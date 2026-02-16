Ce pensie primește o femeie care a lucrat 20 de ani în Germania. Suma e o mare dezamăgire

O femeie poloneză care a lucrat 20 de ani în Germania se aștepta ca pensia ei să fie mai mare. Aceasta a aflat că va primi, de fapt, între 520 și 600 de euro pe lună, adică 2.200-2500 de zloți, mult mai puțin decât ar primi un pensionar din Germania.

Elzbieta a plecat din orașul Myslowice în Germania la vârsta de 41 de ani. Inițial femeia nu planificase să stea foarte mult peste hotare, însă a ajuns să muncească timp de 20 de ani, plătind regulat contribuțiile în sistemul german.

Anul trecut, femeia în vârstă de 61 de ani a solicitat calcularea viitoarei pensii. Când a primit suma finală, nu i-a venit să creadă câți bani va primi.

“Am crezut că este o greșeală. Oamenii spuneau că în Germania pensionari trăiesc ca în reclame. Dar pentru a primi acest lux, trebuie să muncești de două ori mai mult decât mine“, a declarat femeia citată de money.pl.

Ce pensie primește o femeie care a lucrat 20 de ani în Germania

Sistemul din Germania este diferit de multe alte țări din Europa. Dreptul la pensie se dobândește în funcție de vârstă, vechime și tipul de pensie.

Există trei tipuri de pensie în Germania:

Pensia standard se obține la 67 de ani dacă pensionarul are cel puțin 5 ani de contribuții la sistemul public de pensii.

Pensia anticipată este pentru anumite categorii de persoane, de exemplu cele cu dizabilități.

Pensia pentru vechime deosebit de lungă presupune că persoanele cu 45 de ani de contribuții pot beneficia de pensie fără penalizări.

De asemenea, în Germania nu există o pensie minimă. Cu cât venitul este mai mare și contribuțiile plătite la asigurarea de pensii sunt mai mari, acestea determină câte puncte de pensie se acumulează. Salariul brut în Germania în 2025 este de 50.493 de euro, iar valoarea punctului de pensie este de 40,79 de euro. Formula de calcul este numărul de puncte înmulțit cu factorul de acces înmulțit cu valoarea actuală a punctului și, în final, înmulțit cu factorul tipului de pensie.

Cum pot beneficia românii de pensie în Germania

Românii pot beneficia și ei de pensie în Germania. Singura condiție pe care trebuie să o îndeplinească este să aibă minimum 5 ani de contribuții la sistemul public de pensii. Românii care vor să primească pensie și în România trebuie să aibă perioade de contribuții și în țară. Cu toate acestea, pensia trebuie solicitată de la fiecare stat în parte.

