Regizor de la Hollywood, condamnat după ce a cheltuit 11 milioane de dolari primiți de la Netflix pe mașini de lux și bunuri extravagante

De: Paul Hangerli 14/12/2025 | 23:10
Sursa foto: colaj Cancan

Un nou scandal zguduie Hollywood-ul! Regizorul Carl Erik Rinsch, cunoscut pentru filmul „47 Ronin”, a fost condamnat de un tribunal federal după ce a păcălit Netflix cu 11 milioane de dolari, bani primiți pentru un serial SF care nu a mai fost făcut niciodată. În loc de platouri de filmare, Rinsch a ales mașini de lux, ceasuri scumpe și saltele de sute de mii de dolari.

Un nou scandal de proporții zguduie industria de divertisment din Statele Unite, după ce regizorul Carl Erik Rinsch, cunoscut publicului pentru filmul „47 Ronin”, a fost condamnat de un tribunal federal pentru că a înșelat Netflix cu 11 milioane de dolari, bani primiți pentru un serial science-fiction care nu a mai fost realizat niciodată.

Potrivit procurorilor, platforma de streaming îi plătise inițial aproximativ 44 de milioane de dolari pentru dezvoltarea proiectului intitulat „White Horse”, însă, pe parcurs, regizorul a cerut o sumă suplimentară, invocând costuri neprevăzute și necesitatea finalizării producției. În realitate, serialul nu a fost dus la bun sfârșit, iar fondurile suplimentare nu au ajuns niciodată pe platourile de filmare.

Anchetatorii susțin că, imediat după primirea banilor, Rinsch i-a direcționat către un cont personal, unde a început o serie de investiții speculative, pierzând rapid aproape jumătate din sumă, înainte de a încerca să recupereze pierderile prin tranzacții cu criptomonede.

Rolls-Royce, Ferrari și lux extrem, plătite din banii Netflix

Ceea ce a transformat cazul într-un adevărat șoc pentru anchetatori a fost modul în care au fost cheltuiți banii rămași. În loc să fie reinvestiți în producție, fondurile au alimentat un stil de viață extravagant, demn de un milionar fără limite.

Procurorii au prezentat în instanță dovezi potrivit cărora regizorul a cumpărat cinci Rolls-Royce-uri și un Ferrari, a cheltuit peste 650.000 de dolari pe ceasuri și haine, aproape 1 milion de dolari pe saltele și lenjerii de pat de lux, și a folosit alte sume consistente pentru a-și achita datorii personale de aproximativ 1,8 milioane de dolari la cardurile de credit.

În tot acest timp, serialul promis Netflix nu a fost niciodată finalizat. Tribunalul l-a găsit vinovat pentru fraudă, spălare de bani și alte infracțiuni federale, urmând ca sentința să fie pronunțată în luna aprilie. Avocatul regizorului a catalogat verdictul drept periculos pentru libertatea artistică, susținând că ar putea deschide calea unor anchete penale în simple dispute contractuale, în timp ce Netflix a ales să nu comenteze public cazul.

