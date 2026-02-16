Cât costă să racordezi o casă nouă la gaze, apă și curent. Suma totală pe care o plătești

Construirea unei case este un vis frumos dar care necesită mulți pași ce le dau bătăi de cap proprietarilor. Printre cele mai importante aspecte este racordarea la gaze, apă și curent. Cât te costă? Toate detaliile în articol.

Majoritatea tinerilor pornesc la drum și abia așteaptă momentul în care își vor vedea visul devenit realitate. Totuși, drumul este unul lung și plin de obligații peste care nu pot trece.

Una dintre cele mai mari presiuni de buget în construirea unei case este legată de racordarea la utilitățile de bază. Dacă mobila, interiorul și exteriorul casei le poți alege mai ieftin pentru a economisi bani, aici nu poți face nimic pentru a-ți salva buzunarul.

Cât costă să racordezi o casă nouă la gaze, apă și curent

Cu toate că legislația a trecut prin schimbări menite să ușureze procedurile, conectarea la energie electrică, gaze naturale și rețelele de apă și canalizare este în continuare costisitoare și durează mult timp.

În România, tarifele de racordare sunt reglementate de Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE). Cu toate astea, suma finală de plată este determinată și de caracteristicile tehnice ale proiectului.

Astfel, un branșament monofazat standard, unul dintre cele mai frecvente utilizate în locuințele individuale, poate varia între 2.000 și 5.000 de lei. Prețul este determinat de distanța față de rețea și de complexitatea lucrării.

Lucrurile stau diferit când vine vorba de branșamentul trifazat. Acesta este necesar doar în cazul locuințelor cu pompe de căldură sau stații de încărcare pentru vehicule electrice. În această situație sumele pot depăși între 7.000 și 9.000 de lei.

Potrivit reglementărilor ANRE, costurile extinderii rețelei pot fi parțial suportate de operatorul de distribuție în anumite situații. Cu toate astea, proiectarea și execuția instalației interioare rămân integral în sarcina proprietarului.

