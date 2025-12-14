Nedezlipiți. BDLP și Vanessa ies peste tot împreună

După escapada luxoasă din Dubai, Bogdan de la Ploiești s-a întors în țară. Artistul a fost surprins în timpul unei ieșiri discrete alături de Vanessa și un amic de-al lui. CANCAN.RO are imaginile.

Bogdan de la Ploiești s-a întors de curând în țară după un sejur în Dubai. Cancan.ro l-a surprins la o ieșire relaxată alături de iubita lui, Vanessa, și un prieten apropiat. Cu această ocazie, artistul a vrut să le arate ce și-a cumpărat din Emirate, dar s-a lovit de un mic detaliu.

O relație tot mai vizibilă în spațiul public

Bogdan de la Ploiești și Vanessa, cuplul de vis din showbiz, devin tot mai vizibili împreună. În Octombrie Cancan.ro semnala că e ceva acolo, mai ales după ziua de naștere a Vanessei, serbată în NUBA, unde ”întâmplător” era și Bogdan pe-acolo, i-a achitat nota, ea i-a pupat lui mâna, era așa mai non-combat. Pe urmă a venit treaba cu ”Vanessa, mi-ai luat cămașa?”, n-a mai avut pe unde să scoată cămașa. Relația și-au asumat-o târziu, dar până la urmă a fost să fie, ca să parafrazăm ultimul hit al lui Bogdan. A fost frumos, acum deja e relație consolidată. Să vedem cum o consolidează.

Cei doi sunt ușor de recunoscut oriunde apar, fie datorită stilului lor vestimentar, fie datorită Lamborghiniului mov al lui Bogdan. La revenirea în București, artistul și prietenii lui au avut parte de o scenă amuzantă: Bogdan încerca să desfacă o sticlă de parfum cumpărată din Dubai. Intenția era să o testeze pe loc, lângă mașină, însă dopul s-a dovedit mai încăpățânat decât se aștepta. Eforturile lui au atras inevitabil privirile celor din jur, inclusiv ale Vanessei și ale prietenului aflat lângă ei.

Ieșire “low profile” în trei

Situația, deși cât se poate de banală, a creat un moment tensionat pentru artist, care a insistat minute bune să deschidă recipientul. Expresiile celor doi însoțitori spun totul. Între amuzament și surpriză, reacțiile lor au dat și mai multă savoare scenei.

După episodul cu parfumul, cei trei au ales să continue seara într-un cadru liniștit. Întoarcerea în țară trebuia sărbătorită cumva, așa că au mers împreună la un restaurant italian. O alegere neașteptată, dar destul de inspirată pentru o ieșire relaxată de după vacanță.

CITEȘTE ȘI: BDLP investește în viitorul profesional al iubitei sale: Vanessa intră în lumea vloggingului. Imaginile s-au viralizat!

ACCESEAZĂ ȘI: BDLP și Vanessa: își fac viața ca în filme. Sală, vin roșu, friptură, după pe cameră!

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.