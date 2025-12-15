Șansele ca Prințul Harry și Meghan Markle să se împace cu tații lor sunt mici. În ciuda zvonurilor, cei doi nu par dispuși să treacă peste orgoliu

Este puțin probabil ca Prințul Harry și soția sa, Meghan Markle, să se împace cu tații lor bolnavi, în ciuda indiciilor recente că relațiile deteriorate ar putea fi în curs de îndreptare.

Potrivit The Independent, Meghan Markle i-ar fi trimis o scrisoare tatălui ei, Thomas Markle, în timp ce acesta se afla în spital în Filipine săptămâna aceasta, în timp ce Prințul Harry s-a întâlnit cu tatăl său, Regele Charles, pentru prima dată în doi ani, în septembrie. Cu toate acestea, unele surse dau de înțeles că aceste lucruri nu înseamnă și o reconciliere mai amplă.

Pentru al șaptelea an consecutiv, Harry nu va merge la Sandringham de Crăciun cu restul familiei regale. De asemenea, în presa din Regat au apărut informații potrivit cărora ducele nici nu a mai vorbit la telefon cu tatăl său, care a fost diagnosticat cu cancer, de trei luni. Pe de altă parte, o sursă a declarat pentru The Times că relația se îndreaptă în direcția corectă și a susținut că cei doi vorbesc, dar o alta a spus că această afirmație este „ridicolă”.

Nici relația lui Meghan Markle cu tatăl său nu este mai bună

Informațiile vin în contextul în care monarhul a vorbit deschis despre lupta sa „copleșitoare” cu cancerul într-un mesaj video difuzat vineri. El a anunțat că tratamentul său va fi redus în noul an, lucru pe care monarhul l-a descris ca fiind o „binecuvântare personală”.

Între timp, Harry încă nu ține legătura cu familia sa, după ce cartea sa autobiografică, Spare, a scos la iveală o serie de acuzații grave la adresa familiei regale. În carte, Harry spune inclusiv că Prințul William l-ar fi lovit agresat fizic.

În ceea ce privește relația ducesei cu tatăl ei, o sursă a declarat că este „prea devreme să spunem” dacă cheagul de sânge care i-ar pune viața în pericol lui Thomas Markle, în vârstă de 81 de ani, va duce la o reapropiere între Meghan și familia sa, iar acest lucru este foarte puțin probabil.

Aflat în prezent în Filipine, socrul prințului Harry și-a pierdut un picior din cauza unei probleme a vaselor de sânge. Thomas Markle a fost supus unei intervenții chirurgicale care i-a salvat viața, însă piciorul stâng i-a fost amputat de la genunchi în jos. El a fost supus miercuri unei operații de trei ore pentru amputarea piciorului, după ce un cheag de sânge i-a întrerupt circulația sanguină, iar membrul s-a înnegrit. Fiul său, Thomas Jr., a confirmat vestea joi seara.

Markle a fost transportat de urgență cu ambulanța la un spital mai mare din Cebu, Filipine, orașul în care s-a mutat la începutul acestui an, în încercarea de a-și crea o „nouă viață” și de a uita de „înstrăinarea” de fiica sa, Meghan.

CITEȘTE ȘI:

Meghan Markle s-ar putea reapropia de tatăl ei? Ce spunea soția Prințului Harry acum câțiva ani despre Thomas

Vești proaste pentru Prințul Harry! Câte milioane de dolari pierde dacă divorțează de Meghan Markle