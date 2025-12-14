Acasă » Știri » Antonia, pusă la zid din cauza Aquafilling-ului care i-a pus viața în pericol! Cum se apără: „Am fost într-o perioadă mai sensibilă”

Antonia, pusă la zid din cauza Aquafilling-ului care i-a pus viața în pericol! Cum se apără: „Am fost într-o perioadă mai sensibilă”

De: Irina Vlad 14/12/2025 | 12:56
Antonia, pusă la zid din cauza Aquafilling-ului care i-a pus viața în pericol! Cum se apără: „Am fost într-o perioadă mai sensibilă”
Antonia, pusă la zid din cauza Aquafilling-ului care i-a pus viața în pericol/ sursă foto: Instagram

Anul ce tocmai urmează să se încheie a fost de coșmar pentru Antonia. A suferit trei intervenții chirurgicale de îndepărate a substanței Aquafilling din posterior, experiențe care au traumatizat-o serios. După ce a scăpat complet de periocol, artista și-a făcut curaj și a vorbit despre ce s-a întâmplat. 

Calvarul a început în luna iunie 2025, atunci când Antonia a decis să își facă o intervenție chirurgicală de mărire a feselor. Au urmat luni de chin și complicații medicale care i-au pus viața în pericol. Organismul ei a reacționat violent la schimbare, iar pentru a i se scoate substanța Aquafilling din posterior, artista a fost operată de trei ori, intervenții care au marcat-o emoțional și fizic – vezi AICI iadul prin care a trecut pentru a obține un posterior bombat.

Antonia, despre Aquafilling-ul care i-a pus viața în pericol

După ce s-a recuperat, Antonia a vorbit deschis despre experiența prin care a trecut. Și-a îndemnat fanii și urmăritorii să nu se lase păcăliți de trendurile virale de pe social media și să încerce să nu obțină rezultate miraculoase cu ajutorul procedurilor estetice, așa cum a făcut ea.

TOP 20 | Cele mai sărace orașe din România la final de 2025. Tabel complet, în funcție de rata de șomaj și de salarii
TOP 20 | Cele mai sărace orașe din România la final de 2025....
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România
Iadul prin care a trecut Antonia pentru un posterior bombat. Artista s-a operat de 3 ori, ca să își scoată AQUAfilling-ul: ”O experiență care ar fi putut să aibă un final tragic”
Iadul prin care a trecut Antonia pentru un posterior bombat. Artista s-a operat de 3 ori, ca să își scoată AQUAfilling-ul / sursă foto: Instagram

Așa cum era de așteptat, o parte dintre urmăritorii ei au judecat-o aspru pentru faptul că a vrut să folosească o ”scurtătură” pentru a obține un posterior bombat. Logodnica lui Alex Velea a reacționat și a transmis un mesaj în care explică motivele pentru care a ales calea cea mai ușoară.

”Haideți să ne înțelegem clar! La mine nu a fost niciodată vorba despre a nu face sport sau despre a-mi modifica corpul și apoi să mă prefac că rezultatele au venit din sală. Știam toate teoriile despre sport și le-am știut mereu. Eu chiar am făcut sală în tot acest timp, iar munca mea s-a văzut în rezultate, în felul în care corpul meu a evoluat.

Am trecut prin trei sarcini, iar fiecare vine cu schimbări reale ale corpului. După fiecare naștere, asta înseamnă să o iei de la zero: răbdare, muncă, refacere. După a treia naștere, la aproximativ un an, am fost într-o perioadă mai sensibilă, atât fizic, cât și emoțional.

Mamele știu cât de diferit se poate manifesta această etapă și cât de greu poate fi uneori să găsești din nou energia de a o lua de la capăt. Eu voiam să obțin atunci pe loc ce vedeam eu pe Instagram la anumite femei! Am vrut să adaug mai mult volum, nu mi-am făcut un alt fund complet nou! Lecția este clară: scurtăturile nu duc nicăieri bine. Sănătatea este tot ce contează. Dacă vrei să te motivezi, să te simți mai bine în corpul tău, fă-o într-un mod natural și sănătos. Iar înainte de a alege o cale ușoară, gândește de două ori”, a declarat Antonia, pe Instagram.

Iadul prin care a trecut Antonia pentru un posterior bombat. Artista s-a operat de 3 ori, ca să își scoată AQUAfilling-ul: ”O experiență care ar fi putut să aibă un final tragic”

Mall-ul a „explodat” când a apărut Alex Velea. N-a avut nicio șansă de scăpare!

Tags:
Iți recomandăm
Amendă pentru cei care nu au RCA la trotinete sau biciclete electrice. Câte mii de lei scot românii din buzunar
Știri
Amendă pentru cei care nu au RCA la trotinete sau biciclete electrice. Câte mii de lei scot românii…
Iubitul Danei Roba are o relație bună cu fiicele ei: ”Îl iubesc foarte mult, jur pe viața mea.” Ce studii are bărbatul?
Știri
Iubitul Danei Roba are o relație bună cu fiicele ei: ”Îl iubesc foarte mult, jur pe viața mea.”…
Ce se întâmplă la Serviciul Român de Informații? Dan: Orice derapaj al Serviciului îmi revine mie
Mediafax
Ce se întâmplă la Serviciul Român de Informații? Dan: Orice derapaj al Serviciului...
Orașul din România care duce lipsă de bărbați. Sunt 123.119 mai multe femei
Gandul.ro
Orașul din România care duce lipsă de bărbați. Sunt 123.119 mai multe femei
Mesajul transmis de Sorana Cîrstea după ce a mers cu fiul lui Ion Țiriac în cea mai scumpă stațiune din Elveția
Prosport.ro
Mesajul transmis de Sorana Cîrstea după ce a mers cu fiul lui Ion...
Cazul fetiței chinezoaice cu păr blond și ochi albaștri: misterul genetic, elucidat de testele ADN
Adevarul
Cazul fetiței chinezoaice cu păr blond și ochi albaștri: misterul genetic, elucidat de...
Un virus gripal nou se răspândește rapid în România: În prima săptămână din decembrie au fost înregistrate peste 3.000 de îmbolnăviri
Digi24
Un virus gripal nou se răspândește rapid în România: În prima săptămână din...
Ce taxe vor plăti bucureștenii din 2026? Proiect PMB: impozite pe locuințe, mașini și terenuri
Mediafax
Ce taxe vor plăti bucureștenii din 2026? Proiect PMB: impozite pe locuințe, mașini...
Parteneri
Gina Pistol a lăsat totul la vedere! Cât de bine arată la 45 de ani! Fanii au rămas uimiți
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Gina Pistol a lăsat totul la vedere! Cât de bine arată la 45 de ani!...
FOTO. Gafă vestimentară fără precedent! Ce a pățit vedeta a pus-o într-o ipostază mai mult decât jenantă
Prosport.ro
FOTO. Gafă vestimentară fără precedent! Ce a pățit vedeta a pus-o într-o ipostază mai mult...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Povestea fabuloasă a fabricii de pantofi construită de un om care abia știa să scrie. Le-a încălțat pe Sophia Loren și Elena Ceaușescu, iar mai târziu pe vedetele autohtone
Click.ro
Povestea fabuloasă a fabricii de pantofi construită de un om care abia știa să scrie....
Misterul stelei care a anunțat nașterea lui Iisus: un cercetător al NASA oferă o posibilă explicație și are legătură și cu China
Digi 24
Misterul stelei care a anunțat nașterea lui Iisus: un cercetător al NASA oferă o posibilă...
Oamenii din spatele politicii externe anti-Europa a lui Trump. „Este ca un fel de divorț”
Digi24
Oamenii din spatele politicii externe anti-Europa a lui Trump. „Este ca un fel de divorț”
Dacia C-Neo, testată în Alpi. Noul model a fost surprins în probe pe drumuri montane
Promotor.ro
Dacia C-Neo, testată în Alpi. Noul model a fost surprins în probe pe drumuri montane
BANCUL ZILEI. Bulă o vede pe maică-sa dezbrăcată în fața oglinzii spunând: – Vreau un bărbat!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă o vede pe maică-sa dezbrăcată în fața oglinzii spunând: – Vreau un...
Cel mai mare televizor MiniLED din lume ajunge în România. Ce brand îl lansează și unde îl poți vedea
go4it.ro
Cel mai mare televizor MiniLED din lume ajunge în România. Ce brand îl lansează și...
O substanță din ciocolată face minuni pentru sănătate
Descopera.ro
O substanță din ciocolată face minuni pentru sănătate
Cel mai nou joc din universul Harry Potter este acum disponibil în mod gratuit!
Go4Games
Cel mai nou joc din universul Harry Potter este acum disponibil în mod gratuit!
Orașul din România care duce lipsă de bărbați. Sunt 123.119 mai multe femei
Gandul.ro
Orașul din România care duce lipsă de bărbați. Sunt 123.119 mai multe femei
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Amendă pentru cei care nu au RCA la trotinete sau biciclete electrice. Câte mii de lei scot românii ...
Amendă pentru cei care nu au RCA la trotinete sau biciclete electrice. Câte mii de lei scot românii din buzunar
Iubitul Danei Roba are o relație bună cu fiicele ei: ”Îl iubesc foarte mult, jur pe viața mea.” ...
Iubitul Danei Roba are o relație bună cu fiicele ei: ”Îl iubesc foarte mult, jur pe viața mea.” Ce studii are bărbatul?
Influencerița a murit la 33 de ani, după ce a căzut de la etajul 9 al unui hotel. Denise a lăsat ...
Influencerița a murit la 33 de ani, după ce a căzut de la etajul 9 al unui hotel. Denise a lăsat un ultim mesaj extrem de bizar
Cei 2.300.000 de pensionari români care riscă să rămână fără pensii în 2026. Anunțul făcut ...
Cei 2.300.000 de pensionari români care riscă să rămână fără pensii în 2026. Anunțul făcut de Poșta Română
Zodia care va conduce lumea în următorii 7 ani. Mariana Cojocaru: „Totul va fi la picioarele ...
Zodia care va conduce lumea în următorii 7 ani. Mariana Cojocaru: „Totul va fi la picioarele tale”
Fructul care ne întinerește dacă îl consumăm zilnic, potrivit faimosului medic Vlad Ciurea
Fructul care ne întinerește dacă îl consumăm zilnic, potrivit faimosului medic Vlad Ciurea
Vezi toate știrile
×