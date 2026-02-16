Cristina Cioran i-a tăiat moțul copilului ei singură, în timp ce Alex Dobrescu se află în spatele gratiilor. Cum a apărut vedeta

Cristina Cioran a petrecut unul dintre cele mai importante momente din viața fiului ei singură, fără tatăl celor doi copii ai ei. Alex Dobrescu se află în spatele gratiilor și nu poate fi alături de micuții lui. Totuși, ea face tot posibilul să nu îi lase pe cei mici să simtă lipsa tatălui. Vedeta a organizat petrecerea de tăiere a moțului pentru Max care a împlinit 1 an.

Cristina Cioran a petrecut momente importante din viața copiilor singură, pentru că Alex Dobrescu, tatăl lor, este condamnat la 4 ani de închisoare cu executare pentru trafic de droguri de mare risc. Vedeta își dedică tot timpul creșterii lui Max și a Emei, asigurându-se că ține loc de mamă și de tată pentru cei mici.

Cristina Cioran i-a tăiat moțul copilului ei singură

În ciuda greutăților prin care trece, Cristina Cioran se ține tare și continuă să fie o apariție veselă și optimistă. La petrecerea organizată pentru micuțul Max, vedeta a optat pentru o rochie animal print, scurtă și mulată. Petrecerea s-a ținut pe data de 14 februarie în cadrul unui loc de joacă.

„Am sărbătorit la un loc de joacă pentru copii care s-a deschis chiar ieri, pe 14 februarie. Inițial am vrut să chemăm nășica acasă dar ne-am gândit că mai bine ocupăm copiii micuți, adică pe Ema și nepoțeii nașei Elena Vasile, Ioana și Andrei, pentru că Max este atât de cumințel, lui îi place oriunde suntem noi, mama și eu”, a povestit Cristina Cioran pentru click.ro.

În ceea ce privește lucrurile pe care cel mic le-a ales de pe tavă, vedeta a mărturisit că Max a luat piesa de șah, pixul și banii.

„Așadar, după ce am obosit bine de tot copiii pe trambuline și jocuri, ne-am pregătit de luat moțul, nășica a pregătit tăvița în care am pus: ceas, bijuterii, pix, creion, carte, cheie de mașină, bani și regele de la șah, mai ales că nășicul este la 17 ani campion internațional la șah, Mircea Cazan, premiantul nostru. Încurajat de Ema și de Andrei și Ioana și bineînțeles noi, ăștia mari, Max a ales: piesa de șah ca să fie înțelept, să-i placă șahul și să fie un rege toată viața, pixul – ca să scrie bine, să fie intelectual și banii, euro, ca să aibă o viață lipsită de griji! Am mâncat tortul nostru favorit de la cea mai bună cofetărie din Constanța, care a fost cu ciocolată albă și ciocolată cu lapte pe un blat pufos de cacao”, a mai spus vedeta.

