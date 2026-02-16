Cât costă vinieta de o zi introdusă recent în Bulgaria. Este mai scumpă ca în România

Bulgaria a introdus recent vinieta de o zi, iar valoarea acesteia este mai mare decât a celei de la noi. Această schimbare se bucură de un real succes încă de când a fost implementată. Cât costă? Toate detaliile în articol.

Prima săptămână de lansare a vinietei valabile o zi a fost una spectaculoasă: peste 10.000 de exemplare vândute. Mai exact, pe data de 3 februarie 2026 au fost achiziționate în total 10.018 viniete pe termen scurt, potrivit Agenției pentru Infrastructura Rutieră (API). Vânzările au ajuns la 4.054 de de viniete vândute în zilele de sâmbătă și duminică.

Cât costă vinieta de o zi introdusă recent în Bulgaria

Vinieta valabilă o zi are prețul de 8 leva, adică aproximativ 4.09 euro și oferă acces la rețeaua rutieră republicană pentru o perioadă de 24 de ore din momentul în care a fost activată. De exemplu, o vinietă activată la ora 15:00 este valabilă până a doua zi la 14:59.

Prețul este mai mare decât cel din România, acolo unde rovinieta valabilă o zi costă mai puțin de 17 lei.

Această vinietă poate fi achiziționată la fel ca și altele electronice în avans, cu până la 30 de zile înainte de călătoria prevăzută. Ea este destinată autovehiculelor de până la 3,5 tone, precum și rulotelor, autovehiculelor de camping din categoria M1 și remorcilor.

Important de menționat este că este necesară o vinietă separată pentru remorcă sau rulotă doar dacă greutatea combinată a vehiculului și a remorcii depășește 3,5 tone. În această situație, șoferii pot selecta durate diferite pentru cele două viniete, în funcție de nevoile lor.

Introducerea vinietei valabile o zi a urmat după modificările aduse Legii drumurilor și aprobate în vara anului 2025.

