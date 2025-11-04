Acasă » Exclusiv » Andreea Esca a încins ringul de dans, la propriu, cu Denis Hanganu! Imagini de senzație din culisele PROTEVELION 2026

Andreea Esca a încins ringul de dans, la propriu, cu Denis Hanganu! Imagini de senzație din culisele PROTEVELION 2026

De: Rebeka Pascu 04/11/2025 | 16:05
Andreea Esca a încins ringul de dans, la propriu, cu Denis Hanganu! Imagini de senzație din culisele PROTEVELION 2026
S-a dat startul filmărilor pentru PROTEVELION 2026, iar CANCAN.RO vă aduce, în exclusivitate, primele imagini din culise! Show-ul care va ține milioane de români în fața televizoarelor în noaptea dintre ani se anunță a fi un spectacol de zile mari, plin de energie, umor și momente memorabile. Gazdele serii vor fi Pavel Bartoș și  Raluka, un duo care promite să ridice atmosfera la cote maxime! Dați scroll și urmăriți primele cadre surprinse de CANCAN.RO, direct din culise!

Suntem abia la început de noiembrie, însă vedetele deja se pregătesc de Revelion! PRO TV a dat oficial startul filmărilor pentru PROTEVELION 2026, show-ul care promite să facă senzație în noaptea dintre ani! Platoul s-a umplut de nume mari din showbizul românesc, care au oferit momente spectaculoase și apariții pline de farmec. Andreea Esca și Andra au fost printre cele mai admirate prezențe, reușind să cucerească echipa și publicul cu energia și eleganța lor! Iar asta nu e tot. Pregătiți-vă să o vedeți pe celebra prezentatoare PRO TV în cele mai neobișnuite ipostaze, așa cum n-ați mai văzut-o niciodată până acum!

Primele imagini din culisele PROTEVELION 2026

Momente muzicale, dans, comedie și multă voie bună! Toate acestea vor face parte din spectacolul de excepție pregătit de PRO TV pentru noaptea dintre ani! PROTEVELION 2026 promite să aducă pe aceeași scenă cei mai în vogă artiști și cele mai îndrăgite vedete, care vor ține publicul lipit de micile ecrane până la miezul nopții, când vom păși împreună în noul an! Andra Măruță a oferit momente artistice de neuitat! Soția lui Cătălin Măruță a ales pentru unul dinte momentele sale, o rochie lungă, neagră, cu sclipici, care chiar îi scoate în evidentă silueta de invidiat.

Andra, Raluka și Pavel Bartoș la filmările pentru PROTEVELION

Artista a interpretat piese solo, hituri care au făcut senzație de-a lungul anilor, dar și un moment spectaculos alături de Aurora și Săndel Mihai.

Andra, Auror și Săndel Mihai, moment special pe scena PROTEVELION 2026

Andreea Esca a fost surprinsă în ipostaze neobișnuite până acum! Și putem doar să o felicităm! Celebra prezentatoare a dansat alături de Denis Hanganu, dar și de gazda show-ului, Pavel Bartoș. Vedeta PRO TV a avut un moment de excepție și a trăit fiecare clipă la maximum, așa cum se vede și în imagini!

Andreea Esca dans excepțional alături de actorul Denis Hanganu

Revelionul este momentul în care televiziunile din România încearcă, pe tot posibilul, să „rupă” audiențele. Vreme de două decenii, Dan Negru și-a „îngropat” concurenții, dar odată cu plecarea sa din trustul Antenei, situația s-a schimbat radical. Așadar, se anunță o audiență bombă pentru PRO TV, mai ales cu astfel de momente!

