă vila de la Snagov, familia deține și o locuință în București, din care Andreea Esca a publicat ocazional imagini pe rețelele de socializare. Interiorul reflectă pasiunea lui Alexandre Eram pentru artă și fotografie, fiind decorat cu numeroase tablouri și obiecte vizuale.

Deși prezentatoarea nu petrece mult timp în bucătărie, aceasta este complet utilată, iar câteva dintre rețetele sale preferate sunt pregătite pentru familie atunci când copiii sunt acasă.

În prezent, Alexia Eram locuiește în propriul apartament, iar Aris studiază în Barcelona, revenind la Snagov în perioadele libere. Vila rămâne locul în care se reunește familia, un spațiu care îmbină confortul, intimitatea și accesul la activități recreative.

Portofoliul imobiliar al Andreei Esca include și alte investiții importante, precum o vilă achiziționată în București în 2004, evaluată la aproximativ 350.000 de euro, și o casă istorică în zona Armenească, estimată la circa 500.000 de euro.

De asemenea, prezentatoarea a cumpărat și recondiționat cinci case rustice în Porumbacu de Sus, pe care le închiriază turiștilor. Acestea sunt dotate modern și se află la 39 de kilometri de Sibiu, zonă cu care Esca are o legătură personală, bunicul său fiind născut acolo.

