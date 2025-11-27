O frumoasă actriță a ajuns desfigurată după un implant dentar eșuat: ”Mi-au căzut dinții și fața mi s-a umflat!”

Actrița americană Jenny McCarthy a povestit zilele acestea că a trecut printr-o experiență terifiantă în ultima perioadă din cauza unei infecții foarte grave care, la un moment dat, a ajuns să o desfigureze.

Totul a pornit, spune ea, de la un implant dentar eșuat, care s-a infectat. Respectiva infecție s-a răspândit rapid și a ajuns să o afecteze foarte grav. Actrița în vârstă de 53 de ani a ajuns să fie operată de nouă ori pentru a scăpa de problemă, iar acum ea se bucură de un lucru banal: faptul că poate mânca curcan de Ziua Recunoștinței anul acesta.

În interviul acordat People, Jenny McCarthy a povestit că, din cauza infecției, au ajuns să îi cadă dinții și toată fața i-a fost tumefiată.

„Am avut nouă operații anul acesta, la gură. Am avut o infecție care s-a transformat în alta și apoi încă una, iar apoi mi-au apărut aceste excrescențe pe ochi. Îmi cădeau dinții, îmi cădeau implanturile. În cele din urmă, au trebuit să sape în osul maxilarului și au descoperit că aveam o infecție osoasă profundă. Am luat antibiotice timp de un an și a trebuit să mănânc doar alimente moi”, a mărturisit actrița.

Pe 25 noiembrie, actrița și soțul ei, Donnie Wahlberg, au lansat o felicitarea de sărbători, în care arătau extrem de în formă. McCarthy spune că silueta ei suplă a fost rezultatul faptului că nu a putut mânca prea mult din cauza operațiilor. Ea povestește că lui întregi a avut copci în diverse părți ale gurii.

„Am mai fost operată la gură de două ori chiar și după ce a fost făcută acea fotografie. Am avut destul de mult ghinion”, a povestit McCarthy.

Actrița se simte acum mult mai bine

Actrița este, însă, bucuroasă, pentru că, spune ea, acum se simte mai bine, însă își amintește că experiența a fost foarte traumatizantă pentru ea.

„În prezent, pot să mestec din nou, dar de fiecare dată când credeam că s-a rezolvat, revenea, aveam dureri mari, maxilarul mi se umfla și, în același timp, îmi apăreau niște excrescențe pe ochi”, spune ea.

Acum, aceasta spune că vrea să profite de sărbători pentru a le petrece cu familia și speră că toate problemele sale de sănătate se vor rezolva complet, mai scrie publicația.

