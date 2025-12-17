Acasă » Știri » Primele imagini cu Antonia după externare. Gestul făcut de artistă, după ce s-a operat de 3 ori ca să-și scoată AquaFilling-ul

Primele imagini cu Antonia după externare. Gestul făcut de artistă, după ce s-a operat de 3 ori ca să-și scoată AquaFilling-ul

De: Irina Vlad 17/12/2025 | 08:36
Primele imagini cu Antonia după externare. Gestul făcut de artistă, după ce s-a operat de 3 ori ca să-și scoată AquaFilling-ul
Primele imagini cu Antonia după externare/ sursă foto: Instagram

Antonia a fost la un pas să își nenorocească propriul corp. Din dorința de a avea un posterior bombat, artista a apelat la ”scurtături”, mai exact Aquafilling, o intervenție chirurgicală extrem de cunoscută. Însă organismul ei a refuzat complet înjectările cu substanța ”minune”. După 3 operații și 11 zile de spitalizare, iubita lui Alex Velea a scăpat ca prin minune de efectele complicațiilor pe care le-a suferit, iar acum este gata să își reia activitatea.

Reamintim că Antonia a trecut printr-un moment de cumpănă după ce și-a injectat Aquafilling în fese. Din dorința de a se alinia cu standardele de pe social media, artista a făcut aproape orice pentru a obține un posterior bombat. Însă nu oricum, ci cu ajutorul procedurilor estetice.

Una peste alta, intervenția a fost un fiasco. Organismul a reacționat agresiv la substanța de mărire a feselor, iar complicațiile au apărt la scurt timp. Calvarul a început în vara acestui an, iar de atunci a fost operată de trei ori, iar acum se află într-un proces serios de recuperare. După ce a trecut peste șocul emoțional suferit, Antonia a povestit cu lux de amănunte prin ce a trecut – vezi AICI.

Antonia: ”Mi-am făcut poze ca să îmi ridic moralul”

După ce a fost la un pas de o nenorocire, Antonia se află acum într-un proces lung și anevoios de recuperare. Fiind departe de scenă, artista încearcă să se pună pe picioare și să își bucure sufletul cu mici plăceri „nevinovate”.

”Sunt acasă, în recovery mode, așa că mi-am chemat echipa de beauty și mi-am făcut câteva poze drăguțe ca să-mi ridic puțin moralul, și cu ocazia asta am zis să vă dau o idee FOARTE bună de cadou pentru Crăciun”, a scris Antonia pe Instagram.

Antonia se recuperează după complicațiile suferite/ sursă foto: Instagram
Antonia se recuperează după complicațiile suferite/ sursă foto: Instagram

Până să urce din nou pe scenă, Antonia s-a apucat de influencereală și a devenit extrem de activă pe social media. Recent, aceasta le-a spus prietenilor virtuali că a simțit nevoia să își bucure sufletul, așa că s-a machiat, s-a coafat și a pus de o ședință foto în… dormitor.

Primele imagini cu Antonia după externare/ sursă foto: Instagram

