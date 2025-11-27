Răsturnare de situație în showbizul american! 50 Cent face pace în instanță fix înainte să explodeze serialul despre Diddy!

Rapperul american 50 Cent a ajuns la un acord în instanță pentru a pune capăt unui proces în care este acuzat de agresiune.

Rezolvarea acestei dispute juridice vine cu doar câteva zile înainte ca Netflix să lanseze documentarul pe care rapperul, pe numele său real Curtis Jackson III, l-a produs despre Sean „Diddy” Combs.

Procesul în cauză a început când Guadalupe de los Santos a depus o plângere civilă împotriva artistului, la începutul acestui an, acuzându-l pe acesta că l-ar fi agresat în Los Angeles, potrivit People.

În plângere, de los Santos a susținut că în septembrie 2024, SUV-ul lui Jackson a venit în spatele lui în timp ce aștepta la un semafor și, în timp ce se apropia de el, „portiera pasagerului din față s-a deschis brusc și cu forță, fără avertisment sau provocare, și l-a lovit în partea stângă, trântindu-l pe el și scuterul său pe stradă”, se arată în raportul Poliției.

50 Cent și reclamantul au ajuns la o înțelegere

De los Santos a susținut în plângere că „un ocupant al SUV-ului, la indicația inculpatului Jackson, a deschis portiera pentru a mă lovi intenționat”. În plângere, de los Santos a solicitat daune pentru agresiune, vătămare corporală, suferință emoțională intenționată și neglijență, iar suma ar fi urmat să fie stabilită de judecător.

Gloria Allred, avocata reclamantului, a intentat inițial procesul la Curtea Superioară a Comitatului Los Angeles, dar în septembrie a fost mutat la o instanță din Florida.

Jackson și avocații săi au cerut respingerea a plângerii, iar o audiere fusese stabilită pentru 22 decembrie, dar cele două părți au reușit să soluționeze problema cu o lună mai devreme.

Potrivit unui document depus în instanță pe 25 noiembrie, de los Santos și Jackson „au ajuns la un acord de principiu pentru a rezolva toate pretențiile”. Acordul formal referitor la soluționarea cazului este „în curs de redactare” se arată în acest document.

Această împăcare vine cu mai puțin de o săptămână înainte ca Netflix să lanseze serialul documentar Sean Combs: The Reckoning, produs de 50 Cent. Netflix a declarat într-un comunicat de presă că documentarul „va prezenta povestea unui om puternic și întreprinzător și a imperiului pe care l-a construit, precum și lumea interlopă care se afla chiar sub suprafața acestei lumi”.

Documentarul vine în urma condamnării lui Diddy pentru mai multe acuzații de proxenetism și abuzuri sexuale, acesta ispășindu-și în prezent pedepasa într-un penitenciar.

