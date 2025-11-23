Mihai Mitoșeru, ADIO România! Unde se va muta actorul cu logodnica, după ce vor deveni părinți: „Sper să iasă cât mai repede” | EXCLUSIV

Viața personală a lui Mihai Mitoșeru pare să meargă din plin. Actorul este logodit cu Alexandra, o tânără stewardesă din Italia, cu care este într-o relație de aproape un an. În vara anului 2025, tânăra s-a mutat în România pentru a fi alături de jumătatea ei, iar câteva luni mai târziu, prezentatorul a cerut-o în căsătorie la nici un an de relație. Cei doi se pregătesc de nuntă, dar prioritar pentru ei este venirea pe lume a unui copil. Într-un interviu emoționant, Mihai Mitoșeru a vorbit despre dorința lui de a avea un băiețel, motiv pentru care au mers de urgență la medic. Iată ce a spus prezentatorul în interviul exclusiv oferit pentru CANCAN.RO.

Prezent la ziua Marei Bănică, prietena lui de o viață, Mihai Mitoșeru s-a deschis și a vorbit despre planurile sale de viitor: nuntă, copil, dar și despre relația cu soacra lui. În plus, prezentatorul spune care este motivul pentru care a venit cu mama lui, în locul viitoarei soții, dar și despre posibilitatea unei mutări din țară.

Mihai Mitoșeru se vrea tată, de urgență: „Sper să iasă cât mai repede”

CANCAN.RO: Mihai, mă bucur tare mult că ne întâlnim la o petrecere atât de frumoasă de ziua Marei Bănică. Ce îi urezi?

Mihai Mitoșeru: Îi urez multe lucruri frumoase pentru că este prietena mea de o viață. Ne simțim bine, a fost o zi specială pentru că mamele noastre au fost împreună și s-au simțit bine. Noi ne întâlnim mult mai des, eu și Mara, dar mamele noastre nu s-au văzut demult. Au avut mai multă energie decât noi.

CANCAN.RO: Am văzut-o pe doamna Camelia Mitoșeru, era în vervă. Ai venit cu mama ta, unde e viitoarea soție?

Mihai Mitoșeru: Știu că de la o vârstă nu e normal să vii cu mama, dar soția este în cursă. Dânsa este șefă de cabină la o companie cunoscută. Se întoarce să mă ia, dar am zis să vin cu mama pentru că este prietenă cu toată gașca de aici. Mi-a zis la un moment dat mama: O să plec! De ce? E cățelul singur.

CANCAN.RO: Asta era?! A plecat înainte de tort pentru cățeluș.

Mihai Mitoșeru: Mama îl iubește pe Alvin mult, dar s-a simțit bine.

CANCAN.RO: Am văzut, și tu te distrezi, dar cred că îți aștepți jumătatea ca să te distrezi în doi. E altfel distracția în doi?

Mihai Mitoșeru: Da, s-a schimbat mult viața mea în ultimele 10 luni. În ianuarie facem un an, e foarte mișto. Am cerut-o de nevastă, i-am dat inelul la Sagrada Familia, iar acum ne gândim la copil, e mai important.

CANCAN.RO: Ce vine prima dată, nunta, copilul sau facem nuntez?

Mihai Mitoșeru: Sincer, pentru noi e mai important copilul pentru că amândoi în relațiile anterioare nu ne-am dorit copii. Nici eu nu am vrut, nici ea. Avem un prieten ginecolog care ne-a spus: Luați calendarul și vedeți! Mă sună ea, vezi că e data aceea! Muncim, sper să iasă mai repede.

CANCAN.RO: Ce ți-ai dori, băiețel sau fetiță? Știu că toată lumea zice orice, să fie sănătos, dar în sufletul tău în ce direcție se înclină balanța?

Mihai Mitoșeru: Eu toată viața mea mi-am dorit băiețel, dar acum dacă o să iasă fată, vai de capul meu, o să fie foarte bine!

CANCAN.RO: Eu cred că vei fi un tată extraordinar, iar dacă e fetiță, cred că o să fii foarte protectiv.

Mihai Mitoșeru: Deja am stabilit și asta, eu sunt părintele bun, ea e părintele rău. Așa e și cu cățeii, eu sunt cel care face orice, dă orice, sunt prost.

CANCAN.RO: Ziceați de nuntă că nu ați stabilit nimic încă?

Mihai Mitoșeru: Nu, data nu am stabilit-o pentru că am cerut-o de nevastă pentru că așa cum simțit în momentul acela, iar ea a zis Da că așa a simțit. Noi vrem mai mult să vină botezul, dacă vin amândouă în același timp, am fi cei mai fericiți. Nu ne stresăm. După două luni nu a ieșit copilul. Am mers la ginecolog să spunem că nu ne iese. Ne-a întrebat medicul: De cât timp încercați să faceți copii? De două luni. Încercați doi ani și după veniți la mine că analizele sunt bune. Așa că nu ne mai stresăm, când o vrea Dumnezeu.

Prezentatorul ia în calcul să se mute din țară: „Am zis că o să ne întoarcem acolo”

CANCAN.RO: Ce planuri ai pentru următoarea perioadă?

Mihai Mitoșeru: Muncesc de îmi crapă capul, ea muncește. De Revelion am în București de prezentat la un salon de evenimente, muncim până pe 3 ianuarie non-stop. De ziua ei plecăm, e pe 27 ianuarie, mergem în Maldive. Nu la fițe și figuri, undeva mișto pe plajă.

CANCAN.RO: E așa o „prelună” de miere.

Mihai Mitoșeru: Noi tot timpul plecăm, câteva zile măcar în fiecare lună. Am fost la soacra mea când a fost Sfântul Mihail și Gavril că și soacra mea e sărbătorită, o cheamă Gabriela, cu mama, și acum plecăm la Veneția în decembrie și apoi în ianuarie în Maldive.

CANCAN.RO: Cum e soacra ta?

Mihai Mitoșeru: Foarte mișto este, ne înțelegem foarte bine, e mișto rău. Și mama se înțelege cu ea, i-a plăcut acolo, nu mai fusese cu avionul de 20 de ani.

CANCAN.RO: Luați în calcul pe viitor să vă mutați acolo?

Mihai Mitoșeru: Da. Noi când ne-am hotărât să nu mai facem naveta, că făceam naveta, eu mergeam în Italia, ea venea la București, s-a mutat ea aici că poate să facă aici meseria ei, eu nu o pot face acolo. Am zis că poate la un moment dat o să ne întoarcem acolo, dar peste niște ani mulți. Să mai muncim, așa am fost învățați și așa o să facem până când putem.

CITEȘTE ȘI: Mihai Mitoşeru aruncă bomba: își pune pirostriile! Se visează tată, iar iubita se mută în România pentru el

ACCESEAZĂ ȘI: Mihai Mitoşeru, probleme la o nuntă! Naşa i-a făcut ochi dulci, iar nașul… “Am avut emoții mari!”

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.