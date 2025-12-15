Prima reacție a iubitului Rodicăi Stănoiu, după ce a fost deshumată. Cum a fost surprins la cimitir

Cazul morții Rodicăi Stănoiu a luat o întorsătură de proporții! După ce a fost deschis un dosar de moarte suspectă în urma dezvăluirilor publicate de CANCAN.RO și StrictSecret.ro, iubitul fostului ministru a oferit prima reacție. Toate detaliile în articol!

Surse judiciare au declarat pentru CANCAN.RO că, în această dimineață, o echipă mixtă formată din procurori și medici legiști de la Institutul Național de Medicină Legală (INML) a dispus deshumarea trupului neînsuflețit al Rodicăi Stănoiu în mare secret! Operațiunea a avut ca scop prelevarea de probe de țesut, necesare efectuării necropsiei care urmează să stabilească, cu exactitate, cauzele morții.

Prima reacție a iubitului Rodicăi Stănoiu, după ce a fost deshumată

La puțin timp după, Marius, iubitul cu 50 de ani mai tânăr al regretatei Rodica Stănoiu, și-a făcut apariția la locul de veci și a fost prins de jurnaliști. La vederea acestora, el a avut un singur răspuns:

„Vă rog să păstrați un minim de decență.”

Vizibil iritat de faptul că e luat la întrebări, iubitul Rodicăi Stănoiu a accelerat nervos și a părăsit locul imediat după ce a oferit replica vagă din care nu reiese nimic. Aceasta ar fi fost ocazia lui să își ia apărarea în urma tuturor acuzațiilor care i se aduc, dar el a preferat să tacă. Care să fie motivul oare?

Surse apropiate anchetei susțin că decizia de deshumare vine exclusiv ca urmare a presiunii publice generate de anchetele jurnalistice apărute în ultimele zile, bazate pe declarațiile apropiaților fostului ministru, care au scos la iveală detalii ignorate până acum. Rezultatele necropsiei sunt așteptate să facă lumină într-un caz care riscă să capete proporții explozive.

Primele dezvăluiri au pornit de pe strictsecret.ro, unde colaboratorii Rodicăi Stănoiu au povestit că fostul ministru ar fi ajuns la spital cu mai multe leziuni la nivelul capului (VEZI AICI MAI MULTE DETALII).

CITEȘTE ȘI:

Vila Rodicăi Stănoiu de la malul mării, vandalizată! Misterul moștenirii fostei ministrese se adâncește!

Procurorii deschid oficial dosar de moarte suspectă în cazul Rodicăi Stănoiu! Decizie de ultimă oră, la 10 zile de la decesul fostei ministrese