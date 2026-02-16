(P) Sistemele de pariere la jocuri de casino online: La ce ar trebui să fii atent

Unii jucători folosesc sisteme de pariere la casino online, cum ar fi Martingale ori Fibonacci. Acestea presupun creșterea mizei după fiecare pariu pierdut, iar apoi reluarea cu miza inițială în cazul unui câștig. Este esențial să precizăm încă de la început că aceste sisteme de pariere nu garantează câștiguri și implică riscuri majore.

De-a lungul timpului, mai multe sisteme de pariere au fost dezvoltate de cei care au această pasiune. La scară largă, cele mai populare sunt Martingale și Fibonacci. Ele pot fi folosite la jocuri casino populare, cum ar fi ruletă sau blackjack, dar și la pariuri sportive (pe cotă 2.00). La ruletă, se ia în calcul la pariurile în cotă 2.00, cum ar fi culoare, par/impar ori 1-18/19-36.

Riscul cel mai mare: poți ajunge la o miză uriașă în doar câțiva pași

Riscul cel mai mare când folosești un sistem de pariere progresiv la jocuri de casino este că miza va crește într-un ritm amețitor în cazul în care prinzi o serie neagră de câteva pariuri pierzătoare. Acest lucru se întâmplă în special la sistemul de pariere Martingale, care presupune dublarea mizei după fiecare pariu pierdut. O să dăm un exemplu cu câteva pariuri la rând pierdute pentru a înțelege mai bine riscurile:

pariul 1 pierdut: 10 unități

pariul 2 pierdut: 20 unități

pariul 3 pierdut: 40 unități

pariul 4 pierdut: 80 unități

pariul 5 pierdut: 160 unități

pariul 6 pierdut: 320 unități

pariul 7 pierdut: 640 unități

O serie de șapte pariuri la rând pierdute poate duce imediat la o sumă totală mizată uriașă. În exemplul dat, miza totală este de 1.270 de unități. Și chiar dacă ai continua seria conform exemplului dat, vei miza din nou 1.280 de unități. Să spunem că ai câștiga, dar suma totală a pariurilor efectuate ar fi de 2.550 de unități pentru un profit de doar 10 unități. Merită, oare, să riști o sumă atât de mare pentru un profit de doar 10 unități? Sigur că seriile de 7 pariuri la rând pierdute sunt foarte rare, dar ele există. Sunt o realitate pe care trebuie să o iei în calcul atunci când apelezi la astfel de sisteme de pariere.

Ce poți face în schimb?

Dacă chiar îți dorești să folosești un sistem de pariere progresiv, o soluție pe care să o iei în calcul este să aștepți pe bară, fără să pariezi, ca o serie de 4-5 pariuri să se întâmple. Să spunem că îți dorești să mizezi pe roșu la ruletă. Aștepți fără să mizezi să vezi o serie de 4-5 pariuri la rând câștigătoare pe negru, iar apoi începi să pui contre pe roșu. Această soluție consumă timp considerabil mai mare, dar reduce mai mult riscul. Practic, dacă ai evita 5 pariuri din exemplul mai sus, ai scuti pariuri pierzătoare de 310 unități.

Un alt risc: să atingi limita maximă a mesei

În momentul în care folosești un sistem de pariere progresiv te mai expui unui alt risc. Chiar dacă bugetul tău ar fi foarte mare, s-ar putea ca mărind miza constant să te lovești de pariul maxim al mesei. Iar dacă vei ajunge în acest punct nu vei mai putea dubla miza, conform sistemului Martingale, iar totul ar fi inutil.

Din acest motiv, dacă dorești să folosești un astfel de sistem, nu uita să verifici limitele maxime ale meselor la care joci. Per total, indicat ar fi să începi pe mize cât mai mici și să pui accent pe responsabilitate. Sistemele de pariere nu vor garanta niciodată câștiguri, așa că axează-te pe distracție și joacă într-un mod responsabil.