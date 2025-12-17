Ingredientul simplu cu care poți să acrești ciorba dacă ai uitat să cumperi borș sau lămâie

Se întâmplă mai des decât ai crede: ciorba este aproape gata, legumele sunt fierte, carnea e fragedă, verdeața e tocată… și îți dai seama că ai uitat să cumperi borș sau lămâie. Iată ce ingrediente le poate înlocui!

Pentru mulți, borșul sau lămâia sunt ingredientele „de bază” pentru acrirea ciorbei, dar adevărul este că bucătăria românească are mult mai multe soluții, unele chiar surprinzătoare. Există alternative simple, naturale și gustoase, care pot salva preparatul fără să-i strice aroma. Astfel, gospodinele nu mai intră în panică dacă au uitat să cumpere borș sau lămâie. Ingredientele salvatoare fac ciorba la fel de delicioasă!

VEZI AICI INGREDIENTELE SALVATOARE