Veste bună pentru mamele din București. Sumele au fost achitate integral

Voucherele Materna au fost achitate integral, după ce au avut întârziere câteva luni. Au fost achitate inclusiv sumele restante și pentru stimulentul pentru copii cu handicap. Primăria a anunțat duminică seară că sumele restante pentru voucherele Materna și stimulentul pentru copii cu handicap au fost achitate.

Acestea nu au mai fost plătite încă din toamna anului trecut Primarul general Ciprian Ciucu a precizat că suma ar fi fost de aproape 4 miliarde de lei.

Voucherele Materna nu s-au achitat la timp

Oficialii Primăriei București au transmis duminică seară că ”Voucherele Materna şi stimulentul pentru copiii cu handicap s-au plătit. Sunt la zi. Toate se achită în tranşe, pe măsură ce primim câte o gură de oxigen de la Guvern”. Ciprian Ciucu a susținut că s-a ocupat personal ca voucherele să fie achitate și să ajungă la fiecare femeie însărcinată din București.

Acesta a menționat că întârzierea a adus la restanțe de aproape 4 milioane de lei. Voucherul pe care îl primește o femeie însărcinată este în valoare de 2.000 de lei.

„M-am ocupat personal ca să rezolv situaţia, astfel că am stabilit ca voucherele materna să fie plătite la zi. Vorbim despre aproape 4 milioane de lei. Fiecare femeie însărcinată primeşte câte 2.000 de lei pentru teste morfologice făcute în săptămâna 11 de sarcină, respectiv ultimul trimestru, indiferent de venitul pe care-l are”, a precizat primarul Ciprian Ciucu.

Oficialii Primăriei București susțin că au fost în imposibilitatea de a plăti voucherele în acest timp din cauza Guvernului Ciolacu. Aceștia acuză Guvernul Ciolacu că a luat în ultimii doi ani 3,5 miliarde de lei din bugetul instituției, astfel că nu au mai avut de unde să achite voucherele Materna și alte stimulente.

Ce sunt voucherele Materna

Voucherele Materna sunt un sprijin pentru femeile însărcinate din București. Acestea sunt folosite pentru a achiziționa produse pentru copii, precum alimente, lapte praf, scutece, haine sau chiar jucării. Această sumă se acordă doar sub formă de voucher, astfel că viitorii părinți nu pot beneficia de această sumă sub formă de bani cash.

