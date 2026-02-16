Acasă » Știri » A început Săptămâna Albă. Ce trebuie să facă credincioșii înainte de Postul Paștelui

A început Săptămâna Albă. Ce trebuie să facă credincioșii înainte de Postul Paștelui

De: Iancu Tatiana 16/02/2026 | 13:23
A început Săptămâna Albă. Ce trebuie să facă credincioșii înainte de Postul Paștelui
A început Săptămâna Albă

Ultima săptămână dinaintea începerii Postului Mare al Paștelui este denumită și Săptămâna Albă. În perioada 16-22 februarie 2026 cei credincioși urmează să treacă printr-o serie de schimbări care au loc atât din punctul de vedere al alimentației, cât și din perspectiva spirituală.

Anterioară perioadei Postului Paștelui care începe luni, 23 februarie 2026, Săptămâna Albă marchează cea de-a doua cea mai importantă perioadă din punct de vedere spiritual pentru creștin-ortodocși. În acest sens, Săptămâna Albă este săptămâna în care creștinii încep o diversificare alimentară, dar și în care se reacomodează cu învățăturile biblice.

Săptămâna Albă aduce purificare și stăpânire de sine

Din data de 16-22 februarie au loc schimbări drastice în viața credincioșilor. Această săptămână poate reprezenta și o treaptă spre curățirea trupească și sufletească pe care cei evlavioși trebuie să o îndeplinească în totalitate în perioada Pascală.

Total interzis în această săptămână este consumul cărnii, aliment primordial care este interzis în totalitatea în perioada Postului, cu excepția dezlegărilor. În zilele de miercuri și vineri credincioșii pot consuma ouă, lapte, brânză și pește.

A început Săptămâna Albă
A început Săptămâna Albă

Săptămâna Albă îl pregătește pe credincios pentru postire

Alături de dezlegarea la ouă, lapte, brânză și pește din zilele de miercuri și rânduielile liturgice din această săptămână, în Biserică se rostește o rugăciune însoțită de mătănii.  Rugăciunea Sfântului Efrem Sirul – „Doamne și Stăpânul vieții mele” este din punct de vedere simbolic o acomodare cu răbdarea și reveenirea la abțineri.

Metaforic, Săptămâna Albă face trimitere clară la albul alimentelor permise pentru a fi mâncate, culoarea alb putând fi interpretată ca o haină a credinciosului care nu trebuie să fie pătată, potrivit doxologia.ro

Zile Aliturgice în Săptămâna Albă

În Biserici, pe toată perioada Săptămânii Albe, în zilele de miercuri și vineri, preoții nu vor mai oficia Sfânta Liturghie.

Postul Paștelui va începe în acest an pe 23 februarie și se va încheia pe 11 aprilie, iar Paștele Ortodox se va sărbători pe 12 aprilie.

Rugăciunea Sfântului Efrem Sirul

Doamne și Stăpânul vieții mele, duhul trândăviei, al grijii de multe, al iubirii de stăpânire și al grăirii în deșert nu mi-l da mie. (o metanie)

Iar duhul curăției, al gândului smerit, al răbdării și al dragostei, dăruiește-l mie, robului Tău. (o metanie)

Așa Doamne, Împărate, dăruiește-mi ca să-mi văd greșalele mele și să nu osândesc pe fratele meu, că binecuvântat ești în vecii vecilor. Amin. (o metanie)

Și după rugăciunea aceasta, se zic aceste patru stihuri, iarăși în trei stări, cu 12 închinăciuni:

Dumnezeule, milostiv fii mie păcătosului. (o închinăciune)

Dumnezeule, curățește-mă pe mine păcătosul. (o închinăciune)

Cel ce m-ai zidit, Dumnezeule, mântuiește-mă. (o închinăciune)

Fără de număr am greșit, Doamne, iartă-mă. (o închinăciune)

Și pe urmă, iarăși rugăciunea Sfântului Efrem Sirul, toată, cu două închinăciuni, și la sfârșit cu o metanie mare: Doamne și Stăpânul vieții mele…”

Vezi și:

Ninge sau nu de Paște în București? Anunțul făcut de meteorologiii Accuweather
Cele mai frumoase nume de fete. Nume biblice, norocoase și semnificațiile lor 
Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Răzvan Grecu a murit în urma unui infarct la doar 26 de ani. Apropiații sunt în stare de șoc
Știri
Răzvan Grecu a murit în urma unui infarct la doar 26 de ani. Apropiații sunt în stare de…
Câți lei a plătit Andrei Croitoru pentru un singur mic, la Terasa Obor
Știri
Câți lei a plătit Andrei Croitoru pentru un singur mic, la Terasa Obor
Ghidul CNAS 2026: Ce analize și consultații gratuite poți face indiferent dacă ești asigurat
Mediafax
Ghidul CNAS 2026: Ce analize și consultații gratuite poți face indiferent dacă ești...
Ninsorile se întorc în forță în România! ANM a transmis în ce zone ajunge stratul de zăpadă până la 30 cm
Gandul.ro
Ninsorile se întorc în forță în România! ANM a transmis în ce zone...
FOTO. Transformarea Larisei Iordache. Cum arată după ce a născut
Prosport.ro
FOTO. Transformarea Larisei Iordache. Cum arată după ce a născut
A murit „regele motorinei”, partenerul „de afaceri” al fostului șef al ANAF Sorin Blejnar. Era dat în urmărire internaţională din 2015
Adevarul
A murit „regele motorinei”, partenerul „de afaceri” al fostului șef al ANAF Sorin...
Barack Obama explică afirmațiile despre extratereștri și Area 51, după valul de reacții pe rețelele sociale
Digi24
Barack Obama explică afirmațiile despre extratereștri și Area 51, după valul de reacții...
UE își reduce criticile la adresa lui Viktor Orbán de teama unor acuzații de interferență în alegeri
Mediafax
UE își reduce criticile la adresa lui Viktor Orbán de teama unor acuzații...
Parteneri
Gabriela Firea, secretul siluetei la 53 de ani! A slăbit 25 de kilograme în doar 3 luni. Dieta specială cu care își păstrează greutatea din adolescență
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Gabriela Firea, secretul siluetei la 53 de ani! A slăbit 25 de kilograme în doar...
FOTO. Două handbaliste de top de la CSM București se iubesc! Ce au dezvăluit jucătoarele de Sf. Valentin
Prosport.ro
FOTO. Două handbaliste de top de la CSM București se iubesc! Ce au dezvăluit jucătoarele...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Nicușor Dan, criticat dur de stiliști, după vizita în Belgia: „Ciufulit, pătat și cu încălțămintea roasă.” Sfatul internauților: „Du paltonul la spălătorie!”
Click.ro
Nicușor Dan, criticat dur de stiliști, după vizita în Belgia: „Ciufulit, pătat și cu încălțămintea...
Poveste de film: A vândut tot ce avea în SUA și s-a mutat în România, după ce iubita lui a fost deportată. „I-a luat 10 zile”
Digi 24
Poveste de film: A vândut tot ce avea în SUA și s-a mutat în România,...
Ce se știe despre românul care a încercat să răpească o fetiță în Italia. A cerut să fie trimis în țară cu o ambulanță
Digi24
Ce se știe despre românul care a încercat să răpească o fetiță în Italia. A...
2026: O singură bandă are prioritate în sensul giratoriu, dar mulți șoferi o evită. Cum se aplică noua regulă din Codul Rutier
Promotor.ro
2026: O singură bandă are prioritate în sensul giratoriu, dar mulți șoferi o evită. Cum...
BANCUL ZILEI. BULĂ: -Eram cu iubita în pat, când am primit un mesaj...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: -Eram cu iubita în pat, când am primit un mesaj...
Top 3 aplicații din Apple CarPlay pe care merită să le folosești zilnic. Soluția care rămâne reper în navigație
go4it.ro
Top 3 aplicații din Apple CarPlay pe care merită să le folosești zilnic. Soluția care...
Singurul animal care nu moare de bătrânețe!
Descopera.ro
Singurul animal care nu moare de bătrânețe!
Ce performanță a atins fotbalistul de la FCSB în EA SPORTS FC 26
Go4Games
Ce performanță a atins fotbalistul de la FCSB în EA SPORTS FC 26
Ninsorile se întorc în forță în România! ANM a transmis în ce zone ajunge stratul de zăpadă până la 30 cm
Gandul.ro
Ninsorile se întorc în forță în România! ANM a transmis în ce zone ajunge stratul...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Ioana State a rămas fără replică în timpul unui spectacol. Ce i-a făcut un fan: „Vreo câteva ...
Ioana State a rămas fără replică în timpul unui spectacol. Ce i-a făcut un fan: „Vreo câteva minute m-am chinuit să încep show-ul”
Răzvan Grecu a murit în urma unui infarct la doar 26 de ani. Apropiații sunt în stare de șoc
Răzvan Grecu a murit în urma unui infarct la doar 26 de ani. Apropiații sunt în stare de șoc
Câți lei a plătit Andrei Croitoru pentru un singur mic, la Terasa Obor
Câți lei a plătit Andrei Croitoru pentru un singur mic, la Terasa Obor
Ce avea asupra lui suspectul crimei din Florești. Detaliul macabru descoperit după uciderea lui Gheorghe ...
Ce avea asupra lui suspectul crimei din Florești. Detaliul macabru descoperit după uciderea lui Gheorghe Chindriș
Cristina Demetrescu dezvăluie zodia care își schimbă radical modul de a trăi, până în aprilie 2028
Cristina Demetrescu dezvăluie zodia care își schimbă radical modul de a trăi, până în aprilie 2028
Adevărul despre moartea vedetei TV Kerri-Anne Donaldson, dezvăluit abia la 3 ani de la deces. Ce arată ...
Adevărul despre moartea vedetei TV Kerri-Anne Donaldson, dezvăluit abia la 3 ani de la deces. Ce arată raportul toxicologic din anchetă
Vezi toate știrile
×