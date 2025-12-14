Acasă » Știri » Știri externe » Oamenii de știință au descoperit un zăcământ gigantic de aur în straturile profunde ale Pământului

Oamenii de știință au descoperit un zăcământ gigantic de aur în straturile profunde ale Pământului

De: Daniel Matei 15/12/2025 | 00:50
Oamenii de știință au descoperit un zăcământ gigantic de aur în straturile profunde ale Pământului
Sursa foto: Profimedia

Oamenii de știință au descoperit că miezul Pământului este bogat în aur și că acest metal prețios ar putea ajunge la suprafață. În timp ce analizau roci vulcanice, cercetătorii germani au dat peste ceva neașteptat: un metal rar numit ruteniu.

Ruteniul este deja un metal foarte valoros, dar această versiune avea un izotop ciudat, un tip de variație atomică existentă doar în adâncul nucleului Pământului. Prezența acestui izotop în rocile vulcanice găsite în apropierea suprafeței a șocat comunitatea științifică. Practic, oamenii de știință au descoperit o „amprentă” din nucleul planetei într-un loc în care nu ar trebui să fie, scrie thearpc.com.

Ce înseamnă descoperirea acestui aur pentru știință?

Ani de zile, oamenii de știință au crezut că nucleul Pământului este izolat de restul planetei. Această descoperire demonstrează contrariul. Înseamnă că materialul din nucleu poate călători în sus, schimbând modul în care percepem structura și comportamentul planetei.

TOP 20 | Cele mai sărace orașe din România la final de 2025. Tabel complet, în funcție de rata de șomaj și de salarii
TOP 20 | Cele mai sărace orașe din România la final de 2025....
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România

Cunoașterea acestui proces nu ne ajută doar să înțelegem Pământul, ci ne ajută și să studiem alte planete. Dacă metalele se pot mișca astfel aici, poate că același lucru se întâmplă și pe Marte sau Venus. Aceasta deschide ușa către noi teorii despre formarea și evoluția planetară, scrie sursa citată.

Chiar dacă această descoperire pare o oportunitate de aur, la propriu, extragerea lui din nucleului Pământului este încă science fiction. Săpatul la o asemenea adâncime este imposibilă cu tehnologia actuală, iar echipamentele existente oricum nu ar rezista. În plus, aurul iese la suprafață încet, prin procese naturale. Încercarea de a interveni ar putea afecta sistemele geologice delicate.

Ceea ce face ca această poveste să fie fascinantă este faptul că oamenii de știință nu și-au propus să găsească aur sau măcar să studieze miezul Pământului. Ei doar examinau roci vulcanice și au dat peste acest lucru din întâmplare. Aceasta arată cât de puține știm încă despre planeta pe care trăim și cât de puternice pot fi chiar și micile descoperiri.

CITEȘTE ȘI:

Ea este cea mai tânără miliardară din lume. Din ce face bani balerina de 29 de ani care le-a detronat pe Taylor Swift și Lucy Guo

Tare de tot! Casa Albă a aprobat arestări pe muzica Sabrinei Carpenter! Urmează Taylor Swift la percheziții?

Tags:
Iți recomandăm
Regizor de la Hollywood, condamnat după ce a cheltuit 11 milioane de dolari primiți de la Netflix pe mașini de lux și bunuri extravagante
Showbiz internațional
Regizor de la Hollywood, condamnat după ce a cheltuit 11 milioane de dolari primiți de la Netflix pe…
Legendarul Dick Van Dyke a împlinit 100 de ani. Care sunt secretele longevității actorului
Showbiz internațional
Legendarul Dick Van Dyke a împlinit 100 de ani. Care sunt secretele longevității actorului
Ce se întâmplă la Serviciul Român de Informații? Dan: Orice derapaj al Serviciului îmi revine mie
Mediafax
Ce se întâmplă la Serviciul Român de Informații? Dan: Orice derapaj al Serviciului...
Orașul din România care duce lipsă de bărbați. Sunt 123.119 mai multe femei
Gandul.ro
Orașul din România care duce lipsă de bărbați. Sunt 123.119 mai multe femei
Mesajul transmis de Sorana Cîrstea după ce a mers cu fiul lui Ion Țiriac în cea mai scumpă stațiune din Elveția
Prosport.ro
Mesajul transmis de Sorana Cîrstea după ce a mers cu fiul lui Ion...
Cazul fetiței chinezoaice cu păr blond și ochi albaștri: misterul genetic, elucidat de testele ADN
Adevarul
Cazul fetiței chinezoaice cu păr blond și ochi albaștri: misterul genetic, elucidat de...
Un virus gripal nou se răspândește rapid în România: În prima săptămână din decembrie au fost înregistrate peste 3.000 de îmbolnăviri
Digi24
Un virus gripal nou se răspândește rapid în România: În prima săptămână din...
Ce taxe vor plăti bucureștenii din 2026? Proiect PMB: impozite pe locuințe, mașini și terenuri
Mediafax
Ce taxe vor plăti bucureștenii din 2026? Proiect PMB: impozite pe locuințe, mașini...
Parteneri
Gina Pistol a lăsat totul la vedere! Cât de bine arată la 45 de ani! Fanii au rămas uimiți
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Gina Pistol a lăsat totul la vedere! Cât de bine arată la 45 de ani!...
FOTO. Gafă vestimentară fără precedent! Ce a pățit vedeta a pus-o într-o ipostază mai mult decât jenantă
Prosport.ro
FOTO. Gafă vestimentară fără precedent! Ce a pățit vedeta a pus-o într-o ipostază mai mult...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Povestea fabuloasă a fabricii de pantofi construită de un om care abia știa să scrie. Le-a încălțat pe Sophia Loren și Elena Ceaușescu, iar mai târziu pe vedetele autohtone
Click.ro
Povestea fabuloasă a fabricii de pantofi construită de un om care abia știa să scrie....
Misterul stelei care a anunțat nașterea lui Iisus: un cercetător al NASA oferă o posibilă explicație și are legătură și cu China
Digi 24
Misterul stelei care a anunțat nașterea lui Iisus: un cercetător al NASA oferă o posibilă...
Reacție furioasă a Kremlinului, după ce șeful NATO a îndemnat la pregătiri pentru un război cu Rusia: „E iresponsabil”
Digi24
Reacție furioasă a Kremlinului, după ce șeful NATO a îndemnat la pregătiri pentru un război...
Dacia C-Neo, testată în Alpi. Noul model a fost surprins în probe pe drumuri montane
Promotor.ro
Dacia C-Neo, testată în Alpi. Noul model a fost surprins în probe pe drumuri montane
BANCUL ZILEI. Bulă o vede pe maică-sa dezbrăcată în fața oglinzii spunând: – Vreau un bărbat!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă o vede pe maică-sa dezbrăcată în fața oglinzii spunând: – Vreau un...
Cel mai mare televizor MiniLED din lume ajunge în România. Ce brand îl lansează și unde îl poți vedea
go4it.ro
Cel mai mare televizor MiniLED din lume ajunge în România. Ce brand îl lansează și...
O planetă ciudată i-a lăsat fără cuvinte pe astronomi
Descopera.ro
O planetă ciudată i-a lăsat fără cuvinte pe astronomi
Cel mai nou joc din universul Harry Potter este acum disponibil în mod gratuit!
Go4Games
Cel mai nou joc din universul Harry Potter este acum disponibil în mod gratuit!
Orașul din România care duce lipsă de bărbați. Sunt 123.119 mai multe femei
Gandul.ro
Orașul din România care duce lipsă de bărbați. Sunt 123.119 mai multe femei
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Horoscop 15 decembrie 2025. Zodia care pierde mulți bani în febra cumpărăturilor pentru sărbători
Horoscop 15 decembrie 2025. Zodia care pierde mulți bani în febra cumpărăturilor pentru sărbători
Ema Uta și Andrei Barbu s-au încins pe ringul de dans. N-au mai văzut pe nimeni în jur
Ema Uta și Andrei Barbu s-au încins pe ringul de dans. N-au mai văzut pe nimeni în jur
Ce seriale și filme vezi la HBO Max în 2026. „Casa Dragonului” și „Epoca de Aur” sunt tot ...
Ce seriale și filme vezi la HBO Max în 2026. „Casa Dragonului” și „Epoca de Aur” sunt tot mai aproape
Iuliana Pepene i-a luat locul soției și a închis seara cu „Făt-Frumos” în mașină. ...
Iuliana Pepene i-a luat locul soției și a închis seara cu „Făt-Frumos” în mașină. Știristei de la Antena 1 nu i-a păsat de starea civilă?
Regizor de la Hollywood, condamnat după ce a cheltuit 11 milioane de dolari primiți de la Netflix pe ...
Regizor de la Hollywood, condamnat după ce a cheltuit 11 milioane de dolari primiți de la Netflix pe mașini de lux și bunuri extravagante
Nedezlipiți. BDLP și Vanessa ies peste tot împreună
Nedezlipiți. BDLP și Vanessa ies peste tot împreună
Vezi toate știrile
×