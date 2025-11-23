Acasă » Exclusiv » Mihai Mitoșeru, ADIO România! Unde se va muta actorul cu logodnica, după ce vor deveni părinți: „Sper să iasă cât mai repede” | EXCLUSIV

Mihai Mitoșeru, ADIO România! Unde se va muta actorul cu logodnica, după ce vor deveni părinți: „Sper să iasă cât mai repede” | EXCLUSIV

De: Loriana Dasoveanu 23/11/2025 | 17:33
Viața personală a lui Mihai Mitoșeru pare să meargă din plin. Actorul este logodit cu Alexandra, o tânără stewardesă din Italia, cu care este într-o relație de aproape un an. În vara anului 2025, tânăra s-a mutat în România pentru a fi alături de jumătatea ei, iar câteva luni mai târziu, prezentatorul a cerut-o în căsătorie la nici un an de relație. Cei doi se pregătesc de nuntă, dar prioritar pentru ei este venirea pe lume a unui copil. Într-un interviu emoționant, Mihai Mitoșeru a vorbit despre dorința lui de a avea un băiețel, motiv pentru care au mers de urgență la medic. Iată ce a spus prezentatorul în interviul exclusiv oferit pentru CANCAN.RO.

Prezent la ziua Marei Bănică, prietena lui de o viață, Mihai Mitoșeru s-a deschis și a vorbit despre planurile sale de viitor: nuntă, copil, dar și despre relația cu soacra lui. În plus, prezentatorul spune care este motivul pentru care a venit cu mama lui, în locul viitoarei soții, dar și despre posibilitatea unei mutări din țară.

Mihai Mitoșeru se vrea tată, de urgență: „Sper să iasă cât mai repede”

CANCAN.RO: Mihai, mă bucur tare mult că ne întâlnim la o petrecere atât de frumoasă de ziua Marei Bănică. Ce îi urezi?

Mihai Mitoșeru: Îi urez multe lucruri frumoase pentru că este prietena mea de o viață. Ne simțim bine, a fost o zi specială pentru că mamele noastre au fost împreună și s-au simțit bine. Noi ne întâlnim mult mai des, eu și Mara, dar mamele noastre nu s-au văzut demult. Au avut mai multă energie decât noi.

CANCAN.RO: Am văzut-o pe doamna Camelia Mitoșeru, era în vervă. Ai venit cu mama ta, unde e viitoarea soție?

Mihai Mitoșeru: Știu că de la o vârstă nu e normal să vii cu mama, dar soția este în cursă. Dânsa este șefă de cabină la o companie cunoscută. Se întoarce să mă ia, dar am zis să vin cu mama pentru că este prietenă cu toată gașca de aici. Mi-a zis la un moment dat mama: O să plec! De ce? E cățelul singur.

Mihai Mitoșeru a oferit un interviu exclusiv în care a dezvăluit totul despre schimbările din viața lui

CANCAN.RO: Asta era?! A plecat înainte de tort pentru cățeluș.

Mihai Mitoșeru: Mama îl iubește pe Alvin mult, dar s-a simțit bine.

CANCAN.RO: Am văzut, și tu te distrezi, dar cred că îți aștepți jumătatea ca să te distrezi în doi. E altfel distracția în doi?

Mihai Mitoșeru: Da, s-a schimbat mult viața mea în ultimele 10 luni. În ianuarie facem un an, e foarte mișto. Am cerut-o de nevastă, i-am dat inelul la Sagrada Familia, iar acum ne gândim la copil, e mai important.

CANCAN.RO: Ce vine prima dată, nunta, copilul sau facem nuntez?

Mihai Mitoșeru: Sincer, pentru noi e mai important copilul pentru că amândoi în relațiile anterioare nu ne-am dorit copii. Nici eu nu am vrut, nici ea. Avem un prieten ginecolog care ne-a spus: Luați calendarul și vedeți! Mă sună ea, vezi că e data aceea! Muncim, sper să iasă mai repede.

CANCAN.RO: Ce ți-ai dori, băiețel sau fetiță? Știu că toată lumea zice orice,  să fie sănătos, dar în sufletul tău în ce direcție se înclină balanța?

Mihai Mitoșeru: Eu toată viața mea mi-am dorit băiețel, dar acum dacă o să iasă fată, vai de capul meu, o să fie foarte bine!

CANCAN.RO: Eu cred că vei fi un tată extraordinar, iar dacă e fetiță, cred că o să fii foarte protectiv.

Mihai Mitoșeru: Deja am stabilit și asta, eu sunt părintele bun, ea e părintele rău. Așa e și cu cățeii, eu sunt cel care face orice, dă orice, sunt prost.

CANCAN.RO: Ziceați de nuntă că nu ați stabilit nimic încă?

Mihai Mitoșeru: Nu, data nu am stabilit-o pentru că am cerut-o de nevastă pentru că așa cum simțit în momentul acela, iar ea a zis Da că așa a simțit. Noi vrem mai mult să vină botezul, dacă vin amândouă în același timp, am fi cei mai fericiți. Nu ne stresăm. După două luni nu a ieșit copilul. Am mers la ginecolog să spunem că nu ne iese. Ne-a întrebat medicul: De cât timp încercați să faceți copii? De două luni. Încercați doi ani și după veniți la mine că analizele sunt bune. Așa că nu ne mai stresăm, când o vrea Dumnezeu.

Prezentatorul ia în calcul să se mute din țară: „Am zis că o să ne întoarcem acolo”

CANCAN.RO: Ce planuri ai pentru următoarea perioadă?

Mihai Mitoșeru: Muncesc de îmi crapă capul, ea muncește. De Revelion am în București de prezentat la un salon de evenimente, muncim până pe 3 ianuarie non-stop. De ziua ei plecăm, e pe 27 ianuarie, mergem în Maldive. Nu la fițe și figuri, undeva mișto pe plajă.

CANCAN.RO: E așa o „prelună” de miere.

Mihai Mitoșeru: Noi tot timpul plecăm, câteva zile măcar în fiecare lună. Am fost la soacra mea când a fost Sfântul Mihail și Gavril că și soacra mea e sărbătorită, o cheamă Gabriela, cu mama, și acum plecăm la Veneția în decembrie și apoi în ianuarie în Maldive.

Mihai Mitoșeru, alături de viitoarea soție, Alexandra, și de mama lui
Mihai Mitoșeru, alături de viitoarea soție, Alexandra, și de mama lui

CANCAN.RO: Cum e soacra ta?

Mihai Mitoșeru: Foarte mișto este, ne înțelegem foarte bine, e mișto rău. Și mama se înțelege cu ea, i-a plăcut acolo, nu mai fusese cu avionul de 20 de ani.

CANCAN.RO: Luați în calcul pe viitor să vă mutați acolo?

Mihai Mitoșeru: Da. Noi când ne-am hotărât să nu mai facem naveta, că făceam naveta, eu mergeam în Italia, ea venea la București, s-a mutat ea aici că poate să facă aici meseria ei, eu nu o pot face acolo. Am zis că poate la un moment dat o să ne întoarcem acolo, dar peste niște ani mulți. Să mai muncim, așa am fost învățați și așa o să facem până când putem.

