Alina Ceușan, gest de milioane pentru bona sa filipineză! Ce a decis să facă pentru familia acesteia, rămasă în Filipine: „Așa o simt”

Alina Ceușan a intrat în febra cumpărăturilor de Crăciun. De la mic la mare, influencerița nu a uitat pe nimeni și a ținut cont inclusiv de bona filipineză care are grijă de casă și de cei doi copii ai săi. Ce surpriză i-a pregătit, de fapt, angajatei și familiei sale?

Cu ocazia Sărbătorilor de Iarnă, Alina Ceușan își arată recunoștința față de persoanele dragi cu mici gesturi și cadouri oferite. De la mic la mare, influencerița a ținut cont de nevoile și plăcerile fiecărui membru al familiei, inclusiv de bona filipineză. Mai exact, i-a oferit un cadou pentru ea și pentru copiii ei, aflați tocmai în Filipine, la mii de kilometri distanță.

Alina Ceușan, gest pentru bona sa filipineză

Pe o rețea de socializare, influencerița le-a spus prietenilor virtuali numai cuvinte de laudă la adresa bonei, pe care o consideră parte din familie. După ce a devenit mamă pentru a doua oară, Alina Ceușan s-a simțit copleșită de treburile zilnice și de programul încărcat, motiv pentru care a decis să apeleze la ajutorul unei bone filipineze.

„E ca o prietenă bună, așa o simt, deși e angajata noastră. Ne e tare dragă, ne ajută atât de mult. Zilele trecute, am făcut și pentru ea cumpărăturile de Crăciun și trimitem pachet și familiei din Filipine”, a spus Alina Ceușan, în mediul online.

Pentru că are nevoie de ajutor constant, Alina Ceușan scoate din buzunar o sumă importantă de bani pentru bona filipineză pe care a angajat-o. Costurile încep de la 2.500 de euro, însă influencerița consideră că nicio sumă nu este prea mare pentru cât de mult ajutor are din partea angajatei sale. Viața i s-a schimbat radical de când are suport și ajutor constant în creșterea copiilor ei.

„Este o filipineză care se ocupă și prin ea le-am adus pe fete. Costurile încep cam de la 2.500 de euro, taxe inițiale, acte pentru viză etc. E cea mai bună decizie să accepți ajutorul, cu sau fără părinți, aproape ai un suport care în ziua de azi nu mai există. Nu degeaba se zice că este nevoie de un sat întreg ca să crești un copil. Satul ăla, casa aia plină de oameni nu o mai avem astăzi de cele mai multe ori și poate fi teribil de singuratică perioada post-partum”, a dezvăluit Alina Ceușan.

