Vedeta de la Neatza, primul interviu după despărţirea de tatăl copiilor: „Roata se întoarce mereu”. Pactul pe care l-a făcut cu EX-ul

Ruxandra Luca, vedeta de la Neatza, și partenerul său de viață au decis să meargă pe drumuri separate, dar prioritatea lor sunt cei 3 moștenitori. O decizie dureroasă, o schimbare uriașă survenită după aproape 20 de ani de relație. Discretă în ceea ce privește viața personală, prezentatorea TV a vorbit în interviul exclusiv acordat pentru CANCAN.RO despre noua ei viață, dar și despre pactul pe care l-a făcut cu tatăl copiilor săi. Pe de altă parte, decizia instanței a fost favorabilă vedetei, stabilindu-se domiciliul minorilor la mamă.

Chiar dacă a traversat o perioadă dificilă, Ruxandra Luca a reușit să se organizeze eficient atât cu copiii, cât și cu proiectele profesionale, tăind drastic din orele de somn. Vedeta a bifat, miercuri, prima apariție la un eveniment monden, după despărțirea de tatăl copiilor săi.

Ruxandra Luca: “După anumite experiențe de viață, îți dai așa un reset și prioritizezi altfel”

CANCAN.RO: Ai testat noul aparat și înțeleg că pe lângă remodelare corporală, acționează și pe alte paliere, precum reducerea stresului, reglararea somnului. Tu de ce aveai nevoie?

Ruxandra Luca: Credeam că am nevoie pentru fermitatea pielii, dar acum se pare că am nevoie de tot. Tot ce poate să ofere. Mi-a plăcut din toate punctele de vedere și într-adevăr pentru o mamă obosită ca mine și nedormită și stresată aștept să facă minuni. Deja am simțit, sincer, după această ședință demo, parcă mi-a dat alt vibe.

CANCAN.RO: Cum reușești să jonglezi între copii, care te țin mereu în priză, și proiectele TV – emisiunea de pe Happy Channel, rubrica de parenting de la Neatza?

Ruxandra Luca: Și online -ul care îmi ocupă mare parte din timp, pentru că eu sunt foarte activă acolo, am campanii, am activitate și atunci asta-mi ocupă bună parte din timp. Păi așa, sfârșind obosită, stresată, dar din când în când îmi amintesc să-mi iau și timp pentru mine.

Și cred că în ultima vreme am învățat așa să mă iubesc mai mult decât știam și puteam s-o fac înainte. Mi se pare că de la o vârstă încolo și după anumite experiențe de viață, poți ajunge la un nivel de maturitate și îți dai așa un reset și prioritizezi altfel.

CANCAN.RO: La cât te trezești dimineața ca să duci copiii la școală/ grădiniță? Te ajută cineva?

Ruxandra Luca: Da. Fiind singură cu ei, am ajutor din partea a două doamne. Am o doamnă care locuiește cu noi în casă, pentru că altfel nu s-ar putea. Și mai am o doamnă care e ca o bunică pentru copii și care vine la noi mai rar, dar care vine mai mult așa, pentru că au nevoie copiii, în special cei mici, de stabilitate. Mă trezesc la șase în fiecare dimineață, nu există altă oră de trezire, cel târziu la șase ca să-i pot pregăti.

Ruxandra Luca: “Întotdeauna și eu și tatăl lor am împărțit în mod egal responsabilitățile creșterii copiilor. Așa a fost de la început, așa va fi toată viața”

CANCAN.RO: Știu că ai trecut prin niște schimbări, a fost despărțirea de tatăl copiilor, au fost și niște postări pe instagram. Cum ai reușit să treci peste acest episod astfel încât copiii să nu simtă suferința ta?

Ruxandra Luca: Nu am scris nicăieri nimic despre acest subiect. Nu am comentat absolut nimic Am vorbit doar despre niște stări pe care le-am avut și cu care am fost transparentă în fața copiilor. Pentru că eu cred că e foarte important pentru ei să ne vadă și cu bune și cu rele și să ne iubească în ciuda defectelor noastre, nu pentru că suntem perfecți, așa cum și noi ar trebui să ne iubim în ciuda a ceea ce simțim. Și provocări în viață vin, trec. Cred cu tărie că roata se întoarce mereu. Cred că puterea e în noi și la mine mai e și în copiii mei, că ei îmi dau energie și cred că va fi bine.

CANCAN.RO: Întotdeauna trebuie să vedem partea plină a paharului. Copiilor cum le-ai explicat schimbările?

Ruxandra Luca: Eu și cu copiii mei vorbim deschis despre orice. Ei îmi pot spune orice. Eu, repet, am fost mereu sinceră cu ei și cred că sinceritatea mea a atras și din partea lor același comportament. Mai mult decât atât, nu vreau să intru în detalii. Suntem bine, copiii au o mamă și un tată așa cum au avut mereu. Nu am fost niciodată măritată, însă întotdeauna și eu și tatăl lor am împărțit în mod egal responsabilitățile creșterii copiilor. Așa a fost de la început, așa va fi toată viața.

CANCAN.RO: E foarte important pentru copii că ați rămas o echipă pe partea asta.

Ruxandra Luca: Am fost și vom fi mereu o echipă în ceea ce privește creșterea copiilor. Suntem doi oameni care își arată respect reciproc. Ăsta e foarte important. Și iubire, n-ai cum să nu iubești pe cineva cu care ai trei copii.

CANCAN.RO: În ceea ce privește parentingul, care sunt regulile pe care le respecți? Mă gândesc că de la primul copil până la al treilea, ai învățat din greșelile anterioare.

Întotdeauna cred că cele mai bune lecții le primim de la copiii noștri. Cred că e important să îi ascultăm și da, am învățat pe parcurs. Reguli avem. Într-o casă în care nu există reguli și copiilor le e mult mai greu. Vreau să cresc copii pregătiți pentru viață, pentru că și în viață există reguli. Avem ore de somn, avem un program de masă, avem ore la care venim acasă. Avem și libertăți, în funcție de vârstă, le explic. Cel mare are mult mai multe libertăți pentru că are și mult mai multe responsabilități. 16 ani împlinește acum. Deci am adolescent în casă cu care, din fericire, am o relație foarte bună. Nu spun ca să mă laud, ci ca să le reamintesc părinților că atâta timp cât investești într-o relație, la un moment dat culegi și roadele, chiar dacă ai avut impresia că ți-ai răcit gura degeaba. Ba da, aud, înțeleg și investiția asta de iubire, de grijă și de răbdare întotdeauna va merita. Toți sunt copii născuți primăvara: martie, aprilie, mai. Cea mică împlinește 5 ani, mijlociul 10 și cel mare 16.

Ruxandra Luca: “Tot ce-și dorește este timp cu noi toți cinci, ceea ce vom face”

CANCAN.RO: Deci urmează o serie de petreceri.

Ruxandra Luca: Niciodată nu și-au dorit petreceri până acum. Și-au dorit timp cu noi, cu părinții. Ori plecam undeva într-o vacanță, ori ieșeam cu toții la restaurant, ori pur și simplu acasă, cu tort și cu baloane. Asta a fost până acum și a fost dorința lor pe care am respectat-o. Acum, cel mare cred că își va dori o aniversare. Mijlociul mi-a spus că tot ce-și dorește este timp cu noi toți cinci, ceea ce vom face. Fata abia așteaptă să fie evenimentul și să primească un tort cu unicorni sau cu căluțiși orice e legat de căluți înseamnă o bucurie pentru ea.

