Acasă » Știri » Ce avea asupra lui suspectul crimei din Florești. Detaliul macabru descoperit după uciderea lui Gheorghe Chindriș

Ce avea asupra lui suspectul crimei din Florești. Detaliul macabru descoperit după uciderea lui Gheorghe Chindriș

De: Andreea Stăncescu 16/02/2026 | 16:47
Ce purta suspectul crimei din Florești

Criminalul lui Gheorghe Chindriș a fost reținut de polițiști, iar asupra sa au fost descoperite mai multe obiecte care i-au aparținut fostului inginer. Suspectul principal a fost arestat preventiv, după ce anchetatorii au stabilit că este vorba despre un tânăr de 26 de ani care îl cunoscuse pe acesta în mediul online.

În seara tragediei, cei doi s-au întâlnit din nou, iar consumul de alcool a dus la izbucnirea unui conflict spontan. Disputa a degenerat rapid, iar tânărul l-a lovit violent pe Gheorghe Chindriș cu un calorifer electric, provocându-i moartea. După comiterea faptei, agresorul a fugit din locuință, luând cu el bani și bijuterii.

Inițial, suspectul a încercat să plece cu mașina victimei, însă nu a reușit să părăsească curtea. A ales apoi să se deplaseze într-o localitate din județul Mureș, unde locuiesc rudele sale, și a încercat să se ascundă într-un apartament din Reghin, folosindu-se de ajutorul unor cunoștințe care nu știau ce făcuse.

Potrivit anchetei, tânărul și-a sunat inclusiv părinții pentru a-l sprijini să evite poliția. Cu toate acestea, a fost localizat rapid de trupele speciale și prins, având asupra lui sume importante de bani și bijuterii din aur sustrase din casa victimei.

„Îmi pare foarte rău de ce s-a întâmplat. Asta e. Va plăti! Era foarte milos, era dăruitor, apoi ce s-a întâmplat asta numai Dumnezeu sfântul ştie ce a fost acolo”, a declarat Maria Moldovan, mătuşa suspectului.

Sursa foto: Poliția Română

În timpul urmăririi, polițiștii au efectuat percheziții și audieri, reușind să refacă traseul tânărului. La momentul capturării, acesta avea asupra sa bani, bijuterii și alte bunuri care aparținuseră victimei, ceea ce a întărit suspiciunile privind jaful comis imediat după crimă.

Suspectul a fost prezentat magistraților și arestat pentru 30 de zile, fiind cercetat pentru omor calificat și tâlhărie calificată. Procurorii au decis încadrarea faptelor la infracțiuni grave, iar suspectul riscă o pedeapsă îndelungată cu închisoarea. Între timp, familia lui Gheorghe Chindriș se pregătește pentru înmormântare și cere autorităților să facă lumină completă în acest dosar.

CITEȘTE ȘI: Criminalul fugar a fost prins într-un mall din Cluj. A fost recunoscut de un trecător

Fosta parteneră a lui Adrian Kreiner, scoasă din arest și dusă la vila moștenită de la omul de afaceri. Detalii de ultimă oră

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Răzvan Grecu a murit în urma unui infarct la doar 26 de ani. Apropiații sunt în stare de șoc
Știri
Răzvan Grecu a murit în urma unui infarct la doar 26 de ani. Apropiații sunt în stare de…
Câți lei a plătit Andrei Croitoru pentru un singur mic, la Terasa Obor
Știri
Câți lei a plătit Andrei Croitoru pentru un singur mic, la Terasa Obor
Ghidul CNAS 2026: Ce analize și consultații gratuite poți face indiferent dacă ești asigurat
Mediafax
Ghidul CNAS 2026: Ce analize și consultații gratuite poți face indiferent dacă ești...
Ninsorile se întorc în forță în România! ANM a transmis în ce zone ajunge stratul de zăpadă până la 30 cm
Gandul.ro
Ninsorile se întorc în forță în România! ANM a transmis în ce zone...
FOTO. Transformarea Larisei Iordache. Cum arată după ce a născut
Prosport.ro
FOTO. Transformarea Larisei Iordache. Cum arată după ce a născut
A murit „regele motorinei”, partenerul „de afaceri” al fostului șef al ANAF Sorin Blejnar. Era dat în urmărire internaţională din 2015
Adevarul
A murit „regele motorinei”, partenerul „de afaceri” al fostului șef al ANAF Sorin...
Barack Obama explică afirmațiile despre extratereștri și Area 51, după valul de reacții pe rețelele sociale
Digi24
Barack Obama explică afirmațiile despre extratereștri și Area 51, după valul de reacții...
UE își reduce criticile la adresa lui Viktor Orbán de teama unor acuzații de interferență în alegeri
Mediafax
UE își reduce criticile la adresa lui Viktor Orbán de teama unor acuzații...
Parteneri
Gabriela Firea, secretul siluetei la 53 de ani! A slăbit 25 de kilograme în doar 3 luni. Dieta specială cu care își păstrează greutatea din adolescență
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Gabriela Firea, secretul siluetei la 53 de ani! A slăbit 25 de kilograme în doar...
FOTO. Două handbaliste de top de la CSM București se iubesc! Ce au dezvăluit jucătoarele de Sf. Valentin
Prosport.ro
FOTO. Două handbaliste de top de la CSM București se iubesc! Ce au dezvăluit jucătoarele...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Nicușor Dan, criticat dur de stiliști, după vizita în Belgia: „Ciufulit, pătat și cu încălțămintea roasă.” Sfatul internauților: „Du paltonul la spălătorie!”
Click.ro
Nicușor Dan, criticat dur de stiliști, după vizita în Belgia: „Ciufulit, pătat și cu încălțămintea...
Poveste de film: A vândut tot ce avea în SUA și s-a mutat în România, după ce iubita lui a fost deportată. „I-a luat 10 zile”
Digi 24
Poveste de film: A vândut tot ce avea în SUA și s-a mutat în România,...
Ce se știe despre românul care a încercat să răpească o fetiță în Italia. A cerut să fie trimis în țară cu o ambulanță
Digi24
Ce se știe despre românul care a încercat să răpească o fetiță în Italia. A...
2026: O singură bandă are prioritate în sensul giratoriu, dar mulți șoferi o evită. Cum se aplică noua regulă din Codul Rutier
Promotor.ro
2026: O singură bandă are prioritate în sensul giratoriu, dar mulți șoferi o evită. Cum...
BANCUL ZILEI. BULĂ: -Eram cu iubita în pat, când am primit un mesaj...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: -Eram cu iubita în pat, când am primit un mesaj...
Top 3 aplicații din Apple CarPlay pe care merită să le folosești zilnic. Soluția care rămâne reper în navigație
go4it.ro
Top 3 aplicații din Apple CarPlay pe care merită să le folosești zilnic. Soluția care...
Singurul animal care nu moare de bătrânețe!
Descopera.ro
Singurul animal care nu moare de bătrânețe!
Ce performanță a atins fotbalistul de la FCSB în EA SPORTS FC 26
Go4Games
Ce performanță a atins fotbalistul de la FCSB în EA SPORTS FC 26
Ninsorile se întorc în forță în România! ANM a transmis în ce zone ajunge stratul de zăpadă până la 30 cm
Gandul.ro
Ninsorile se întorc în forță în România! ANM a transmis în ce zone ajunge stratul...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Ioana State a rămas fără replică în timpul unui spectacol. Ce i-a făcut un fan: „Vreo câteva ...
Ioana State a rămas fără replică în timpul unui spectacol. Ce i-a făcut un fan: „Vreo câteva minute m-am chinuit să încep show-ul”
Răzvan Grecu a murit în urma unui infarct la doar 26 de ani. Apropiații sunt în stare de șoc
Răzvan Grecu a murit în urma unui infarct la doar 26 de ani. Apropiații sunt în stare de șoc
Câți lei a plătit Andrei Croitoru pentru un singur mic, la Terasa Obor
Câți lei a plătit Andrei Croitoru pentru un singur mic, la Terasa Obor
Cristina Demetrescu dezvăluie zodia care își schimbă radical modul de a trăi, până în aprilie 2028
Cristina Demetrescu dezvăluie zodia care își schimbă radical modul de a trăi, până în aprilie 2028
Adevărul despre moartea vedetei TV Kerri-Anne Donaldson, dezvăluit abia la 3 ani de la deces. Ce arată ...
Adevărul despre moartea vedetei TV Kerri-Anne Donaldson, dezvăluit abia la 3 ani de la deces. Ce arată raportul toxicologic din anchetă
Barack Obama, declarații în premieră despre informațiile pe care le-a primit despre extratereștri. ...
Barack Obama, declarații în premieră despre informațiile pe care le-a primit despre extratereștri. „Sunt reali, dar nu am văzut unul niciodată”
Vezi toate știrile
×