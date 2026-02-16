Acasă » Știri » Veste bună pentru mamele din București. Sumele au fost achitate integral

Veste bună pentru mamele din București. Sumele au fost achitate integral

De: roxana tudorescu 16/02/2026 | 13:44
Veste bună pentru mamele din București. Sumele au fost achitate integral
Veste bună pentru mamele din București

Voucherele Materna au fost achitate integral, după ce au avut întârziere câteva luni. Au fost achitate inclusiv sumele restante și pentru stimulentul pentru copii cu handicap. Primăria a anunțat duminică seară că sumele restante pentru voucherele Materna și stimulentul pentru copii cu handicap au fost achitate.

Acestea nu au mai fost plătite încă din toamna anului trecut Primarul general Ciprian Ciucu a precizat că suma ar fi fost de aproape 4 miliarde de lei.

Voucherele Materna nu s-au achitat la timp

Oficialii Primăriei București au transmis duminică seară că ”Voucherele Materna şi stimulentul pentru copiii cu handicap s-au plătit. Sunt la zi. Toate se achită în tranşe, pe măsură ce primim câte o gură de oxigen de la Guvern”. Ciprian Ciucu a susținut că s-a ocupat personal ca voucherele să fie achitate și să ajungă la fiecare femeie însărcinată din București.

Acesta a menționat că întârzierea a adus la restanțe de aproape 4 milioane de lei. Voucherul pe care îl primește o femeie însărcinată este în valoare de 2.000 de lei.

„M-am ocupat personal ca să rezolv situaţia, astfel că am stabilit ca voucherele materna să fie plătite la zi. Vorbim despre aproape 4 milioane de lei. Fiecare femeie însărcinată primeşte câte 2.000 de lei pentru teste morfologice făcute în săptămâna 11 de sarcină, respectiv ultimul trimestru, indiferent de venitul pe care-l are”, a precizat primarul Ciprian Ciucu.

Sumele au fost achitate integral
Sumele au fost achitate integral

Oficialii Primăriei București susțin că au fost în imposibilitatea de a plăti voucherele în acest timp din cauza Guvernului Ciolacu. Aceștia acuză Guvernul Ciolacu că a luat în ultimii doi ani 3,5 miliarde de lei din bugetul instituției, astfel că nu au mai avut de unde să achite voucherele Materna și alte stimulente.

Ce sunt voucherele Materna

Voucherele Materna sunt un sprijin pentru femeile însărcinate din București. Acestea sunt folosite pentru a achiziționa produse pentru copii, precum alimente, lapte praf, scutece, haine sau chiar jucării. Această sumă se acordă doar sub formă de voucher, astfel că viitorii părinți nu pot beneficia de această sumă sub formă de bani cash.

VEZI ȘI:

Efecte neașteptate. Mișcarea moderată ar putea fi un aliat împotriva depresiei

Orașul din România în care s-au născut cei mai mulți copii în 2025. Record de nașteri într-o lună

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Răzvan Grecu a murit în urma unui infarct la doar 26 de ani. Apropiații sunt în stare de șoc
Știri
Răzvan Grecu a murit în urma unui infarct la doar 26 de ani. Apropiații sunt în stare de…
Câți lei a plătit Andrei Croitoru pentru un singur mic, la Terasa Obor
Știri
Câți lei a plătit Andrei Croitoru pentru un singur mic, la Terasa Obor
Ghidul CNAS 2026: Ce analize și consultații gratuite poți face indiferent dacă ești asigurat
Mediafax
Ghidul CNAS 2026: Ce analize și consultații gratuite poți face indiferent dacă ești...
Ninsorile se întorc în forță în România! ANM a transmis în ce zone ajunge stratul de zăpadă până la 30 cm
Gandul.ro
Ninsorile se întorc în forță în România! ANM a transmis în ce zone...
FOTO. Transformarea Larisei Iordache. Cum arată după ce a născut
Prosport.ro
FOTO. Transformarea Larisei Iordache. Cum arată după ce a născut
A murit „regele motorinei”, partenerul „de afaceri” al fostului șef al ANAF Sorin Blejnar. Era dat în urmărire internaţională din 2015
Adevarul
A murit „regele motorinei”, partenerul „de afaceri” al fostului șef al ANAF Sorin...
Barack Obama explică afirmațiile despre extratereștri și Area 51, după valul de reacții pe rețelele sociale
Digi24
Barack Obama explică afirmațiile despre extratereștri și Area 51, după valul de reacții...
UE își reduce criticile la adresa lui Viktor Orbán de teama unor acuzații de interferență în alegeri
Mediafax
UE își reduce criticile la adresa lui Viktor Orbán de teama unor acuzații...
Parteneri
Gabriela Firea, secretul siluetei la 53 de ani! A slăbit 25 de kilograme în doar 3 luni. Dieta specială cu care își păstrează greutatea din adolescență
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Gabriela Firea, secretul siluetei la 53 de ani! A slăbit 25 de kilograme în doar...
FOTO. Două handbaliste de top de la CSM București se iubesc! Ce au dezvăluit jucătoarele de Sf. Valentin
Prosport.ro
FOTO. Două handbaliste de top de la CSM București se iubesc! Ce au dezvăluit jucătoarele...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Nicușor Dan, criticat dur de stiliști, după vizita în Belgia: „Ciufulit, pătat și cu încălțămintea roasă.” Sfatul internauților: „Du paltonul la spălătorie!”
Click.ro
Nicușor Dan, criticat dur de stiliști, după vizita în Belgia: „Ciufulit, pătat și cu încălțămintea...
Poveste de film: A vândut tot ce avea în SUA și s-a mutat în România, după ce iubita lui a fost deportată. „I-a luat 10 zile”
Digi 24
Poveste de film: A vândut tot ce avea în SUA și s-a mutat în România,...
Ce se știe despre românul care a încercat să răpească o fetiță în Italia. A cerut să fie trimis în țară cu o ambulanță
Digi24
Ce se știe despre românul care a încercat să răpească o fetiță în Italia. A...
2026: O singură bandă are prioritate în sensul giratoriu, dar mulți șoferi o evită. Cum se aplică noua regulă din Codul Rutier
Promotor.ro
2026: O singură bandă are prioritate în sensul giratoriu, dar mulți șoferi o evită. Cum...
BANCUL ZILEI. BULĂ: -Eram cu iubita în pat, când am primit un mesaj...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: -Eram cu iubita în pat, când am primit un mesaj...
Top 3 aplicații din Apple CarPlay pe care merită să le folosești zilnic. Soluția care rămâne reper în navigație
go4it.ro
Top 3 aplicații din Apple CarPlay pe care merită să le folosești zilnic. Soluția care...
Singurul animal care nu moare de bătrânețe!
Descopera.ro
Singurul animal care nu moare de bătrânețe!
Ce performanță a atins fotbalistul de la FCSB în EA SPORTS FC 26
Go4Games
Ce performanță a atins fotbalistul de la FCSB în EA SPORTS FC 26
Ninsorile se întorc în forță în România! ANM a transmis în ce zone ajunge stratul de zăpadă până la 30 cm
Gandul.ro
Ninsorile se întorc în forță în România! ANM a transmis în ce zone ajunge stratul...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Test de perspicacitate | Identificați cele 3 diferențe dintre aceste două imagini, în cel mult 91 ...
Test de perspicacitate | Identificați cele 3 diferențe dintre aceste două imagini, în cel mult 91 de secunde
Ioana State a rămas fără replică în timpul unui spectacol. Ce i-a făcut un fan: „Vreo câteva ...
Ioana State a rămas fără replică în timpul unui spectacol. Ce i-a făcut un fan: „Vreo câteva minute m-am chinuit să încep show-ul”
Răzvan Grecu a murit în urma unui infarct la doar 26 de ani. Apropiații sunt în stare de șoc
Răzvan Grecu a murit în urma unui infarct la doar 26 de ani. Apropiații sunt în stare de șoc
Câți lei a plătit Andrei Croitoru pentru un singur mic, la Terasa Obor
Câți lei a plătit Andrei Croitoru pentru un singur mic, la Terasa Obor
Ce avea asupra lui suspectul crimei din Florești. Detaliul macabru descoperit după uciderea lui Gheorghe ...
Ce avea asupra lui suspectul crimei din Florești. Detaliul macabru descoperit după uciderea lui Gheorghe Chindriș
Cristina Demetrescu dezvăluie zodia care își schimbă radical modul de a trăi, până în aprilie 2028
Cristina Demetrescu dezvăluie zodia care își schimbă radical modul de a trăi, până în aprilie 2028
Vezi toate știrile
×