Motivul pentru care Mara Bănică nu își împodobește bradul de Crăciun: „Nu-mi place să-l țin”

Sărbătorile se apropie cu pași repezi, iar vedetele noastre au început deja decorațiunile de Crăciun și își etalează brazii spectaculoși pe rețelele de socializare. Ei bine, Mara Bănică nu se numără printre ele și a mărturisit de ce nu vrea să își împodobească bradul acum. Toate detaliile în articol.

Cât mai mare, cât mai verde și cât mai frumos decorat, bradul reușește să aducă spiritul sărbătorilor în casele oamenilor și să le înveselească locuințele. Totuși, jurnalista preferă să mai aștepte și să nu se alăture în rândul vedetelor care eu deja bradul pregătit pentru venirea moșului.

Motivul pentru care Mara Bănică nu împodobește bradul

Cu ocazia perioadei în care majoritatea vedetelor își postează bradul de Crăciun, Mara Bănică a vorbit despre semnificația specială pe care momentul împodobirii bradului o are pentru ea și a mărturisit că nu îl pregătește niciodată înainte de data de 24 decembrie. Vedeta consideră că strică magia acestei sărbători dacă o face înainte și preferă să îl țină până pe data de 8 ianuarie, nu mai mult. Dacă în fiecare an a păstrat tradiția, în acest an ea nu-l va împodobi deloc, pentru că va sărbători Crăciunul la căldură.

„Anul acesta nu împodobesc bradul! De obicei, îl fac pe 24 dimineața, îl strâng pe 8 ianuarie. Nu-mi place să-l țin în extra-sezon, mi se pare că „trișez” Crăciunul. Anul acesta, însă, facem Crăciunul la căldură și fac alții bradul pentru noi! 🙂 Știu că mulți, de Moș Nicolae, își împodobesc casele pentru sărbători. Mie mi se pare că parcă dispare din magie dacă stau cu bradul atât de multă vreme în casă”, a transmis vedeta pe Instagram.

