Antonia, pusă la zid din cauza Aquafilling-ului care i-a pus viața în pericol! Cum se apără: „Am fost într-o perioadă mai sensibilă”

Anul ce tocmai urmează să se încheie a fost de coșmar pentru Antonia. A suferit trei intervenții chirurgicale de îndepărate a substanței Aquafilling din posterior, experiențe care au traumatizat-o serios. După ce a scăpat complet de periocol, artista și-a făcut curaj și a vorbit despre ce s-a întâmplat.

Calvarul a început în luna iunie 2025, atunci când Antonia a decis să își facă o intervenție chirurgicală de mărire a feselor. Au urmat luni de chin și complicații medicale care i-au pus viața în pericol. Organismul ei a reacționat violent la schimbare, iar pentru a i se scoate substanța Aquafilling din posterior, artista a fost operată de trei ori, intervenții care au marcat-o emoțional și fizic – vezi AICI iadul prin care a trecut pentru a obține un posterior bombat.

Antonia, despre Aquafilling-ul care i-a pus viața în pericol

După ce s-a recuperat, Antonia a vorbit deschis despre experiența prin care a trecut. Și-a îndemnat fanii și urmăritorii să nu se lase păcăliți de trendurile virale de pe social media și să încerce să nu obțină rezultate miraculoase cu ajutorul procedurilor estetice, așa cum a făcut ea.

Așa cum era de așteptat, o parte dintre urmăritorii ei au judecat-o aspru pentru faptul că a vrut să folosească o ”scurtătură” pentru a obține un posterior bombat. Logodnica lui Alex Velea a reacționat și a transmis un mesaj în care explică motivele pentru care a ales calea cea mai ușoară.

”Haideți să ne înțelegem clar! La mine nu a fost niciodată vorba despre a nu face sport sau despre a-mi modifica corpul și apoi să mă prefac că rezultatele au venit din sală. Știam toate teoriile despre sport și le-am știut mereu. Eu chiar am făcut sală în tot acest timp, iar munca mea s-a văzut în rezultate, în felul în care corpul meu a evoluat. Am trecut prin trei sarcini, iar fiecare vine cu schimbări reale ale corpului. După fiecare naștere, asta înseamnă să o iei de la zero: răbdare, muncă, refacere. După a treia naștere, la aproximativ un an, am fost într-o perioadă mai sensibilă, atât fizic, cât și emoțional. Mamele știu cât de diferit se poate manifesta această etapă și cât de greu poate fi uneori să găsești din nou energia de a o lua de la capăt. Eu voiam să obțin atunci pe loc ce vedeam eu pe Instagram la anumite femei! Am vrut să adaug mai mult volum, nu mi-am făcut un alt fund complet nou! Lecția este clară: scurtăturile nu duc nicăieri bine. Sănătatea este tot ce contează. Dacă vrei să te motivezi, să te simți mai bine în corpul tău, fă-o într-un mod natural și sănătos. Iar înainte de a alege o cale ușoară, gândește de două ori”, a declarat Antonia, pe Instagram.

