Larisa Uță a dat cărțile pe față. De ce a plâns abia după ce a ieșit de la Survivor 2026: „Sunt copleșită…”

Larisa Uță a părăsit competiția Survivor după ce a pierdut duelul cu Cristian Boureanu. Eliminarea antrenoarei de fitness a venit după un parcurs intens în Republica Dominicană, iar reacțiile publicului au surprins-o în mod plăcut.

Sportiva a transmis primele impresii după revenirea în țară, declarând că sprijinul primit din partea telespectatorilor a avut un impact puternic asupra sa.

Larisa Uță a dat cărțile pe față

Într-un mesaj publicat pe Facebook, Larisa Uță a explicat că a fost profund emoționată de numărul mare de oameni care au urmărit-o și au susținut-o pe durata competiției.

De asemenea, aceasta a mărturisit că a plâns citind mesajele primite, considerând că experiența trăită în junglă a reprezentat o etapă importantă din viața ei.

„Sunt copleșită… Nu credeam că pot simți atâta iubire din partea voastră. Am citit fiecare mesaj cu lacrimi în ochi și cu inima strânsă, dar atât de plină. Plâng și acum când scriu acest mesaj. Sunteți atât de buni cu mine și sper să nu vă dezamăgesc mai departe. Poate pentru unii a fost doar un show. Pentru mine a fost o bucată din sufletul meu. Iar faptul că ați fost acolo, că m-ați susținut, că ați crezut în mine chiar și atunci când mi-a fost greu… înseamnă mai mult decât pot spune în cuvinte. Drumul meu la Survivor se oprește aici, dar legătura dintre noi nu. Vă simt aproape și asta îmi dă o putere incredibilă. Vă mulțumesc din tot sufletul meu. Vă îmbrățișez cu toată recunoștința mea”, a scris Larisa Uță.

De ce a plâns abia după ce a ieșit de la Survivor 2026

Pe parcursul săptămânilor petrecute în Republica Dominicană, fosta concurentă a fost implicată în mai multe tensiuni cu colegii din echipa Faimoșilor. Încă din primele zile, între Larisa și afaceristul Călin Donca au apărut conflicte care au continuat să se amplifice. Discuțiile aprinse nu s-au limitat la acest episod, iar atmosfera tensionată a persistat în echipă.

Tot în aceeaşi temă, în ultima zi petrecută în competiție, Larisa Uță a avut un nou schimb de replici, de data aceasta cu Naba Salem. De asemenea, antrenoarea a fost luată în vizor şi de Gabi Tamaș, care s-a enervat după ce Larisa a afirmat că vrea să plece acasă.

Totodată, fa finalul duelului pierdut, reacția Faimoșilor nu a sugerat că eliminarea Larisei Uţă ar fi produs un impact major asupra echipei.

