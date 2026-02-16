Momentul în care un celebru șaormar de la noi primește tips o mașină. Cum a reacționat când a aflat

Un celebru șaormar de la noi a avut parte de o surpriză de proporții. Și-a deschis o locație nouă în Capitală, iar unul dintre clienți i-a pregătit un cadou neașteptat. Șaormarul a primit tips o mașină și a rămas fără cuvinte. Care a fost reacția acestuia?

Granded, căci despre el este vorba, este unul dintre cei mai cunoscuți șaormari din România. Recent, acesta a deschis o nouă locație în București, iar pragul i-a fost trecut și de către Andrei Zibr. Ei bine, influenecerul a venit cu un cadou neașteptat pentru Granded. L-a suspus la test, iar premiul a fost o mașină!

Momentul în care un celebru șaormar de la noi primește tips o mașină

Granded pare că a fost primit destul de bine în Capitală, iar recent și Andrei Zbir și-a dorit să încerce shaorma pregătită de el. Mai mult, influencerul a venit și cu o provocare inedită pentru șaormar.

„Dacă e cea mai bună shaorma pe care am mâncat-o îți dau tips o mașină”, i-a spus Zbir lui Granded.

Șaormarul s-a arătat emoționat și a ridicat și el miza, promițând desert gratis pentru toată lumea, în cazul în care câștigă mașina.

„Dacă o să câștig mașină vă dau la toți desert gratis”, a spus și Granded.

Ei bine, după câteva momente de emoție, Andrei Zbir a dat verdictul clar. Se pare că acesta a fost cucerit de shaorma lui Granded și l-a recompensat cu o mașină. Șaormarul a fost copleșit când a aflat veștile și cu greu și-a stăpânit emoțiile.

„În primul rând a contat gestul. Ești cel mai tare și știi să faci o surpriză. Asta o să mă ajute să car marfă. Eu în fiecare dimineață iau marfă proaspătă. Îți mulțumesc din suflet, în primul rând că tu ca persoană ai venit și mi-a susținut munca și business-ul”, a spus Granded, după ce a primit mașina.

Granded nu doar că s-a ales cu o mașină, dar deschiderea afacerii din Capitală i-a adus și marea împăcare cu unul dintre cei ai mari rivali ai săi. Momentul a fost savurat de fanii celor doi.

