Acasă » Showbiz » Showbiz internațional » Răsturnare de situație în showbizul american! 50 Cent face pace în instanță fix înainte să explodeze serialul despre Diddy!

Răsturnare de situație în showbizul american! 50 Cent face pace în instanță fix înainte să explodeze serialul despre Diddy!

De: Daniel Matei 27/11/2025 | 18:19
Răsturnare de situație în showbizul american! 50 Cent face pace în instanță fix înainte să explodeze serialul despre Diddy!
Sursa foto: Profimedia
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
5 poze
Vezi galeria foto

Rapperul american 50 Cent a ajuns la un acord în instanță pentru a pune capăt unui proces în care este acuzat de agresiune.

Rezolvarea acestei dispute juridice vine cu doar câteva zile înainte ca Netflix să lanseze documentarul pe care rapperul, pe numele său real Curtis Jackson III, l-a produs despre Sean „Diddy” Combs.

Procesul în cauză a început când Guadalupe de los Santos a depus o plângere civilă împotriva artistului, la începutul acestui an, acuzându-l pe acesta că l-ar fi agresat în Los Angeles, potrivit People.

În plângere, de los Santos a susținut că în septembrie 2024, SUV-ul lui Jackson a venit în spatele lui în timp ce aștepta la un semafor și, în timp ce se apropia de el, „portiera pasagerului din față s-a deschis brusc și cu forță, fără avertisment sau provocare, și l-a lovit în partea stângă, trântindu-l pe el și scuterul său pe stradă”, se arată în raportul Poliției.

Un cățel a devenit erou după ce și-a salvat stăpânul de la moarte. Cum a făcut Polly asta
Un cățel a devenit erou după ce și-a salvat stăpânul de la moarte....
Cea mai norocoasă zodie în decembrie 2025. Și în 2026 este printre favoritele astrelor
Cea mai norocoasă zodie în decembrie 2025. Și în 2026 este printre favoritele...
Sursa foto: Profimedia

50 Cent și reclamantul au ajuns la o înțelegere

De los Santos a susținut în plângere că „un ocupant al SUV-ului, la indicația inculpatului Jackson, a deschis portiera pentru a mă lovi intenționat”. În plângere, de los Santos a solicitat daune pentru agresiune, vătămare corporală, suferință emoțională intenționată și neglijență, iar suma ar fi urmat să fie stabilită de judecător.

Gloria Allred, avocata reclamantului, a intentat inițial procesul la Curtea Superioară a Comitatului Los Angeles, dar în septembrie a fost mutat la o instanță din Florida.

Jackson și avocații săi au cerut respingerea a plângerii, iar o audiere fusese stabilită pentru 22 decembrie, dar cele două părți au reușit să soluționeze problema cu o lună mai devreme.

Potrivit unui document depus în instanță pe 25 noiembrie, de los Santos și Jackson „au ajuns la un acord de principiu pentru a rezolva toate pretențiile”. Acordul formal referitor la soluționarea cazului este „în curs de redactare” se arată în acest document.

Această împăcare vine cu mai puțin de o săptămână înainte ca Netflix să lanseze serialul documentar Sean Combs: The Reckoning, produs de 50 Cent. Netflix a declarat într-un comunicat de presă că documentarul „va prezenta povestea unui om puternic și întreprinzător și a imperiului pe care l-a construit, precum și lumea interlopă care se afla chiar sub suprafața acestei lumi”.

Documentarul vine în urma condamnării lui Diddy pentru mai multe acuzații de proxenetism și abuzuri sexuale, acesta ispășindu-și în prezent pedepasa într-un penitenciar.

CITEȘTE ȘI:

O frumoasă actriță a ajuns desfigurată după un implant dentar eșuat: ”Mi-au căzut dinții și fața mi s-a umflat!”

Țara în care pensia este cât salariul unui CEO din România! Așa arată bătrânețea fără stres

Tags:
Iți recomandăm
O frumoasă actriță a ajuns desfigurată după un implant dentar eșuat: ”Mi-au căzut dinții și fața mi s-a umflat!”
Showbiz internațional
O frumoasă actriță a ajuns desfigurată după un implant dentar eșuat: ”Mi-au căzut dinții și fața mi s-a…
Scandal în showbiz! Acuzatii de trădare între doi artiști, după ce au făcut milioane împreună: ”Nimeni nu ți-e frate, să nu crezi mizeria asta!”
Showbiz internațional
Scandal în showbiz! Acuzatii de trădare între doi artiști, după ce au făcut milioane împreună: ”Nimeni nu ți-e…
Alimentul numărul 1 pentru întărirea sistemului imunitar în acest sezon al răcelilor și gripei
Mediafax
Alimentul numărul 1 pentru întărirea sistemului imunitar în acest sezon al răcelilor și...
Românul care trăiește cu chirie în Zürich. Diferențele majore dintre Elveția și România: „Trebuie să anunț vecinii”
Gandul.ro
Românul care trăiește cu chirie în Zürich. Diferențele majore dintre Elveția și România:...
FOTO. Imagini hot cu manechinul care i-a luat mințile milionarului însurat
Prosport.ro
FOTO. Imagini hot cu manechinul care i-a luat mințile milionarului însurat
Scandal de plagiat la Hollywood: Tarantino spune că „Jocurile Foamei” copiază un film japonez. „Au furat cartea, la dracu!”
Adevarul
Scandal de plagiat la Hollywood: Tarantino spune că „Jocurile Foamei” copiază un film...
VIDEO Putin anunță condițiile în care va opri războiul din Ucraina și se jură că nu va ataca Europa: „Pentru noi asta sună ridicol”
Digi24
VIDEO Putin anunță condițiile în care va opri războiul din Ucraina și se...
Târgul de Crăciun din Craiova, desemnat cel mai frumos din Europa. Lia Olguța Vasilescu: Am primit 142.687 de voturi din toată lumea
Mediafax
Târgul de Crăciun din Craiova, desemnat cel mai frumos din Europa. Lia Olguța...
Parteneri
Cum arată și cu ce se ocupă azi Noni Ene, băiatul din celebra reclamă la brânză topită? Nimeni nu-l mai recunoaște
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată și cu ce se ocupă azi Noni Ene, băiatul din celebra reclamă la...
FOTO. Andreea Bălan, apariție îndrăzneață într-o rochiță scurtă
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, apariție îndrăzneață într-o rochiță scurtă
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Tania Budi și Dan Bittman, o relație care a pornit neașteptat. S-au cunoscut în troleibuz, au fost împreună 10 ani și au rămas prieteni
Click.ro
Tania Budi și Dan Bittman, o relație care a pornit neașteptat. S-au cunoscut în troleibuz,...
Imagini incredibile despre cum își bate joc statul de propriii angajați, care lucrează în sedii mizere. „În fine... suntem inventivi”
Digi 24
Imagini incredibile despre cum își bate joc statul de propriii angajați, care lucrează în sedii...
Noii bogați din Coreea de Nord își cumpără parfumuri Chanel și haine de blană care costă cât o casă
Digi24
Noii bogați din Coreea de Nord își cumpără parfumuri Chanel și haine de blană care...
KGM Torres intră în liga SUV-urilor mari: rival direct pentru Dacia Bigster și Toyota RAV4
Promotor.ro
KGM Torres intră în liga SUV-urilor mari: rival direct pentru Dacia Bigster și Toyota RAV4
BANCUL ZILEI. Ion are chef de acțiune: - Mărie, hai să facem dragoste!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ion are chef de acțiune: - Mărie, hai să facem dragoste!
Ce știm până acum despre iPhone-ul pliabil: 3 caracteristici care l-ar diferenția de concurență
go4it.ro
Ce știm până acum despre iPhone-ul pliabil: 3 caracteristici care l-ar diferenția de concurență
Brânza MICROCIPATĂ, pe rafturile din magazine?!
Descopera.ro
Brânza MICROCIPATĂ, pe rafturile din magazine?!
Un nou shooter multiplayer de la autorii popularului PUBG
Go4Games
Un nou shooter multiplayer de la autorii popularului PUBG
Românul care trăiește cu chirie în Zürich. Diferențele majore dintre Elveția și România: „Trebuie să anunț vecinii”
Gandul.ro
Românul care trăiește cu chirie în Zürich. Diferențele majore dintre Elveția și România: „Trebuie să...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Gândul prezintă Best of Marius Tucă Show – vineri, 28 noiembrie, de la ora 20.00
Gândul prezintă Best of Marius Tucă Show – vineri, 28 noiembrie, de la ora 20.00
Cu ce problemă de sănătate se confruntă Andreea Bănică. S-a accentuat în ultimul an: ”Când ...
Cu ce problemă de sănătate se confruntă Andreea Bănică. S-a accentuat în ultimul an: ”Când mi se spunea că după 40 așa va fi, nu voiam să cred”
Un influencer din domeniul fitnessului a murit după o provocare bizară. Incredibil ce i-a adus sfârșitul ...
Un influencer din domeniul fitnessului a murit după o provocare bizară. Incredibil ce i-a adus sfârșitul la doar 30 de ani
Doliu în lumea filmului! Actorul Ethan Zane Browne a fost găsit mort în casă
Doliu în lumea filmului! Actorul Ethan Zane Browne a fost găsit mort în casă
Ei sunt cei doi români care l-au agresat pe youtuberul Cicalone: ”M-au lovit cu toată puterea!”
Ei sunt cei doi români care l-au agresat pe youtuberul Cicalone: ”M-au lovit cu toată puterea!”
Nu e banc! Ce-a putut să găsească Cosmina în ciorba de burtă comandată la un restaurant din Dâmbovița: ...
Nu e banc! Ce-a putut să găsească Cosmina în ciorba de burtă comandată la un restaurant din Dâmbovița: ”Mai bine mâncați la voi acasă!”
Vezi toate știrile
×