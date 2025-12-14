Ce seriale și filme vezi la HBO Max în 2026. „Casa Dragonului” și „Epoca de Aur” sunt tot mai aproape

Anul 2025 este aproape de final, însă pasionații de cinematografie au motive de bucurie. Platforma HBO Max și-a prezentat „portofoliul” pentru anul 2026. De la continuări ale unor seriale-cult până la proiecte complet noi, HBO Max anunță un an bogat în producții cinematografice de excepție. Ce seriale și filme poți să vezi în 2026?

HBO Max prezintă un nou spot de brand care oferă publicului imagini în exclusivitate din producțiile originale pregătite pentru 2026. Materialul include secvențe în premieră și anunță un an plin de seriale și filme care taie respirația. Unele dintre ele sunt așteptate de mult timp de fani.

Ce seriale și filme vezi la HBO Max în 2026

Anul 2026 vine cu producții de top pe HBO Max. Într-un spot ce a adunat deja numeroase vizualizări, platforma de streaming prezintă cele mai așteptate producții ale anului viitor. Fanii sunt în extaz și abia așteptă premierele.

Potrivit anunțului făcut, mult așteptatul sezon trei al serialului „Casa Dragonului” o să fie disponibil în vara lui 2026. Serialul „Epoca de Aur” revine și el cu sezonul 4. Iar sezonul 3 din „Euforia” va apărea în luna aprilie. Însă, până atunci multe alte titluri atrag atenția.

Iată ce poți să poți să vezi pe HBO Max în 2026:

„Casa Dragonului” („House of the Dragon”) – sezonul 3, HBO Original – vara 2026

„Euforia” („Euphoria”) – sezonul 3, HBO Original – aprilie 2026

„Lumea Financiară” („Industry”) – sezonul 4, HBO Original – 12 ianuarie 2026

„The Pitt: Spitalul” – sezonul 2, Max Original – 9 ianuarie 2026

„Cavalerul celor Șapte Regate” („A Knight of the Seven Kingdoms”), HBO Original – 19 ianuarie 2026

„Revenirea” („The Comeback”) – sezonul 3, HBO Original – martie 2026

„Rooster”, HBO Original – martie 2026

„Mel Brooks: Bărbatul de 99 de ani!” („Mel Brooks: The 99 Year Old Man!”) – documentar HBO în două părți – 2026

Untitled Larry David Project, HBO Original – 2026

„Half Man”, HBO Original – 2026

„Stuart nu poate salva universul” („Stuart Fails to Save the Universe”), Max Original – 2026

„Epoca de Aur” („The Gilded Age”) – sezonul 4, HBO Original – 2026

„Dune: Profeția” („Dune: Prophecy”) – sezonul 2, HBO Original – 2026

„Lanterns”, HBO Original – 2026

