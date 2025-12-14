Oamenii de știință au descoperit un zăcământ gigantic de aur în straturile profunde ale Pământului

Oamenii de știință au descoperit că miezul Pământului este bogat în aur și că acest metal prețios ar putea ajunge la suprafață. În timp ce analizau roci vulcanice, cercetătorii germani au dat peste ceva neașteptat: un metal rar numit ruteniu.

Ruteniul este deja un metal foarte valoros, dar această versiune avea un izotop ciudat, un tip de variație atomică existentă doar în adâncul nucleului Pământului. Prezența acestui izotop în rocile vulcanice găsite în apropierea suprafeței a șocat comunitatea științifică. Practic, oamenii de știință au descoperit o „amprentă” din nucleul planetei într-un loc în care nu ar trebui să fie, scrie thearpc.com.

Ce înseamnă descoperirea acestui aur pentru știință?

Ani de zile, oamenii de știință au crezut că nucleul Pământului este izolat de restul planetei. Această descoperire demonstrează contrariul. Înseamnă că materialul din nucleu poate călători în sus, schimbând modul în care percepem structura și comportamentul planetei.

Cunoașterea acestui proces nu ne ajută doar să înțelegem Pământul, ci ne ajută și să studiem alte planete. Dacă metalele se pot mișca astfel aici, poate că același lucru se întâmplă și pe Marte sau Venus. Aceasta deschide ușa către noi teorii despre formarea și evoluția planetară, scrie sursa citată.

Chiar dacă această descoperire pare o oportunitate de aur, la propriu, extragerea lui din nucleului Pământului este încă science fiction. Săpatul la o asemenea adâncime este imposibilă cu tehnologia actuală, iar echipamentele existente oricum nu ar rezista. În plus, aurul iese la suprafață încet, prin procese naturale. Încercarea de a interveni ar putea afecta sistemele geologice delicate.

Ceea ce face ca această poveste să fie fascinantă este faptul că oamenii de știință nu și-au propus să găsească aur sau măcar să studieze miezul Pământului. Ei doar examinau roci vulcanice și au dat peste acest lucru din întâmplare. Aceasta arată cât de puține știm încă despre planeta pe care trăim și cât de puternice pot fi chiar și micile descoperiri.

