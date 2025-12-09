Acasă » Showbiz » Showbiz internațional » P.Diddy, scos din minți de documentarul lui 50 Cent de pe Netflix! Gestul incredibil pe care l-a făcut din închisoare

P.Diddy, scos din minți de documentarul lui 50 Cent de pe Netflix! Gestul incredibil pe care l-a făcut din închisoare

De: Paul Hangerli 09/12/2025 | 12:54
P.Diddy, scos din minți de documentarul lui 50 Cent de pe Netflix! Gestul incredibil pe care l-a făcut din închisoare
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
5 poze
Vezi galeria foto

Scandalul dintre Diddy și 50 Cent explodează din nou, iar amenințarea cu flori trimisă de Sean Combs direct din închisoare arată cât de mult l-a scos din minți serialul documentar de pe Netflix produs de rivalul său.

Rivalitatea dintre cei doi titani ai hip-hop-ului a degenerat în cel mai mare circ mediatic din 2025. Totul a pornit după ce Netflix a lansat docuseria Sean Combs: The Reckoning, produsă chiar de eternul adversar al lui Diddy, 50 Cent. Seria a așternut pe masă acuzații grele: abuzuri fizice și psihologice, petreceri sordide, martori care vorbesc pentru prima dată și insinuări despre implicarea indirectă a lui Combs în moartea lui Tupac.

P.Diddy i-a trimis un buchet de flori lui 50 Cent, din închisoare. sursă – social media

În timp ce 50 Cent se prezintă ca justițiarul industriei, Diddy răspunde prin atacuri disperate, acuzând furt de imagini și complot mediatic. Foști angajați, jurați, bodyguarzi și apropiați ai artistului își spun povestea, transformând documentarul într-o grenadă aruncată în mijlocul lumii hip-hop. Iar după lansare, tensiunea dintre cei doi a explodat la un nivel pe care nici fanii nu-l mai credeau posibil.

Bani în plus la pensie pentru acești pensionari din România. Bonus de 10.590 în unele cazuri
Bani în plus la pensie pentru acești pensionari din România. Bonus de 10.590...
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România

Gestul mafiot al lui P. Diddy: flori trimise din închisoare

Deși se află închis la penitenciarul Fort Dix din New Jersey, Sean Combs continuă să surprindă prin gesturi bizare care par desprinse dintr-un film cu mafioți. Exact în momentul în care documentarul produs de 50 Cent domina topurile de pe Netflix și făcea înconjurul lumii, Diddy a reușit să trimită un buchet masiv de flori chiar în clubul din Miami unde rapperul susținea un show. Aranjamentul floral, luxos, colorat, complet nepotrivit pentru contextul unui scandal de asemenea magnitudine, a fost perceput instantaneu ca un mesaj cu subînțeles.

În timp ce avocații lui Combs acuzau public Netflix că ar fi folosit filmări neautorizate și prezentau docuseria ca pe un atac construit de un adversar vechi, buchetul a părut un mod teatral și aproape intimidant prin care fostul mogul dorea să arate că încă își permite să acționeze din umbră, chiar și după gratii. Pentru mulți observatori, gestul floral a avut aura unui avertisment mascat, o formă de demonstrație că influența lui Diddy nu s-a evaporat odată cu verdictul din instanță.

Reacția explozivă a lui 50 Cent

50 Cent nu doar că a văzut gestul ca pe o amenințare, dar l-a și transformat într-un spectacol public în stilul său clasic, dur și batjocoritor. În timp ce cânta într-un club din Miami, a primit buchetul masiv de flori trimis din pușcărie de Diddy, un aranjament atât de încărcat și de ciudat încât mulți au spus că arăta mai degrabă ca un buchet de înmormântare decât ca o atenție nevinovată. 50 Cent l-a făcut instant viral, postând imaginea pe Instagram alături de replica: „Ce fel de chestie g%y e asta, Diddy îmi trimite flori la club, LOL, iar în comentarii a continuat cu: Avertisment, eu sunt 90s grimy( slang- om crescut pe stradă, obișnuit cu pericolul), pe mine nu mă avertizezi”.

Reacția lui a transmis clar că nu există gest care să-l intimideze, mai ales după ce a supraviețuit celor nouă gloanțe care i-au marcat începutul carierei. În online, fanii au explodat: unii au spus că gestul pare un mesaj de tip știu unde ești, alții au văzut în buchet un simbol funest, iar cei mai radicali au catalogat momentul drept începutul unui război fără întoarcere.

Buchetul de flori pe care Diddy i l-a trimis lui 50 Cent, după lansarea documentarului. sursă – social media

Pe lângă reacțiile oficiale, internetul a fost invadat de zvonuri picante care au alimentat și mai tare mitologia conflictului. Unele bârfe susțin că 50 Cent ar fi închiriat în secret o proprietate în apropierea uneia dintre vilele lui Diddy, doar pentru a fi cu un pas înainte și a-i monitoriza fiecare mișcare, de aici ar fi provenit multe din filmările din documentarul Netflix, zvon pe care comunitățile de pe Reddit și Twitter l-au transformat într-o legendă urbană savuroasă. Alte speculații spun că după lansarea documentarului, 50 Cent ar fi ales în mod strategic un post TV pentru interviul său, un canal cunoscut pentru faptul că este difuzat în mai multe penitenciare americane, în ideea că mesajul lui va ajunge direct în celula lui Diddy. Nimic nu a fost confirmat, dar în logica lumii tabloidelor, totul este permis: zvonurile, reacțiile, meme-urile și tensiunea publică transformă fiecare gest al celor doi în combustibil pentru cel mai exploziv război din muzica americană.

CITEȘTE ȘI: Răsturnare de situație în showbizul american! 50 Cent face pace în instanță fix înainte să explodeze serialul despre Diddy!

NU RATA: 50 Cent îi dă fatala lui P. Diddy! Netflix a scos documentarul care l-a rupt pe fostul mogul hip-hop

Tags:
Iți recomandăm
Vedeta arhicunoscută care a fugit de soțul ei, la prima lor întâlnire. Ce i-a spus a speriat-o? „Eu nu prea avusesem întâlniri”
Showbiz internațional
Vedeta arhicunoscută care a fugit de soțul ei, la prima lor întâlnire. Ce i-a spus a speriat-o? „Eu…
Cum arată felicitarea de Crăciun a Regelui Charles, bolnav de cancer, și a Reginei Camilla. Familia Regală se teme că ar putea fi ultimele sărbători petrecute împreună
Showbiz internațional
Cum arată felicitarea de Crăciun a Regelui Charles, bolnav de cancer, și a Reginei Camilla. Familia Regală se…
Cum va fi vremea de Crăciun și Revelion? Estimările ANM pentru următoarele patru săptămâni
Mediafax
Cum va fi vremea de Crăciun și Revelion? Estimările ANM pentru următoarele patru...
Lista orașelor din România în care ninge începând de vineri, 12 decembrie, potrivit meteorologilor Accuweather
Gandul.ro
Lista orașelor din România în care ninge începând de vineri, 12 decembrie, potrivit...
FOTO. Catrinel Menghia și Diana Munteanu, vizite în apartamentul lui Adi Mutu: „Mi-a spus să-i zic că sunt vărul lui”
Prosport.ro
FOTO. Catrinel Menghia și Diana Munteanu, vizite în apartamentul lui Adi Mutu: „Mi-a...
Ciprian Ciucu anunță ce se va întâmpla cu Jessy, pisica-mascotă a Primăriei Sectorului 6, după mutarea lui la PMB
Adevarul
Ciprian Ciucu anunță ce se va întâmpla cu Jessy, pisica-mascotă a Primăriei Sectorului...
Donald Trump avertizează Europa: Trebuie să fie „foarte atentă”, deoarece „o ia în direcţii greşite”
Digi24
Donald Trump avertizează Europa: Trebuie să fie „foarte atentă”, deoarece „o ia în...
Putin se așteaptă la un conflict prelungit, nu la pace, iar Europa evită discuțiile dure cu publicul
Mediafax
Putin se așteaptă la un conflict prelungit, nu la pace, iar Europa evită...
Parteneri
Rita Mureșan e alt om! Vedeta, de nerecunoscut! În tinerețe, era una dintre cele mai frumoase femei
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Rita Mureșan e alt om! Vedeta, de nerecunoscut! În tinerețe, era una dintre cele mai...
FOTO. Valentina Pelinel, apariție în piele la 45 de ani
Prosport.ro
FOTO. Valentina Pelinel, apariție în piele la 45 de ani
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Roxana Călin, doctoriţa care a îngrozit România în anii ’90. Și-a ucis şi tranşat rivala în dragoste
Click.ro
Roxana Călin, doctoriţa care a îngrozit România în anii ’90. Și-a ucis şi tranşat rivala...
Londra, pe marginea prăpastiei: Marea Britanie este pe punctul de a pierde Atlanticul în favoarea Rusiei, avertizează șeful Marinei
Digi 24
Londra, pe marginea prăpastiei: Marea Britanie este pe punctul de a pierde Atlanticul în favoarea...
Un spion rus care plănuia un atentat cu bombă în Europa a ajuns la închisoare după o „glumă” a partenerei
Digi24
Un spion rus care plănuia un atentat cu bombă în Europa a ajuns la închisoare...
Tancurile-ARICI, improvizația ucraineană care pune probleme dronelor rusești - Video
Promotor.ro
Tancurile-ARICI, improvizația ucraineană care pune probleme dronelor rusești - Video
BANCUL ZILEI. BULĂ nedumerit: - Iubita mea s-a întins pe canapea, şi-a dat fusta jos, şi-a smuls...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ nedumerit: - Iubita mea s-a întins pe canapea, şi-a dat fusta jos,...
Care este cel mai bine vândut smartphone?
go4it.ro
Care este cel mai bine vândut smartphone?
Ce spune ȘTIINȚA despre oamenii care ADORĂ sensurile giratorii?
Descopera.ro
Ce spune ȘTIINȚA despre oamenii care ADORĂ sensurile giratorii?
După numeroase filme de succes, renumitul actor apare acum într-un joc video
Go4Games
După numeroase filme de succes, renumitul actor apare acum într-un joc video
Lista orașelor din România în care ninge începând de vineri, 12 decembrie, potrivit meteorologilor Accuweather
Gandul.ro
Lista orașelor din România în care ninge începând de vineri, 12 decembrie, potrivit meteorologilor Accuweather
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Lovitură de teatru! Ce strategie a folosit ”puișorul” Rodicăi Stănoiou ca să pună mâna pe ...
Lovitură de teatru! Ce strategie a folosit ”puișorul” Rodicăi Stănoiou ca să pună mâna pe averea ei: ”Este moștenitor legal”
O tânără de 28 de ani s-a deformat din cauza durerilor. Medicii îi spuneau că e de la stres, dar ...
O tânără de 28 de ani s-a deformat din cauza durerilor. Medicii îi spuneau că e de la stres, dar analizele au spus adevărul
Numerologia anului 2026 este bulversantă total. Se anunță o schimbare majoră, de care sigur nu ești ...
Numerologia anului 2026 este bulversantă total. Se anunță o schimbare majoră, de care sigur nu ești pregătit
Cum se simte Dan Petrescu acum, după ce fiicele lui au venit de urgență în România. Familia a apelat ...
Cum se simte Dan Petrescu acum, după ce fiicele lui au venit de urgență în România. Familia a apelat și la un vraci chinez
România, lovită de un anticiclon puternic în următoarele zile! Zonele în care va persista ceața ...
România, lovită de un anticiclon puternic în următoarele zile! Zonele în care va persista ceața și burnița
Fiica Oanei Roman, numeroase probleme de sănătate: „Am un turneu la doctori.” Ce se întâmplă ...
Fiica Oanei Roman, numeroase probleme de sănătate: „Am un turneu la doctori.” Ce se întâmplă cu Isa în aceste momente
Vezi toate știrile
×