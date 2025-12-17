-15 grade Celsius de Crăciun, în România. Meteorologii Accuweather anunță o iarnă cum nu prea a mai fost

De Crăciun, vremea se anunță deosebit de rece într-o localitate din România cunoscută deja pentru temperaturile sale extreme. Este vorba despre Miercurea Ciuc, orașul situat în județul Harghita impresionează prin vremea capricioasă cu minus în acest an.

Anul acesta, natura pare să-și respecte reputația: prognozele meteo indică temperaturi minime de până la -15 grade Celsius chiar în ziua de Crăciun. În timp ce în multe zone din țară valorile termice vor fi mai blânde, locuitorii din Miercurea Ciuc se vor trezi într-un peisaj autentic de iarnă, cu ger năprasnic și aer tăios.

Prognozele indică un tablou tipic pentru această regiune a țării. La Miercurea Ciuc, temperaturile vor coborî accentuat, iar pe parcursul zilei mercurul din termometre va urca cu greu spre pragul de îngheț. Cerul va fi variabil, cu șanse de ninsori slabe, iar frigul pătrunzător va accentua senzația de iarnă autentică, specifică zonei, transformând sărbătorile într-unele marcate de ger și peisaje hibernale.

În județul Harghita, extremele termice ale lunii ianuarie au fost marcate de valori impresionante de-a lungul timpului. Cea mai scăzută temperatură înregistrată vreodată a fost de -38°C, măsurată la Miercurea Ciuc în anul 1985. La polul opus, tot în acest oraș, s-a consemnat și cea mai ridicată valoare pentru luna ianuarie: 12°C, record atins în 2001.

Cum va fi vremea de Crăciun în România

În dimineața zilei de Crăciun, sunt anunțate ninsori în București, încă din primele ore ale zilei. Temperaturile se vor situa în jurul valorii de 0 grade Celsius, astfel că stratul de zăpadă ar putea fi subțire sau chiar absent în Capitală.

În celelalte zone ale țării, fenomenele de iarnă vor fi mai pronunțate. Oltenia se va afla printre regiunile cele mai afectate de ninsori, care vor continua nu doar în prima zi de Crăciun, ci și în a doua și a treia zi de sărbătoare. Totodată, începând de Crăciun și până la Revelion, vremea va intra într-un proces de răcire la nivel național. Temperaturile maxime vor coborî treptat, urmând să se încadreze, în general, între –3 și –5 grade Celsius, aducând un final de an cu aspect autentic de iarnă.

