Cartea de Tarot a zilei de 17 decembrie. Adevărul trebuie spus direct astăzi!

De: Paul Hangerli 17/12/2025 | 06:30
Cartea de Tarot a zilei aduce un mesaj clar: este timpul adevărului spus direct, fără ocolișuri. Regina de Săbii ne invită să renunțăm la iluzii, să gândim limpede și să luăm decizii bazate pe logică, nu pe emoții necontrolate.

Cartea de Tarot a zilei de 17 decembrie: Regina de Săbii

Cartea de Tarot care s-a desprins astăzi din pachet pentru a ne ghida este Regina de Săbii, o figură impunătoare și autoritară, simbol al clarității mentale, al inteligenței și al adevărului rostit fără teamă. Regina de Săbii nu îndulcește realitatea și nu se ascunde după aparențe: ea ne îndeamnă să tăiem, fără regrete, tot ceea ce nu ne mai servește binele suprem.

Privirea ei pătrunzătoare și sabia ridicată cu fermitate vorbesc despre o minte ascuțită, capabilă să vadă dincolo de aparențe și să distingă adevărul de iluzie. Sabia reprezintă rațiunea, logica și puterea de a separa esențialul de inutil. Este cartea lucidității, a deciziilor luate cu capul limpede, nu sub impulsul emoțiilor sau al confuziei.

Regina de Săbii semnalează nevoia de a aborda situațiile din viața noastră cu obiectivitate și discernământ. Ea ne amintește că, uneori, empatia excesivă sau atașamentele emoționale ne pot estompa judecata. Astăzi, este important să ne folosim inteligența, experiența și gândirea critică pentru a analiza corect ceea ce se întâmplă în jurul nostru și pentru a lua decizii bine fundamentate.

Această carte ne încurajează să ne accesăm forța interioară și maturitatea mentală. Asemenea Reginei de Săbii, suntem chemați să evaluăm faptele, să punem întrebările potrivite și să nu acceptăm jumătăți de adevăr. Puterea ei nu este una agresivă, ci una calmă, sigură și extrem de lucidă. Ea știe când să vorbească și când să tacă, dar mai ales știe ce merită păstrat și ce trebuie eliminat.

În planul comunicării și al relațiilor, Regina de Săbii ne sfătuiește să fim direcți, sinceri și asumați. Este momentul să spunem lucrurilor pe nume, fără ambiguități și fără jocuri de culise. Exprimarea clară și autentică previne neînțelegerile și creează relații sănătoase, bazate pe respect și adevăr. Mesajul ei este simplu, dar puternic: adevărul spus cu luciditate este un act de eliberare.

Astăzi, Regina de Săbii ne cere curajul de a gândi limpede, de a comunica onest și de a alege ceea ce este corect, chiar dacă nu este întotdeauna confortabil.

