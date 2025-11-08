Andreea Esca a spus care este defectul pe care a fost nevoită să îl ascundă în cei peste 30 de ani de carieră: „Dacă te uiți din profil...”

Andreea Esca a făcut o mărturisire neașteptată! Vedeta PRO TV a vorbit despre defectul pe care a reușit să îl ascundă de-a lungul întregii sale cariere de peste trei decenii. La asta nu te așteptai! Află în articol mai multe detalii!

Andreea Esca este cea mai cunoscută, longevivă și iubită prezentatoare de știri de la noi. Vedeta vorbește rar despre ea, dar atunci când o face, este foarte sinceră și transparentă cu publicul și nu se ferește să vorbească despre aspecte plăcute, dar și mai puțin plăcute din viața ei.

Andreea Esca a vorbit despre defectul ei

Și vedetele au defecte, iar Andreea Esca se numără printre ele și nu îi este deloc rușine să recunoască ceva ce a fost nevoită să ascundă de-a lungul carierei sale, de fiecare dată când apărea pe TV. Recent, știrista a vorbit despre un defect de-al ei pe care un cameraman i l-a semnalat. Se pare că Andreea Esca are deviație de sept, iar nasul îi este puțin strâmb. Prin urmare, oamenii din spate se ocupă mereu de aspectul vedetei și se asigură că telespectatorii nu pot observa acest lucru. Au făcut o treaba foarte bună, pentru că nimeni nu a știut asta până când vedeta TV a făcut dezvăluirea.

„Nu știu ce zice societatea. Nu cred că a observat societatea, dar primul meu cameraman, în 1992, mi-a zis că am deviație de sept. Adică dacă te uiți din profil, se vede că nasul este într-o parte. Mi-a spus să fiu atentă să le spun băieților în studio cum să îmi pună lumina, să nu se vadă acest lucru. Cam asta ar fi”, a spus Andreea Esca.

