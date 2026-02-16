Acasă » Știri » Se încing spiritele la Survivor 2026! Aris Eram și Cristian Boureanu, conflict de proporții: „Întrece măsura foarte tare”

Se încing spiritele la Survivor 2026! Aris Eram și Cristian Boureanu, conflict de proporții: „Întrece măsura foarte tare”

De: Alina Drăgan 16/02/2026 | 10:21
Competiția Survivor 2026 este în plină desfășurare, iar spiritele se pare că se încing din ce în ce mai mult. Conflictele dintre concurenți sunt tot mai aprinse, iar cel mai recent a izbucnit între Aris Eram și Cristian Boureanu. Cei doi nu s-au mai abținut și au dat cărțile pe față. De la ce a plecat disputa dintre cei. Fiul Andreei Esca l-a pus la punct pe afacerist.

Atmosfera este tot mai intensă la Survivor, iar conflictele dintre concurenți sunt tot mai dese. Cel mai recent „duel” s-a dat între Aris Eram și Cristian Boureanu. O dispută aprinsă a luat naștere între cei doi, iar Aris nu a mai suportat comportamentul afaceristului și l-a expus în fața tuturor.

Cum tensiunea este mare, iar presiunea ajunge, de cele mai multe ori, la cote maxime, este inevitabil ca anumite conflicte să nu ia naștere. Iar cel mai recent s-a aprins între Aris Eram și Cristian Boureanu. În ediția de duminică, 15 februarie, cei doi și-au aruncat săgeți usturătoare.

Totul a pornit după ce Cristian Boureanu a intrat într-un conflict cu Andreea Munteanu și i-a vorbit acesteia nepotrivit. Ei bine, limbajul și atitudinea acestuia l-au revoltat pe Aris care a pus piciorul în prag și a vorbit despre comportamentul nepotrivit pe care Cristian Boureanu îl are.

„Mi se pare că întrece măsura foarte tare. Înțeleg certurile cu bărbați, cum vorbește, dar atunci când este vorba despre fete…Eu nu am putut niciodată să vorbesc urât unei fete, așa cum a făcut-o el.

Mi se pare urât și nu am putut să mă abțin să nu intervin. Nu poți să îți ceri scuze după ce vorbe ai avut la adresa Andreei. Mai mult decât atât, ai zis că nu ți-ai cerut scuze pentru ce ai zis, ci pentru cum ai zis”, a spus Aris Eram.

Cristian Boureanu a venit și el imediat cu replica, însă acesta s-a concentrat mai mult pe a îi da peste nas lui Aris. A lansat un atac direct la adresa acestuia, din care nu au lipsit nici săgețile usturătoare.

„Nu te-am văzut așa săritor când Călin făcea bullying cu Larisa. Dimpotrivă…ești tânăr, ți-ai ținut ciocul mic și ți-ai urmărit interesul. Două săptămâni de bullying asupra uneia dintre cele mai bune fete din echipă, fără niciun motiv, din prima zi, doar pentru că Călin era frustrat și încercat cu un grup de cinci oameni să eliminați persoanele de aici…Acolo nu ai mai fost atât de bărbat, acolo ai fost băiețel. Ai prins curaj, ai crescut. Te-a maturizat jocul ăsta, e bine”, a adăugat Cristian Boureanu.

