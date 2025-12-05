Acasă » Știri » Doliu în România! A murit Ioan Mihai Roșca, fost director Agerpres

De: Denisa Iordache 05/12/2025 | 22:57
A murit Ioan Mihai Roșca. Sursă: social media

Doliu în presă! Ioan Mihai Roșca, fost director general al Agenției Naționale de Presă AGERPRES, s-a stins din viață la vârsta de 77 de ani. Jurnalistul și-ar fi sărbătorit ziua de naștere peste o săptămână. Vestea tragică a fost dată de nepotul său. Toate detaliile în rândurile de mai jos.

Ioan Mihai Roșca ar fi împlinit 78 de ani pe 12 decembrie 2025. Potrivit primelor informații, decesul jurnalistului s-a produs aseară, în locuința lui. Vestea tristă a fost confirmată de Ionuț Roșca, nepotul său. Momentan, cauza morții fostului director Agerpres nu este cunoscută.

Ioan Mihai Roșca a fost directorul general al Agenţiei Naţionale de Presă Agerpres timp de 12 ani, în perioada 19 ianuarie 2001 – 25 februarie 2013.

Ioan Mihai Roşca s-a născut pe 12 decembrie 1947 și a absolvit Academia de Studii Economice – Facultatea de Economie Generală în anul 1972 și cursurile postuniversitare de ziaristică ale Academiei ”Ştefan Gheorghiu”.

În anul 1972, el a primit repartiție guvernamentală la Agenția Română de Presă AGERPRES, unde a lucrat ca redactor la Departamentul Știri Interne şi apoi la Emisia pentru Străinătate până în mai 1990.

În perioada 1978 – 1989, Ioan Mihai Roșca a deținut o rubrică permanentă în Revista ”Flacăra” și a colaborat la publicații celebre precum: „Scînteia Tineretului”, „Magazin”, „Femeia”, „Actualitatea românească”, dar şi la Radio România.

El a ocupat funcţia de expert guvernamental la Departamentul de Informaţii Publice al Guvernului timp de 5 luni, în anul 1990.

Ioan Mihai Roşca a fost și publicist-comentator la ”Curierul Naţional” în perioada octombrie 1990 – septembrie 1993. Mai mult, el a deținut funcția de purtător de cuvânt al Guvernului Văcăroiu în perioada septembrie 1993 – decembrie 1996.

