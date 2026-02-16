Gabi Tamaș a cedat la Survivor! Momentul în care a trimis-o acasă pe Larisa Uță: ”Fă-ți bagajul și du-te”

Plecarea Larisei Uță din competiția Survivor a stârnit reacții dure. Colegii ei nu au fost deloc afectați de această eliminare, dar situațiile tensionate au apărut înaintea deciziei finale. Gabi Tamaș, enervat la culme de colega lui, a trimis-o acasă fără să știe că ea avea să fie eliminată chiar după. Ce i-a spus? Toate detaliile în articol.

Larisa Uță a ajuns să se confrunte cu colegul ei de echipă, Cristian Boureanu, după ce Faimoșii au pierdut jocul de imunitate în fața Războinicilor. Astfel, echipa roșie a nominalizat doi concurenți care să intre în duelul pentru eliminare. Într-un final, blondina a pierdut lupta cu colegul ei de echipă și a părăsit competiția.

Gabi Tamaș a cedat la Survivor

Cu toate astea, înainte de a intra în lupta pentru eliminare, Larisa Uță a mărturisit că vrea să plece acasă. Această afirmație l-a enervat la culme pe Gabi Tamaș, sătul de toți cei care se plâng și vor să pară altceva decât sunt.

„Atâta o dați: >. Nu e bună vrajeala asta (…) Du-te! Ia-ți bagajele și rade-o, tată! Sănătate, plecați! Cu toții plecați!“, a spus Gabi Tamaș.

Concurentul este supărat despre faptul că aceste dorințe apar doar în fața camerei, în timpul emisiunii, ci niciodată și în trib. Mai mult, majoritatea celor care susțin că vor să plece în timpul probelor ar spune că își doresc să mai stea, de fapt, în timp ce se află în trib.

„Aici se vorbește de plecat acasă, dar în trib unul nu scoate un cuvânt. Aici: >, dar în trib: >“, a mai spus Gabi Tamaș.

