Rodica Stănoiu a fost deshumată în această dimineață! Procurorii și INML intră în acțiune după șocantele dezvăluiri din presă

Dosarul de moarte suspectă în cazul Rodicăi Stănoiu a fost deschis oficial după dezvăluirile publicate de CANCAN.RO și StrictSecret.ro. În urma informațiilor care au ridicat semne serioase de întrebare asupra decesului Rodicăi Stănoiu, autoritățile au fost nevoite să intervină!

Surse judiciare au declarat pentru CANCAN.RO că, în această dimineață, o echipă mixtă formată din procurori și medici legiști de la Institutul Național de Medicină Legală (INML) a dispus deshumarea trupului neînsuflețit al Rodicăi Stănoiu în mare secret! Operațiunea a avut ca scop prelevarea de probe de țesut, necesare efectuării necropsiei care urmează să stabilească, cu exactitate, cauzele morții.

Surse apropiate anchetei susțin că decizia vine exclusiv ca urmare a presiunii publice generate de anchetele jurnalistice apărute în ultimele zile, bazate pe declarațiile apropiaților fostei ministre, care au scos la iveală detalii ignorate până acum. Rezultatele necropsiei sunt așteptate să facă lumină într-un caz care riscă să capete proporții explozive.

Primele dezvăluiri au pornit de pe strictsecret.ro, unde colaboratorii Rodicăi Stănoiu au povestit că fostul ministru ar fi ajuns la spital cu mai multe leziuni la nivelul capului.

Rodica Stănoiu a ajuns la spital cu lovituri

Mai exact, pe data de 3 octombrie 2025, Monica Stănoiu ar fi fost internată la spitalul Obregia și a fost externată patru zile mai târziu. Potrivit strictsecret.ro, fostul ministru al Justiției a ajuns acolo într-o stare deplorabilă, ”subnutrită și cu sindrom posttraumatic din lovire”. Rodica Stănoiu ar fi suferit o lovitură la cap și era vânătă la un ochi!

Monica Stănoiu ar fi fost dusă la spital de către nepoata ei, însă trei zilei mai târziu a fost externată. Cel care a grăbit plecarea ei din spital a fost chiar ”iubitul cu 50 de ani mai tânăr, acuzat de apropiații ei că ar fi avut de gând să pună mâna pe averea fostului ministru. Și nu oricum. Cu presiuni și amenințări asupra personalului medical.

Ulterior, alți apropiați au continuat seria dezvăluirilor șocante pentru CANCAN.RO despre ultima perioadă a vieții ei pe care a trăit-o alături de un bărbat mai tânăr cu 50 de ani. Un celebru jurist din România, care i-a fost coleg, a vizitat-o pe Rodica Stănoiu înainte să moară, și a fost șocat de ce a descoperit când a ajuns la poarta ei.

A rămas șocat de ce a văzut în casa ei, dar mai ales de planul diabolic pe care l-a pus în aplicare iubitul ei cu 50 de ani mai tânăr.

Magistratul Emilian Stănișor a povestit un episod halucinant: „Ce stiu eu este că în data de 10 mai, când era ziua doamnei Stănoiu, am sunat-o ca să îi duc un buchet de flori. Mi-a răspuns și am fost la dânsa, însă o vreme nu am putut intra. Dânsa statea speriată în ușa întredeschisă pentru că pe acolo era un căine foarte periculos si mi s-a părut că devenise prizonieră în propria casă. Apoi a plecat câinele și mi- a zis repede sa vorbim…4-5 minute. Nu era într- o formă bună, slăbise dar era cu spiritul viu. E greu de imaginat că la o femeie de o inteligență ieșită din comun, ca dumneai, să se producă o alterare a psihicului într-o perioadă așa scurtă, de câteva luni. Apoi, când a fost dusă la spital, nu am avut cum să ajut pentru că am avut și eu probleme medicale. Îmi pare sincer foarte rău”, a declarat magistratul pentru CANCAN.RO.

Vizat de acuzații dure, iubitul tinerel al Rodică Stănoiu a așteptat ”în umbră” timp de o săptămână, iar apoi a dat drumul demersurilor privind succesiunea. Paparazzii CANCAN.RO l-au surprins făcând multe drumuri la notar, cu un dosar stufos, pregătit să clarifice probabil situația averii pe care Rodica Stănoiu a lăsat-o în urmă.

Și nu e de mirare: averea fostei ministrese era impresionantă – case la Nisa, Pipera și Constanța, două mașini de lux, și conturi bancare despre care se știe că erau consistente.