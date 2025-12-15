Acasă » Showbiz » Showbiz internațional » Șansele ca Prințul Harry și Meghan Markle să se împace cu tații lor sunt mici. În ciuda zvonurilor, cei doi nu par dispuși să treacă peste orgoliu

Șansele ca Prințul Harry și Meghan Markle să se împace cu tații lor sunt mici. În ciuda zvonurilor, cei doi nu par dispuși să treacă peste orgoliu

De: Daniel Matei 15/12/2025 | 06:10
Șansele ca Prințul Harry și Meghan Markle să se împace cu tații lor sunt mici. În ciuda zvonurilor, cei doi nu par dispuși să treacă peste orgoliu
Sursa foto: Profimedia

Este puțin probabil ca Prințul Harry și soția sa, Meghan Markle, să se împace cu tații lor bolnavi, în ciuda indiciilor recente că relațiile deteriorate ar putea fi în curs de îndreptare.

Potrivit The Independent, Meghan Markle i-ar fi trimis o scrisoare tatălui ei, Thomas Markle, în timp ce acesta se afla în spital în Filipine săptămâna aceasta, în timp ce Prințul Harry s-a întâlnit cu tatăl său, Regele Charles, pentru prima dată în doi ani, în septembrie. Cu toate acestea, unele surse dau de înțeles că aceste lucruri nu înseamnă și o reconciliere mai amplă.

Pentru al șaptelea an consecutiv, Harry nu va merge la Sandringham de Crăciun cu restul familiei regale. De asemenea, în presa din Regat au apărut informații potrivit cărora ducele nici nu a mai vorbit la telefon cu tatăl său, care a fost diagnosticat cu cancer, de trei luni. Pe de altă parte, o sursă a declarat pentru The Times că relația se îndreaptă în direcția corectă și a susținut că cei doi vorbesc, dar o alta a spus că această afirmație este „ridicolă”.

TOP 20 | Cele mai sărace orașe din România la final de 2025. Tabel complet, în funcție de rata de șomaj și de salarii
TOP 20 | Cele mai sărace orașe din România la final de 2025....
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România

Nici relația lui Meghan Markle cu tatăl său nu este mai bună

Informațiile vin în contextul în care monarhul a vorbit deschis despre lupta sa „copleșitoare” cu cancerul într-un mesaj video difuzat vineri. El a anunțat că tratamentul său va fi redus în noul an, lucru pe care monarhul l-a descris ca fiind o „binecuvântare personală”.

Între timp, Harry încă nu ține legătura cu familia sa, după ce cartea sa autobiografică, Spare, a scos la iveală o serie de acuzații grave la adresa familiei regale. În carte, Harry spune inclusiv că Prințul William l-ar fi lovit agresat fizic.

În ceea ce privește relația ducesei cu tatăl ei, o sursă a declarat că este „prea devreme să spunem” dacă cheagul de sânge care i-ar pune viața în pericol lui Thomas Markle, în vârstă de 81 de ani, va duce la o reapropiere între Meghan și familia sa, iar acest lucru este foarte puțin probabil.

Aflat în prezent în Filipine, socrul prințului Harry și-a pierdut un picior din cauza unei probleme a vaselor de sânge. Thomas Markle a fost supus unei intervenții chirurgicale care i-a salvat viața, însă piciorul stâng i-a fost amputat de la genunchi în jos. El a fost supus miercuri unei operații de trei ore pentru amputarea piciorului, după ce un cheag de sânge i-a întrerupt circulația sanguină, iar membrul s-a înnegrit. Fiul său, Thomas Jr., a confirmat vestea joi seara.

Markle a fost transportat de urgență cu ambulanța la un spital mai mare din Cebu, Filipine, orașul în care s-a mutat la începutul acestui an, în încercarea de a-și crea o „nouă viață” și de a uita de „înstrăinarea” de fiica sa, Meghan.

CITEȘTE ȘI:

Meghan Markle s-ar putea reapropia de tatăl ei? Ce spunea soția Prințului Harry acum câțiva ani despre Thomas

Vești proaste pentru Prințul Harry! Câte milioane de dolari pierde dacă divorțează de Meghan Markle

Tags:
Iți recomandăm
Cine este cel mai bogat șef de stat al lumii. Are nu mai puțin de 17.000 de locuințe, 38 de avioane și 300 de mașini
Showbiz internațional
Cine este cel mai bogat șef de stat al lumii. Are nu mai puțin de 17.000 de locuințe,…
Dublă tragedie! Cele două vedete, soț și soție, găsiți morți în casă. Cine e primul suspect
Showbiz internațional
Dublă tragedie! Cele două vedete, soț și soție, găsiți morți în casă. Cine e primul suspect
Ce se întâmplă la Serviciul Român de Informații? Dan: Orice derapaj al Serviciului îmi revine mie
Mediafax
Ce se întâmplă la Serviciul Român de Informații? Dan: Orice derapaj al Serviciului...
Orașul din România care duce lipsă de bărbați. Sunt 123.119 mai multe femei
Gandul.ro
Orașul din România care duce lipsă de bărbați. Sunt 123.119 mai multe femei
Mesajul transmis de Sorana Cîrstea după ce a mers cu fiul lui Ion Țiriac în cea mai scumpă stațiune din Elveția
Prosport.ro
Mesajul transmis de Sorana Cîrstea după ce a mers cu fiul lui Ion...
Cine a fost John Cena. „Michael Jordan al wrestlingului” l-a depășit la multe capitole pe Hulk Hogan
Adevarul
Cine a fost John Cena. „Michael Jordan al wrestlingului” l-a depășit la multe...
Un virus gripal nou se răspândește rapid în România: În prima săptămână din decembrie au fost înregistrate peste 3.000 de îmbolnăviri
Digi24
Un virus gripal nou se răspândește rapid în România: În prima săptămână din...
Ce taxe vor plăti bucureștenii din 2026? Proiect PMB: impozite pe locuințe, mașini și terenuri
Mediafax
Ce taxe vor plăti bucureștenii din 2026? Proiect PMB: impozite pe locuințe, mașini...
Parteneri
Gina Pistol a lăsat totul la vedere! Cât de bine arată la 45 de ani! Fanii au rămas uimiți
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Gina Pistol a lăsat totul la vedere! Cât de bine arată la 45 de ani!...
FOTO. Gafă vestimentară fără precedent! Ce a pățit vedeta a pus-o într-o ipostază mai mult decât jenantă
Prosport.ro
FOTO. Gafă vestimentară fără precedent! Ce a pățit vedeta a pus-o într-o ipostază mai mult...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Povestea fabuloasă a fabricii de pantofi construită de un om care abia știa să scrie. Le-a încălțat pe Sophia Loren și Elena Ceaușescu, iar mai târziu pe vedetele autohtone
Click.ro
Povestea fabuloasă a fabricii de pantofi construită de un om care abia știa să scrie....
Misterul stelei care a anunțat nașterea lui Iisus: un cercetător al NASA oferă o posibilă explicație și are legătură și cu China
Digi 24
Misterul stelei care a anunțat nașterea lui Iisus: un cercetător al NASA oferă o posibilă...
Reacție furioasă a Kremlinului, după ce șeful NATO a îndemnat la pregătiri pentru un război cu Rusia: „E iresponsabil”
Digi24
Reacție furioasă a Kremlinului, după ce șeful NATO a îndemnat la pregătiri pentru un război...
Dacia C-Neo, testată în Alpi. Noul model a fost surprins în probe pe drumuri montane
Promotor.ro
Dacia C-Neo, testată în Alpi. Noul model a fost surprins în probe pe drumuri montane
BANCUL ZILEI. Bulă o vede pe maică-sa dezbrăcată în fața oglinzii spunând: – Vreau un bărbat!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă o vede pe maică-sa dezbrăcată în fața oglinzii spunând: – Vreau un...
Cel mai mare televizor MiniLED din lume ajunge în România. Ce brand îl lansează și unde îl poți vedea
go4it.ro
Cel mai mare televizor MiniLED din lume ajunge în România. Ce brand îl lansează și...
O planetă ciudată i-a lăsat fără cuvinte pe astronomi
Descopera.ro
O planetă ciudată i-a lăsat fără cuvinte pe astronomi
Cel mai nou joc din universul Harry Potter este acum disponibil în mod gratuit!
Go4Games
Cel mai nou joc din universul Harry Potter este acum disponibil în mod gratuit!
Orașul din România care duce lipsă de bărbați. Sunt 123.119 mai multe femei
Gandul.ro
Orașul din România care duce lipsă de bărbați. Sunt 123.119 mai multe femei
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Prognoza meteo pentru mijlocul lui decembrie este total atipică! Temperaturile o vor lua razna în România: ...
Prognoza meteo pentru mijlocul lui decembrie este total atipică! Temperaturile o vor lua razna în România: Moș Crăciun vine pe trotinetă!
Rețeta de tocăniță de post, care te costă doar 6 lei! De ce ingrediente ai nevoie
Rețeta de tocăniță de post, care te costă doar 6 lei! De ce ingrediente ai nevoie
Cine este cel mai bogat șef de stat al lumii. Are nu mai puțin de 17.000 de locuințe, 38 de avioane ...
Cine este cel mai bogat șef de stat al lumii. Are nu mai puțin de 17.000 de locuințe, 38 de avioane și 300 de mașini
Cele mai credincioase vedete din România. Care sunt celebritățile care țin post în fiecare an
Cele mai credincioase vedete din România. Care sunt celebritățile care țin post în fiecare an
Dublă tragedie! Cele două vedete, soț și soție, găsiți morți în casă. Cine e primul suspect
Dublă tragedie! Cele două vedete, soț și soție, găsiți morți în casă. Cine e primul suspect
Cum faci mămăliga perfectă pentru masa de Crăciun. Cătălin Scărlătescu a divulgat, în sfârșit, ...
Cum faci mămăliga perfectă pentru masa de Crăciun. Cătălin Scărlătescu a divulgat, în sfârșit, rețeta lui secretă
Vezi toate știrile
×