Ce avea asupra lui suspectul crimei din Florești. Detaliul macabru descoperit după uciderea lui Gheorghe Chindriș

Criminalul lui Gheorghe Chindriș a fost reținut de polițiști, iar asupra sa au fost descoperite mai multe obiecte care i-au aparținut fostului inginer. Suspectul principal a fost arestat preventiv, după ce anchetatorii au stabilit că este vorba despre un tânăr de 26 de ani care îl cunoscuse pe acesta în mediul online.

În seara tragediei, cei doi s-au întâlnit din nou, iar consumul de alcool a dus la izbucnirea unui conflict spontan. Disputa a degenerat rapid, iar tânărul l-a lovit violent pe Gheorghe Chindriș cu un calorifer electric, provocându-i moartea. După comiterea faptei, agresorul a fugit din locuință, luând cu el bani și bijuterii.

Inițial, suspectul a încercat să plece cu mașina victimei, însă nu a reușit să părăsească curtea. A ales apoi să se deplaseze într-o localitate din județul Mureș, unde locuiesc rudele sale, și a încercat să se ascundă într-un apartament din Reghin, folosindu-se de ajutorul unor cunoștințe care nu știau ce făcuse.

Potrivit anchetei, tânărul și-a sunat inclusiv părinții pentru a-l sprijini să evite poliția. Cu toate acestea, a fost localizat rapid de trupele speciale și prins, având asupra lui sume importante de bani și bijuterii din aur sustrase din casa victimei.

„Îmi pare foarte rău de ce s-a întâmplat. Asta e. Va plăti! Era foarte milos, era dăruitor, apoi ce s-a întâmplat asta numai Dumnezeu sfântul ştie ce a fost acolo”, a declarat Maria Moldovan, mătuşa suspectului.

În timpul urmăririi, polițiștii au efectuat percheziții și audieri, reușind să refacă traseul tânărului. La momentul capturării, acesta avea asupra sa bani, bijuterii și alte bunuri care aparținuseră victimei, ceea ce a întărit suspiciunile privind jaful comis imediat după crimă.

Suspectul a fost prezentat magistraților și arestat pentru 30 de zile, fiind cercetat pentru omor calificat și tâlhărie calificată. Procurorii au decis încadrarea faptelor la infracțiuni grave, iar suspectul riscă o pedeapsă îndelungată cu închisoarea. Între timp, familia lui Gheorghe Chindriș se pregătește pentru înmormântare și cere autorităților să facă lumină completă în acest dosar.

CITEȘTE ȘI: Criminalul fugar a fost prins într-un mall din Cluj. A fost recunoscut de un trecător

Fosta parteneră a lui Adrian Kreiner, scoasă din arest și dusă la vila moștenită de la omul de afaceri. Detalii de ultimă oră