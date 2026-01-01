Acasă » Știri » Celebra cântăreață, în stare gravă de Revelion! ”Las durerea în urmă”

Celebra cântăreață, în stare gravă de Revelion! ”Las durerea în urmă”

De: Veronica Mavrodin 01/01/2026 | 12:17
Celebra cântăreață, în stare gravă de Revelion! ”Las durerea în urmă”
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
4 poze
Vezi galeria foto

Pink și-a îngrijorat fanii din întreaga lume după ce a publicat o imagine tulburătoare direct din patul de spital. Artista în vârstă de 46 de ani a petrecut Revelionul internată și a transmis un mesaj în care vorbește despre cât de greu a fost 2025 pentru ea și cu ce speranțe începe 2026. 

Pink a postat o imagine de pe patul de spital, în care apare cu un bandaj în jurul gâtului, chiar la trecerea dintre ani. Artista a dezvăluit că a trecut printr-o intervenție chirurgicală complexă, în care i-au fost înlocuite două discuri cervicale, o procedură necesară după ani de efort fizic intens și accidentări. Pink a făcut și bilanțul anului 2025: momente devastatoare, dar și clipe pline de frumusețe și lecții valoroase. A vorbit despre iubirea pentru copii, despre importanța de a-și accepta corpul și de a-l îngriji, și despre cum a ales să lase durerea și negativitatea în urmă.

„Rock’n’roll-ul este un sport de contact,” a scris artista, subliniind prețul fizic al carierei sale. În ciuda dificultăților, Pink a transmis un mesaj de speranță: 2026 va fi un an mai bun, plin de bucurie și energie pozitivă, iar ea va continua să caute lumina chiar și în momentele de întuneric.

„Las durerea în urmă și aleg bucuria”

„Vreau să le urez tuturor un An Nou Fericit. Sunt atât de bucuroasă să îmi iau rămas-bun de la anul Șarpelui și să întâmpin anul Calului. Las în urmă toată durerea mea în 2025.

Anul acesta a fost unul greu pentru noi toți și a cuprins tot spectrul – de la absolut devastator până la ușor enervant. Și totuși, printre toate acestea, a existat atât de multă frumusețe.

Și m-am trezit în fiecare zi, m-am dat jos din pat și mi-am văzut de treabă. Treaba de a-mi iubi copiii și de a-i ajuta să-și urmeze visurile. De a le arăta că viața este o aventură sau nimic. Am iubit și am râs, am gătit și am dansat, am plâns și am țipat, am iertat și mi-am cerut iertare – și toate celelalte părți ale frumoasei noastre dezordini.

Atât de multă frumusețe printre toate acestea. Atât de mulți oameni buni în lume, mult mai mulți decât cei răi. Mi-am luat rămas-bun de la oameni incredibil de importanți și am spus bun venit unora noi. Anul acesta mi-am împlinit visuri, dar am trăit și coșmaruri.

Și închei anul acordând respect, atenție și grijă corpului meu. Poate nu este un lifting facial elegant, dar îmi pun două discuri noi și strălucitoare în gât. O cicatrice nouă, un nou memento că apreciez acest corp pe care îl am și că îl folosesc la maximum.

Rock’n’roll-ul este un sport de contact.

Și în timp ce stau aici, singură, în Ajunul Anului Nou, într-o cameră de spital, în timp ce familia mea se bucură de snowboard, știu că anul 2026 va fi mai bun, pentru că aceasta este alegerea pe care am făcut-o.

Sper și mă rog ca fiecare om să poată avea face această dorință, să aibă această alegere. Știu că pentru unii nu este o realitate. Anul acesta voi munci pentru a ajuta la protejarea dreptului celorlalți de a face alegeri pentru ei înșiși și pentru familiile lor, pentru această căutare a fericirii.

Hai să fim mai buni cu noi și cu ceilalți. Să nu ne fie frică să avem grijă de noi și de cei din jur. Aleg bucuria și las durerea în urmă. Aleg gândurile pozitive în locul celor negative. Și voi lupta împotriva dispariția luminii.

Îmi voi revendica spiritul sălbatic. Și voi continua să caut lumina, chiar și atunci când experimentez întunericul.
#înainteșiînSus, așa cum obișnuia să spună tatăl meu.

An Nou Fericit și fie ca voi să aveți parte de mai multă bucurie decât tristețe, mai mult soare decât ploaie, mai multă iubire decât ură.
Să ne lepădăm de vechea piele de șarpe.
Și să ne găsim puterea”, a transmis Pink pe rețelele de socializare.

VEZI ȘI: Ioana State intră în 2026 cu lecțiile învățate. Promisiunea pentru Noul An: “Nu m-am mobilizat suficient de tare”

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Loredana, devastată! Prima reacție răvășitoare după ce Vasile Groza a murit
Știri
Loredana, devastată! Prima reacție răvășitoare după ce Vasile Groza a murit
Se întâmplă o dată la 60 de ani! Semnificațiile ascunse ale Anului Calului de Foc din zodiacul chinezesc
Știri
Se întâmplă o dată la 60 de ani! Semnificațiile ascunse ale Anului Calului de Foc din zodiacul chinezesc
Sfântul Vasile, unul dintre cei mai mari sfinţi ai Bisericii Ortodoxe. De ce este bine să bei vin pe 1 ianuarie
Mediafax
Sfântul Vasile, unul dintre cei mai mari sfinţi ai Bisericii Ortodoxe. De ce...
Orașul mare din România în care o garsonieră se vinde cu doar 3.400 euro, acum, în 2026
Gandul.ro
Orașul mare din România în care o garsonieră se vinde cu doar 3.400...
Ce mai face Arpad Paszkany. Iubita mai tânără l-a fotografiat în vila lor luxoasă din Marbella
Prosport.ro
Ce mai face Arpad Paszkany. Iubita mai tânără l-a fotografiat în vila lor...
Cazul unei adolescente aflată la risc de deportare din Danemarca a atras atenția lui Musk. Comentariul acestuia a suscitat un val de reacții online
Adevarul
Cazul unei adolescente aflată la risc de deportare din Danemarca a atras atenția...
Trump îl ironizează pe George Clooney, după ce acesta a primit cetățenia franceză: E doar un tip banal, care se tot plânge de politică
Digi24
Trump îl ironizează pe George Clooney, după ce acesta a primit cetățenia franceză:...
Ce se scumpește din 1 ianuarie. Lista accizelor și taxelor ce intră în vigoare
Mediafax
Ce se scumpește din 1 ianuarie. Lista accizelor și taxelor ce intră în...
Parteneri
Cum a ajuns să arate acum Daniela Gyorfi din cauza intervențiilor estetice! Fanii s-au șocat când au văzut-o
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum a ajuns să arate acum Daniela Gyorfi din cauza intervențiilor estetice! Fanii s-au șocat...
Anunțul hotelului Simonei Halep din Poiana Brașov cu câteva ore înaintea petrecerii de Revelion, pentru care turiștii au plătit bani buni
Prosport.ro
Anunțul hotelului Simonei Halep din Poiana Brașov cu câteva ore înaintea petrecerii de Revelion, pentru...
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Celebrități pe care le-am pierdut în 2025. A fost un an negru la Hollywood!
Click.ro
Celebrități pe care le-am pierdut în 2025. A fost un an negru la Hollywood!
Reacția furioasă a Rusiei după o măsură anunțată de ţările baltice. Moscova amenință cu represalii
Digi 24
Reacția furioasă a Rusiei după o măsură anunțată de ţările baltice. Moscova amenință cu represalii
Un bastion costisitor la frontiera UE. Ce se va întâmpla cu cea mai mare armată a Europei când războiul contra Rusiei se va încheia
Digi24
Un bastion costisitor la frontiera UE. Ce se va întâmpla cu cea mai mare armată...
Un român va participa la Raliul Dakar 2026. În ce categorie se va înscrie acesta?
Promotor.ro
Un român va participa la Raliul Dakar 2026. În ce categorie se va înscrie acesta?
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Ai văzut, dragă, azi-noapte am făcut dragoste 63 de minute!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Ai văzut, dragă, azi-noapte am făcut dragoste 63 de minute!
Telefoanele din seria Galaxy S26 nu se vor scumpi? Care sunt prețurile
go4it.ro
Telefoanele din seria Galaxy S26 nu se vor scumpi? Care sunt prețurile
Leacuri de mahmureală: Cum faci să elimini alcoolul repede?
Descopera.ro
Leacuri de mahmureală: Cum faci să elimini alcoolul repede?
Noul joc cu James Bond, unul dintre cele mai așteptate din 2026, a fost amânat
Go4Games
Noul joc cu James Bond, unul dintre cele mai așteptate din 2026, a fost amânat
Orașul mare din România în care o garsonieră se vinde cu doar 3.400 euro, acum, în 2026
Gandul.ro
Orașul mare din România în care o garsonieră se vinde cu doar 3.400 euro, acum,...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Loredana, devastată! Prima reacție răvășitoare după ce Vasile Groza a murit
Loredana, devastată! Prima reacție răvășitoare după ce Vasile Groza a murit
Se întâmplă o dată la 60 de ani! Semnificațiile ascunse ale Anului Calului de Foc din zodiacul chinezesc
Se întâmplă o dată la 60 de ani! Semnificațiile ascunse ale Anului Calului de Foc din zodiacul chinezesc
Femeia din imagine a plătit 600 de lei pentru un Revelion de vis, dar a trăit un coșmar. Ce a aflat ...
Femeia din imagine a plătit 600 de lei pentru un Revelion de vis, dar a trăit un coșmar. Ce a aflat cu doar câteva ore înainte
Revelion în lacrimi pentru Loredana Groza! Tatăl cântăreței a murit
Revelion în lacrimi pentru Loredana Groza! Tatăl cântăreței a murit
Gafa finalului de an, comisă de un bucureștean! Imagini teribile, după ce a dat cu artificii direct ...
Gafa finalului de an, comisă de un bucureștean! Imagini teribile, după ce a dat cu artificii direct din balcon
Cât timp pot fi ținute sarmalele de porc în congelator, fără să se altereze
Cât timp pot fi ținute sarmalele de porc în congelator, fără să se altereze
Vezi toate știrile
×