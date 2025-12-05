Tatăl lui Meghan Markle se zbate între viață și moarte! Medicii i-au amputat deja un picior: ”Următoarele zile sunt critice”

Thomas Markle (81 de ani), tatăl lui Meghan Markle, soția Prințului Harry al Marii Britanii, trece prin momente extrem de dificile.

Aflat în prezent în Filipine, socrul prințului Harry și-a pierdut un picior din cauza unei probleme a vaselor de sânge. Thomas Markle a fost supus unei intervenții chirurgicale care i-a salvat viața, însă piciorul stâng i-a fost amputat de la genunchi în jos, dezvăluie vineri Daily Mail. El a fost supus miercuri unei operații de trei ore pentru amputarea piciorului, după ce un cheag de sânge i-a întrerupt circulația sanguină, iar membrul s-a înnegrit. Fiul său, Thomas Jr., a confirmat vestea joi seara.

„Tatăl meu este foarte curajos. Piciorul i s-a făcut albastru și apoi negru. S-a întâmplat foarte repede. L-am dus la un spital local și i-au făcut niște scanări și o ecografie și au spus că piciorul trebuie amputat. Nu exista nicio opțiune. Mi s-a spus că piciorul trebuia amputat și că era o chestiune de viață și de moarte”, a povestit acesta.

Markle a fost transportat de urgență cu ambulanța la un spital mai mare din Cebu, Filipine, orașul în care s-a mutat la începutul acestui an, în încercarea de a-și crea o „nouă viață” și de a uita de „înstrăinarea” de fiica sa, Meghan.

Thomas Markle a avut mai multe probleme de sănătate de-a lungul vremii

Thomas Markle va fi supus acum unei alte proceduri pentru îndepărtarea unui cheag de sânge din coapsa stângă. Fiul său spune că medicii rămân „extrem de îngrijorați” în ceea ce privește starea de sănătate a tatălui său, care momentan este internat la Terapie Intensivă, în stare stabilă.

„Unul dintre medicii săi a spus că următoarele două sau trei zile sunt critice. Piciorul stâng i-a fost îndepărtat de la genunchi. Erau îngrijorați de instalarea unei infecții, sepsis sau gangrenă. Nu aveau altă opțiune. Fie trebuia amputat, fie murea, a fost o situație care i-a pus viața în pericol”, a declarat fratele lui Meghan.

Un purtător de cuvânt al Ducesei de Sussex a refuzat să comenteze cu privire la spitalizarea tatălui ei și amputarea piciorului acestuia.

Thomas și Meghan nu au o relație bună, deși acesta a crescut-o singur pe fiica sa de la 11 până la 18 ani. Relația dintre cei doi s-a înrăutățit din 2018, când Meghan s-a căsătorit cu prințul Harry.

Tatăl lui Meghan Markle a mai suferit două atacuri de cord în ultimii ani. El a suferit un accident vascular cerebral masiv în 2022 și și-a pierdut capacitatea de a vorbi, dar și-a recăpătat-o ​​parțial datorită logopediei. Thomas Markle nu și-a întâlnit niciodată ginerele, Prințul Harry, nici nepoții Archie și Lilibet, în vârstă de șase, respectiv patru ani.

El s-a mutat în Filipine în ianuarie. „Îmi aminteam constant de înstrăinarea față de fiica mea în timp ce eram în SUA și Mexic. Nu puteam scăpa de ea și de Harry, care erau mereu la televizor cu emisiunile, cărțile și interviurile lor. Așa că m-am mutat în cealaltă parte a lumii sperând la o viață mai liniștită”, a povestit el la începutul acestui an.

Următoarele două zile vor fi „critice”, potrivit medicilor care îl tratează pe Markle.

