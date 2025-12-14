Acasă » Știri » Alina Ceușan, gest de milioane pentru bona sa filipineză! Ce a decis să facă pentru familia acesteia, rămasă în Filipine: „Așa o simt”

Alina Ceușan, gest de milioane pentru bona sa filipineză! Ce a decis să facă pentru familia acesteia, rămasă în Filipine: „Așa o simt”

De: Irina Vlad 14/12/2025 | 18:03
Alina Ceușan, gest de milioane pentru bona sa filipineză! Ce a decis să facă pentru familia acesteia, rămasă în Filipine: „Așa o simt”
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
11 poze
Vezi galeria foto

Alina Ceușan a intrat în febra cumpărăturilor de Crăciun. De la mic la mare, influencerița nu a uitat pe nimeni și a ținut cont inclusiv de bona filipineză care are grijă de casă și de cei doi copii ai săi. Ce surpriză i-a pregătit, de fapt, angajatei și familiei sale?

Cu ocazia Sărbătorilor de Iarnă, Alina Ceușan își arată recunoștința față de persoanele dragi cu mici gesturi și cadouri oferite. De la mic la mare, influencerița a ținut cont de nevoile și plăcerile fiecărui membru al familiei, inclusiv de bona filipineză. Mai exact, i-a oferit un cadou pentru ea și pentru copiii ei, aflați tocmai în Filipine, la mii de kilometri distanță.

Alina Ceușan, gest pentru bona sa filipineză

Pe o rețea de socializare, influencerița le-a spus prietenilor virtuali numai cuvinte de laudă la adresa bonei, pe care o consideră parte din familie. După ce a devenit mamă pentru a doua oară, Alina Ceușan s-a simțit copleșită de treburile zilnice și de programul încărcat, motiv pentru care a decis să apeleze la ajutorul unei bone filipineze.

TOP 20 | Cele mai sărace orașe din România la final de 2025. Tabel complet, în funcție de rata de șomaj și de salarii
TOP 20 | Cele mai sărace orașe din România la final de 2025....
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România

„E ca o prietenă bună, așa o simt, deși e angajata noastră. Ne e tare dragă, ne ajută atât de mult. Zilele trecute, am făcut și pentru ea cumpărăturile de Crăciun și trimitem pachet și familiei din Filipine”, a spus Alina Ceușan, în mediul online.

În urmă cu doar câteva luni, Alina Ceușan a devenit mamă de fetiță/ sursă foto: Instagram

Pentru că are nevoie de ajutor constant, Alina Ceușan scoate din buzunar o sumă importantă de bani pentru bona filipineză pe care a angajat-o. Costurile încep de la 2.500 de euro, însă influencerița consideră că nicio sumă nu este prea mare pentru cât de mult ajutor are din partea angajatei sale. Viața i s-a schimbat radical de când are suport și ajutor constant în creșterea copiilor ei.

„Este o filipineză care se ocupă și prin ea le-am adus pe fete. Costurile încep cam de la 2.500 de euro, taxe inițiale, acte pentru viză etc. E cea mai bună decizie să accepți ajutorul, cu sau fără părinți, aproape ai un suport care în ziua de azi nu mai există. Nu degeaba se zice că este nevoie de un sat întreg ca să crești un copil. Satul ăla, casa aia plină de oameni nu o mai avem astăzi de cele mai multe ori și poate fi teribil de singuratică perioada post-partum”, a dezvăluit Alina Ceușan.

Primele imagini cu băiețelul lui Carmen Grebenișan. Numele BIZAR pe care l-a ales influencerița pentru bebelușul ei

Influencerii ţepuiţi, SCANDAL la tribunal! Au cerut mii de euro pentru o colaborare, dar au rămas cu buza umflată

Tags:
Iți recomandăm
Elev de 18 ani, găsit mort de mama sa în cameră. Ce făcuse tânărul din Timișoara cu câteva ore înainte de tragedie
Știri
Elev de 18 ani, găsit mort de mama sa în cameră. Ce făcuse tânărul din Timișoara cu câteva…
Georgică Cornu este în doliu! Marina Almășan, mesaj de alinare pentru fostul partener: „I-am și plâns pe umăr”
Știri
Georgică Cornu este în doliu! Marina Almășan, mesaj de alinare pentru fostul partener: „I-am și plâns pe umăr”
Ce se întâmplă la Serviciul Român de Informații? Dan: Orice derapaj al Serviciului îmi revine mie
Mediafax
Ce se întâmplă la Serviciul Român de Informații? Dan: Orice derapaj al Serviciului...
Orașul din România care duce lipsă de bărbați. Sunt 123.119 mai multe femei
Gandul.ro
Orașul din România care duce lipsă de bărbați. Sunt 123.119 mai multe femei
Mesajul transmis de Sorana Cîrstea după ce a mers cu fiul lui Ion Țiriac în cea mai scumpă stațiune din Elveția
Prosport.ro
Mesajul transmis de Sorana Cîrstea după ce a mers cu fiul lui Ion...
Cazul fetiței chinezoaice cu păr blond și ochi albaștri: misterul genetic, elucidat de testele ADN
Adevarul
Cazul fetiței chinezoaice cu păr blond și ochi albaștri: misterul genetic, elucidat de...
Un virus gripal nou se răspândește rapid în România: În prima săptămână din decembrie au fost înregistrate peste 3.000 de îmbolnăviri
Digi24
Un virus gripal nou se răspândește rapid în România: În prima săptămână din...
Ce taxe vor plăti bucureștenii din 2026? Proiect PMB: impozite pe locuințe, mașini și terenuri
Mediafax
Ce taxe vor plăti bucureștenii din 2026? Proiect PMB: impozite pe locuințe, mașini...
Parteneri
Gina Pistol a lăsat totul la vedere! Cât de bine arată la 45 de ani! Fanii au rămas uimiți
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Gina Pistol a lăsat totul la vedere! Cât de bine arată la 45 de ani!...
FOTO. Gafă vestimentară fără precedent! Ce a pățit vedeta a pus-o într-o ipostază mai mult decât jenantă
Prosport.ro
FOTO. Gafă vestimentară fără precedent! Ce a pățit vedeta a pus-o într-o ipostază mai mult...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Povestea fabuloasă a fabricii de pantofi construită de un om care abia știa să scrie. Le-a încălțat pe Sophia Loren și Elena Ceaușescu, iar mai târziu pe vedetele autohtone
Click.ro
Povestea fabuloasă a fabricii de pantofi construită de un om care abia știa să scrie....
Misterul stelei care a anunțat nașterea lui Iisus: un cercetător al NASA oferă o posibilă explicație și are legătură și cu China
Digi 24
Misterul stelei care a anunțat nașterea lui Iisus: un cercetător al NASA oferă o posibilă...
Reacție furioasă a Kremlinului, după ce șeful NATO a îndemnat la pregătiri pentru un război cu Rusia: „E iresponsabil”
Digi24
Reacție furioasă a Kremlinului, după ce șeful NATO a îndemnat la pregătiri pentru un război...
Dacia C-Neo, testată în Alpi. Noul model a fost surprins în probe pe drumuri montane
Promotor.ro
Dacia C-Neo, testată în Alpi. Noul model a fost surprins în probe pe drumuri montane
BANCUL ZILEI. Bulă o vede pe maică-sa dezbrăcată în fața oglinzii spunând: – Vreau un bărbat!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă o vede pe maică-sa dezbrăcată în fața oglinzii spunând: – Vreau un...
Cel mai mare televizor MiniLED din lume ajunge în România. Ce brand îl lansează și unde îl poți vedea
go4it.ro
Cel mai mare televizor MiniLED din lume ajunge în România. Ce brand îl lansează și...
O substanță din ciocolată face minuni pentru sănătate
Descopera.ro
O substanță din ciocolată face minuni pentru sănătate
Cel mai nou joc din universul Harry Potter este acum disponibil în mod gratuit!
Go4Games
Cel mai nou joc din universul Harry Potter este acum disponibil în mod gratuit!
Orașul din România care duce lipsă de bărbați. Sunt 123.119 mai multe femei
Gandul.ro
Orașul din România care duce lipsă de bărbați. Sunt 123.119 mai multe femei
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Elev de 18 ani, găsit mort de mama sa în cameră. Ce făcuse tânărul din Timișoara cu câteva ore ...
Elev de 18 ani, găsit mort de mama sa în cameră. Ce făcuse tânărul din Timișoara cu câteva ore înainte de tragedie
Georgică Cornu este în doliu! Marina Almășan, mesaj de alinare pentru fostul partener: „I-am și ...
Georgică Cornu este în doliu! Marina Almășan, mesaj de alinare pentru fostul partener: „I-am și plâns pe umăr”
Detalii tulburătoare din dosarul luptătorului RXF. Cum a încercat Marian Piciu să își intimideze ...
Detalii tulburătoare din dosarul luptătorului RXF. Cum a încercat Marian Piciu să își intimideze victimele
David Popovici a decis să tragă frâna! Ce planuri are pe final de 2025: „Părinților le mulțumesc ...
David Popovici a decis să tragă frâna! Ce planuri are pe final de 2025: „Părinților le mulțumesc pentru încredere”
TEST IQ | Dintre cele 3 pisici, două sunt vizibile, dar una este bine ascunsă. O puteți găsi?
TEST IQ | Dintre cele 3 pisici, două sunt vizibile, dar una este bine ascunsă. O puteți găsi?
Cristian Onețiu a închis laptopul și a ieșit cu soția la club. Ziua face milioane, seara golește ...
Cristian Onețiu a închis laptopul și a ieșit cu soția la club. Ziua face milioane, seara golește paharele
Vezi toate știrile
×