Prezentatoare Antena 1, de nerecunoscut după ”divorț”: a ajuns piele și os! ”Ce ai pățit, fată? Bolnăvioară?”

Ruxandra Luca a stârnit un val de controverse în mediul online după ultimele apariții. Vedeta, care trece printr-o perioadă dificilă după divorț, pare că a slăbit considerabil, iar urmăritorii săi sunt îngrijorați pentru sănătatea ei.

Ruxandra Luca, specialistă în parenting la Neața cu Răzvan și Dani, traversează o perioadă dificilă după divorțul de partenerul alături de care a stat aproape 20 de ani. Vedeta a rămas să crească singură cei trei copii ai cuplului, Albert (16 ani), Aris (10 ani) și Ava (5 ani), în timp ce gestionează numeroase proiecte profesionale.

Prezentatoarea TV a fost mereu apreciată pentru silueta tonifiată și look-ul fresh. Însă, imaginile recente de pe Instagram, în care apare alături de colegul său, Cătălin Anchidin, zâmbind lângă bradul de Crăciun, au atras atenția fanilor. Ruxandra poartă o rochie scurtă, roșie, cu umeri lați și closh, care, de regulă, subțiază vizual picioarele, accentuând și mai mult pierderea în greutate.

Comentariile fanilor nu au întârziat să apară:

”Ce ai pățit, fată? Arătai asa de mișto și acum ești numai piele și os! Bolnăvioară?”

Despărțire dureroasă

Deși nu au fost în acte soț și soție, despărțirea de fostul partener nu a fost una simplă. Ruxandra a fost nevoită să apeleze la măsuri juridice, cerând ordonanță președințială pentru a-și proteja drepturile și pe cele ale copiilor. Ulterior, a urmat un proces prin care cei doi foști parteneri și-au disputat programul copiilor.

S-a mutat din vila fostului partener și își crește singură cei trei copii

După despărțirea care i-a dat viața complet peste cap, Ruxandra Luca a fost nevoită să își refacă de la zero rutina zilnică, împreună cu cei trei copii, mutându-se și din vila fostului partener. Viața de mamă singură nu este deloc ușoară, însă vedeta a găsit sprijin în două persoane de încredere, care o ajută să facă față provocărilor zilnice.

”Fiind singură cu ei, am ajutor din partea a două doamne. Am o doamnă care locuiește cu noi în casă, pentru că altfel nu s-ar putea. Și mai am o doamnă care e ca o bunică pentru copii și care vine la noi mai rar, dar care vine mai mult așa, pentru că au nevoie copiii, în special cei mici, de stabilitate. Mă trezesc la șase în fiecare dimineață, nu există altă oră de trezire, cel târziu la șase ca să-i pot pregăti”, a declarat prezentatoarea într-un interviu pentru CANCAN.RO (Vezi AICI tot interviul).

