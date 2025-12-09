P.Diddy, scos din minți de documentarul lui 50 Cent de pe Netflix! Gestul incredibil pe care l-a făcut din închisoare

Scandalul dintre Diddy și 50 Cent explodează din nou, iar amenințarea cu flori trimisă de Sean Combs direct din închisoare arată cât de mult l-a scos din minți serialul documentar de pe Netflix produs de rivalul său.

Rivalitatea dintre cei doi titani ai hip-hop-ului a degenerat în cel mai mare circ mediatic din 2025. Totul a pornit după ce Netflix a lansat docuseria Sean Combs: The Reckoning, produsă chiar de eternul adversar al lui Diddy, 50 Cent. Seria a așternut pe masă acuzații grele: abuzuri fizice și psihologice, petreceri sordide, martori care vorbesc pentru prima dată și insinuări despre implicarea indirectă a lui Combs în moartea lui Tupac.

În timp ce 50 Cent se prezintă ca justițiarul industriei, Diddy răspunde prin atacuri disperate, acuzând furt de imagini și complot mediatic. Foști angajați, jurați, bodyguarzi și apropiați ai artistului își spun povestea, transformând documentarul într-o grenadă aruncată în mijlocul lumii hip-hop. Iar după lansare, tensiunea dintre cei doi a explodat la un nivel pe care nici fanii nu-l mai credeau posibil.

Gestul mafiot al lui P. Diddy: flori trimise din închisoare

Deși se află închis la penitenciarul Fort Dix din New Jersey, Sean Combs continuă să surprindă prin gesturi bizare care par desprinse dintr-un film cu mafioți. Exact în momentul în care documentarul produs de 50 Cent domina topurile de pe Netflix și făcea înconjurul lumii, Diddy a reușit să trimită un buchet masiv de flori chiar în clubul din Miami unde rapperul susținea un show. Aranjamentul floral, luxos, colorat, complet nepotrivit pentru contextul unui scandal de asemenea magnitudine, a fost perceput instantaneu ca un mesaj cu subînțeles.

În timp ce avocații lui Combs acuzau public Netflix că ar fi folosit filmări neautorizate și prezentau docuseria ca pe un atac construit de un adversar vechi, buchetul a părut un mod teatral și aproape intimidant prin care fostul mogul dorea să arate că încă își permite să acționeze din umbră, chiar și după gratii. Pentru mulți observatori, gestul floral a avut aura unui avertisment mascat, o formă de demonstrație că influența lui Diddy nu s-a evaporat odată cu verdictul din instanță.

Reacția explozivă a lui 50 Cent

50 Cent nu doar că a văzut gestul ca pe o amenințare, dar l-a și transformat într-un spectacol public în stilul său clasic, dur și batjocoritor. În timp ce cânta într-un club din Miami, a primit buchetul masiv de flori trimis din pușcărie de Diddy, un aranjament atât de încărcat și de ciudat încât mulți au spus că arăta mai degrabă ca un buchet de înmormântare decât ca o atenție nevinovată. 50 Cent l-a făcut instant viral, postând imaginea pe Instagram alături de replica: „Ce fel de chestie g%y e asta, Diddy îmi trimite flori la club, LOL, iar în comentarii a continuat cu: Avertisment, eu sunt 90s grimy( slang- om crescut pe stradă, obișnuit cu pericolul), pe mine nu mă avertizezi”.

Reacția lui a transmis clar că nu există gest care să-l intimideze, mai ales după ce a supraviețuit celor nouă gloanțe care i-au marcat începutul carierei. În online, fanii au explodat: unii au spus că gestul pare un mesaj de tip știu unde ești, alții au văzut în buchet un simbol funest, iar cei mai radicali au catalogat momentul drept începutul unui război fără întoarcere.

Pe lângă reacțiile oficiale, internetul a fost invadat de zvonuri picante care au alimentat și mai tare mitologia conflictului. Unele bârfe susțin că 50 Cent ar fi închiriat în secret o proprietate în apropierea uneia dintre vilele lui Diddy, doar pentru a fi cu un pas înainte și a-i monitoriza fiecare mișcare, de aici ar fi provenit multe din filmările din documentarul Netflix, zvon pe care comunitățile de pe Reddit și Twitter l-au transformat într-o legendă urbană savuroasă. Alte speculații spun că după lansarea documentarului, 50 Cent ar fi ales în mod strategic un post TV pentru interviul său, un canal cunoscut pentru faptul că este difuzat în mai multe penitenciare americane, în ideea că mesajul lui va ajunge direct în celula lui Diddy. Nimic nu a fost confirmat, dar în logica lumii tabloidelor, totul este permis: zvonurile, reacțiile, meme-urile și tensiunea publică transformă fiecare gest al celor doi în combustibil pentru cel mai exploziv război din muzica americană.

