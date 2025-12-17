Derapajul lui Mircea Dinescu. A lansat un atac controversat la adresa Rodicăi Stănoiu: ”Nu întâmplător am pomenit”

Cu stilul său ironic bine cunoscut, Mircea Dinescu critică dur justiția din România, într-un moment tensionat, marcat de proteste în stradă, și transmite totodată un mesaj legat de cazul Rodicăi Stănoiu, a cărei moarte este considerată suspectă, chiar pe rețelele de socializare.

Rodica Stănoiu, fost ministru al Justiției, a ajuns din nou în centrul atenției publice după ce procurorii au deschis un dosar de moarte suspectă. Trupul acesteia a fost exhumat pentru investigații suplimentare, iar medicii au constatat existența unor leziuni care nu ar fi provocat decesul.

Mesajul transmis de Mircea Dinescu a fost perceput ca un derapaj, având în vedere tonul dur și ironic folosit atunci când a abordat atât situația justiției din România, cât și moartea Rodicăi Stănoiu. Pamfletul său este considerat de critici lipsit de reținere, mai ales într-un moment sensibil al anchetei privind moartea fostului ministru.

„De erai c***ă cinstită,

astăzi erai fericită…

(…)

Nu întîmplător am pomenit de evul mediu întunecat, fiindcă îngropăciunea fără slujbă creștinească a fostei ministrese a Justiției, Rodica Stănoiu, precum și tot circul dezgropării cadavrului tumefiat al bătrânei parașute, care a fost o turnătoare de seamă a fostei Securități, secondată din umbră la minister de generalul cu nume predestinat, Ureche, parafează cu copita diavolului logodna dintre justiție și păcat taman în zilele cînd tineretul nostru progresist a ieșit în stradă cu propunerea ca logodnicei să i se facă degrabă o operație estetică, spre a redeveni fată mare”, este o parte din mesajul lui Mircea Dinescu pe rețelele de socializare.

Ce arată necropsia Rodicăi Stănoiu

Necropsia în cazul Rodicăi Stănoiu a fost realizată, în realitate, marți, nu luni, așa cum s-a anunțat inițial, după ce trupul fostei demnitare, exhumat la solicitarea procurorilor, a fost reevaluat de doi medici în cadrul anchetei privind o moarte suspectă. Concluziile sunt ferme: nu au fost identificate urme de violență, a fost exclusă strangularea, iar decesul a fost cauzat de un stop cardiac.

Totuși, cauza exactă a acestuia rămâne necunoscută. Lămuririle finale sunt așteptate din analizele toxicologice, ale căror rezultate pot apărea în până la o lună. Ancheta a fost deschisă duminică, iar exhumarea a avut loc luni, după ce apropiați ai fostei demnitare au susținut că aceasta ar fi ajuns la spital cu mai multe leziuni de origine neclară.

