Acasă » Știri » Prezentatoare Antena 1, de nerecunoscut după ”divorț”: a ajuns piele și os! ”Ce ai pățit, fată? Bolnăvioară?”

Prezentatoare Antena 1, de nerecunoscut după ”divorț”: a ajuns piele și os! ”Ce ai pățit, fată? Bolnăvioară?”

De: Veronica Mavrodin 15/12/2025 | 13:14
Prezentatoare Antena 1, de nerecunoscut după ”divorț”: a ajuns piele și os! ”Ce ai pățit, fată? Bolnăvioară?”
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
7 poze
Vezi galeria foto

Ruxandra Luca a stârnit un val de controverse în mediul online după ultimele apariții. Vedeta, care trece printr-o perioadă dificilă după divorț, pare că a slăbit considerabil, iar urmăritorii săi sunt îngrijorați pentru sănătatea ei. 

Ruxandra Luca, specialistă în parenting la Neața cu Răzvan și Dani, traversează o perioadă dificilă după divorțul de partenerul alături de care a stat aproape 20 de ani. Vedeta a rămas să crească singură cei trei copii ai cuplului, Albert (16 ani), Aris (10 ani) și Ava (5 ani), în timp ce gestionează numeroase proiecte profesionale.

Prezentatoarea TV a fost mereu apreciată pentru silueta tonifiată și look-ul fresh. Însă, imaginile recente de pe Instagram, în care apare alături de colegul său, Cătălin Anchidin, zâmbind lângă bradul de Crăciun, au atras atenția fanilor. Ruxandra poartă o rochie scurtă, roșie, cu umeri lați și closh, care, de regulă, subțiază vizual picioarele, accentuând și mai mult pierderea în greutate.

Zi excepțională pentru o zodie de foc. Astrele aduc noroc, bani și iubire pentru nativii născuți sub acest semn
Zi excepțională pentru o zodie de foc. Astrele aduc noroc, bani și iubire...
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România

Comentariile fanilor nu au întârziat să apară:

”Ce ai pățit, fată? Arătai asa de mișto și acum ești numai piele și os! Bolnăvioară?”

Despărțire dureroasă

Deși nu au fost în acte soț și soție, despărțirea de fostul partener nu a fost una simplă. Ruxandra a fost nevoită să apeleze la măsuri juridice, cerând ordonanță președințială pentru a-și proteja drepturile și pe cele ale copiilor. Ulterior, a urmat un proces prin care cei doi foști parteneri și-au disputat programul copiilor.

S-a mutat din vila fostului partener și își crește singură cei trei copii

După despărțirea care i-a dat viața complet peste cap, Ruxandra Luca a fost nevoită să își refacă de la zero rutina zilnică, împreună cu cei trei copii, mutându-se și din vila fostului partener. Viața de mamă singură nu este deloc ușoară, însă vedeta a găsit sprijin în două persoane de încredere, care o ajută să facă față provocărilor zilnice.

”Fiind singură cu ei, am ajutor din partea a două doamne. Am o doamnă care locuiește cu noi în casă, pentru că altfel nu s-ar putea. Și mai am o doamnă care e ca o bunică pentru copii și care vine la noi mai rar, dar care vine mai mult așa, pentru că au nevoie copiii, în special cei mici, de stabilitate. Mă trezesc la șase în fiecare dimineață, nu există altă oră de trezire, cel târziu la șase ca să-i pot pregăti”, a declarat prezentatoarea într-un interviu pentru CANCAN.RO (Vezi AICI tot interviul).

VEZI ȘI: Vedeta de la Neatza, primul interviu după despărţirea de tatăl copiilor: „Roata se întoarce mereu”. Pactul pe care l-a făcut cu EX-ul

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Irinel Columbeanu, prima reacție după ce s-a botezat: „Mi-a venit să plâng”
Știri
Irinel Columbeanu, prima reacție după ce s-a botezat: „Mi-a venit să plâng”
Celebra influenceriță, chemată în instanță după mai multe plângeri! Un contract banal s-a transformat în scandal
Știri
Celebra influenceriță, chemată în instanță după mai multe plângeri! Un contract banal s-a transformat în scandal
Fii atent la postura în care dormi: ce sunt ridurile de somn și cum să previi acest semn de îmbătrânire prematură
Mediafax
Fii atent la postura în care dormi: ce sunt ridurile de somn și...
Temperaturi surprinzătoare la mijlocul lui decembrie. ANM, pentru Gândul: „Puține speranțe să vedem soare astăzi, nebulozitate pe tot intervalul”
Gandul.ro
Temperaturi surprinzătoare la mijlocul lui decembrie. ANM, pentru Gândul: „Puține speranțe să vedem...
Mesajul transmis de Sorana Cîrstea după ce a mers cu fiul lui Ion Țiriac în cea mai scumpă stațiune din Elveția
Prosport.ro
Mesajul transmis de Sorana Cîrstea după ce a mers cu fiul lui Ion...
Cine a fost John Cena. „Michael Jordan al wrestlingului” l-a depășit la multe capitole pe Hulk Hogan
Adevarul
Cine a fost John Cena. „Michael Jordan al wrestlingului” l-a depășit la multe...
Șeful diplomației maghiare lansează avertismente similare cu cele ale Kremlinului: liderii UE împing Europa spre un război cu Rusia
Digi24
Șeful diplomației maghiare lansează avertismente similare cu cele ale Kremlinului: liderii UE împing...
Remediul natural care ajută la scurtarea duratei răcelilor și gripei, potrivit experților de la Harvard
Mediafax
Remediul natural care ajută la scurtarea duratei răcelilor și gripei, potrivit experților de...
Parteneri
Cât de mult s-a schimbat Elena Băsescu! Nu o mai recunoști! Cum arată acum, la 45 de ani
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cât de mult s-a schimbat Elena Băsescu! Nu o mai recunoști! Cum arată acum, la...
FOTO. Gafă vestimentară fără precedent! Ce a pățit vedeta a pus-o într-o ipostază mai mult decât jenantă
Prosport.ro
FOTO. Gafă vestimentară fără precedent! Ce a pățit vedeta a pus-o într-o ipostază mai mult...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Mariana Moculescu revine în casa în care a locuit cu Horia Moculescu? „Merit, partea mea a fost plătită din munca părinților” Unde îi sunt lucrurile: „Horia mi le-a dus în...”
Click.ro
Mariana Moculescu revine în casa în care a locuit cu Horia Moculescu? „Merit, partea mea...
Rodica Stănoiu a fost deshumată. Trupul fostei ministru al Justiției urmează să fie dus la INML la cerea procurorilor
Digi 24
Rodica Stănoiu a fost deshumată. Trupul fostei ministru al Justiției urmează să fie dus la...
I-au promis bani, casă și soție, dar a ajuns într-o peșteră în deșert. Povestea olandezului care a luptat alături de ISIS în Somalia
Digi24
I-au promis bani, casă și soție, dar a ajuns într-o peșteră în deșert. Povestea olandezului...
Concurs de ironii la adresa unui Cybertruck văzut în Constanța! Cu ce au comparat românii mașina
Promotor.ro
Concurs de ironii la adresa unui Cybertruck văzut în Constanța! Cu ce au comparat românii...
BANCUL ZILEI. – Iubi, tu mă mai iubesti? – Da, cum să nu, draga mea!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Iubi, tu mă mai iubesti? – Da, cum să nu, draga mea!
Cel mai mare televizor MiniLED din lume ajunge în România. Ce brand îl lansează și unde îl poți vedea
go4it.ro
Cel mai mare televizor MiniLED din lume ajunge în România. Ce brand îl lansează și...
O planetă ciudată i-a lăsat fără cuvinte pe astronomi
Descopera.ro
O planetă ciudată i-a lăsat fără cuvinte pe astronomi
Cel mai nou joc din universul Harry Potter este acum disponibil în mod gratuit!
Go4Games
Cel mai nou joc din universul Harry Potter este acum disponibil în mod gratuit!
Temperaturi surprinzătoare la mijlocul lui decembrie. ANM, pentru Gândul: „Puține speranțe să vedem soare astăzi, nebulozitate pe tot intervalul”
Gandul.ro
Temperaturi surprinzătoare la mijlocul lui decembrie. ANM, pentru Gândul: „Puține speranțe să vedem soare astăzi,...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Internetul fierbe după o fotografie cu JD Vance: criză de cuplu sau regie perfectă?
Internetul fierbe după o fotografie cu JD Vance: criză de cuplu sau regie perfectă?
Irinel Columbeanu, prima reacție după ce s-a botezat: „Mi-a venit să plâng”
Irinel Columbeanu, prima reacție după ce s-a botezat: „Mi-a venit să plâng”
Celebra influenceriță, chemată în instanță după mai multe plângeri! Un contract banal s-a transformat ...
Celebra influenceriță, chemată în instanță după mai multe plângeri! Un contract banal s-a transformat în scandal
Prima reacție a iubitului Rodicăi Stănoiu, după ce a fost deshumată. Cum a fost surprins la cimitir
Prima reacție a iubitului Rodicăi Stănoiu, după ce a fost deshumată. Cum a fost surprins la cimitir
John Cena, ”agățat” de soția de origine iraniană. Cum l-a scos Shay în oraș, când el nu îndrăznea ...
John Cena, ”agățat” de soția de origine iraniană. Cum l-a scos Shay în oraș, când el nu îndrăznea să o facă
Reacția Oanei Moșneagu când l-a văzut pe Vlad Gherman cu altă femeie. Actrița a filmat tot
Reacția Oanei Moșneagu când l-a văzut pe Vlad Gherman cu altă femeie. Actrița a filmat tot
Vezi toate știrile
×