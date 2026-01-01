Celebra cântăreață, în stare gravă de Revelion! ”Las durerea în urmă”

Pink și-a îngrijorat fanii din întreaga lume după ce a publicat o imagine tulburătoare direct din patul de spital. Artista în vârstă de 46 de ani a petrecut Revelionul internată și a transmis un mesaj în care vorbește despre cât de greu a fost 2025 pentru ea și cu ce speranțe începe 2026.

Pink a postat o imagine de pe patul de spital, în care apare cu un bandaj în jurul gâtului, chiar la trecerea dintre ani. Artista a dezvăluit că a trecut printr-o intervenție chirurgicală complexă, în care i-au fost înlocuite două discuri cervicale, o procedură necesară după ani de efort fizic intens și accidentări. Pink a făcut și bilanțul anului 2025: momente devastatoare, dar și clipe pline de frumusețe și lecții valoroase. A vorbit despre iubirea pentru copii, despre importanța de a-și accepta corpul și de a-l îngriji, și despre cum a ales să lase durerea și negativitatea în urmă.

„Rock’n’roll-ul este un sport de contact,” a scris artista, subliniind prețul fizic al carierei sale. În ciuda dificultăților, Pink a transmis un mesaj de speranță: 2026 va fi un an mai bun, plin de bucurie și energie pozitivă, iar ea va continua să caute lumina chiar și în momentele de întuneric.

„Las durerea în urmă și aleg bucuria”

„Vreau să le urez tuturor un An Nou Fericit. Sunt atât de bucuroasă să îmi iau rămas-bun de la anul Șarpelui și să întâmpin anul Calului. Las în urmă toată durerea mea în 2025.

Anul acesta a fost unul greu pentru noi toți și a cuprins tot spectrul – de la absolut devastator până la ușor enervant. Și totuși, printre toate acestea, a existat atât de multă frumusețe.

Și m-am trezit în fiecare zi, m-am dat jos din pat și mi-am văzut de treabă. Treaba de a-mi iubi copiii și de a-i ajuta să-și urmeze visurile. De a le arăta că viața este o aventură sau nimic. Am iubit și am râs, am gătit și am dansat, am plâns și am țipat, am iertat și mi-am cerut iertare – și toate celelalte părți ale frumoasei noastre dezordini.

Atât de multă frumusețe printre toate acestea. Atât de mulți oameni buni în lume, mult mai mulți decât cei răi. Mi-am luat rămas-bun de la oameni incredibil de importanți și am spus bun venit unora noi. Anul acesta mi-am împlinit visuri, dar am trăit și coșmaruri.

Și închei anul acordând respect, atenție și grijă corpului meu. Poate nu este un lifting facial elegant, dar îmi pun două discuri noi și strălucitoare în gât. O cicatrice nouă, un nou memento că apreciez acest corp pe care îl am și că îl folosesc la maximum.

Rock’n’roll-ul este un sport de contact.

Și în timp ce stau aici, singură, în Ajunul Anului Nou, într-o cameră de spital, în timp ce familia mea se bucură de snowboard, știu că anul 2026 va fi mai bun, pentru că aceasta este alegerea pe care am făcut-o.

Sper și mă rog ca fiecare om să poată avea face această dorință, să aibă această alegere. Știu că pentru unii nu este o realitate. Anul acesta voi munci pentru a ajuta la protejarea dreptului celorlalți de a face alegeri pentru ei înșiși și pentru familiile lor, pentru această căutare a fericirii.

Hai să fim mai buni cu noi și cu ceilalți. Să nu ne fie frică să avem grijă de noi și de cei din jur. Aleg bucuria și las durerea în urmă. Aleg gândurile pozitive în locul celor negative. Și voi lupta împotriva dispariția luminii.

Îmi voi revendica spiritul sălbatic. Și voi continua să caut lumina, chiar și atunci când experimentez întunericul.

#înainteșiînSus, așa cum obișnuia să spună tatăl meu.

An Nou Fericit și fie ca voi să aveți parte de mai multă bucurie decât tristețe, mai mult soare decât ploaie, mai multă iubire decât ură.

Să ne lepădăm de vechea piele de șarpe.

Și să ne găsim puterea”, a transmis Pink pe rețelele de socializare.

