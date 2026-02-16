Acasă » Știri » Cristina Cioran i-a tăiat moțul copilului ei singură, în timp ce Alex Dobrescu se află în spatele gratiilor. Cum a apărut vedeta

Cristina Cioran i-a tăiat moțul copilului ei singură, în timp ce Alex Dobrescu se află în spatele gratiilor. Cum a apărut vedeta

De: roxana tudorescu 16/02/2026 | 14:50
Cristina Cioran i-a tăiat moțul copilului ei singură, în timp ce Alex Dobrescu se află în spatele gratiilor. Cum a apărut vedeta
Cristina Cioran i-a tăiat moțul copilului ei singură
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
5 poze
Vezi galeria foto

Cristina Cioran a petrecut unul dintre cele mai importante momente din viața fiului ei singură, fără tatăl celor doi copii ai ei. Alex Dobrescu se află în spatele gratiilor și nu poate fi alături de micuții lui. Totuși, ea face tot posibilul să nu îi lase pe cei mici să simtă lipsa tatălui. Vedeta a organizat petrecerea de tăiere a moțului pentru Max care a împlinit 1 an.

Cristina Cioran a petrecut momente importante din viața copiilor singură, pentru că Alex Dobrescu, tatăl lor, este condamnat la 4 ani de închisoare cu executare pentru trafic de droguri de mare risc. Vedeta își dedică tot timpul creșterii lui Max și a Emei, asigurându-se că ține loc de mamă și de tată pentru cei mici.

Cristina Cioran i-a tăiat moțul copilului ei singură

În ciuda greutăților prin care trece, Cristina Cioran se ține tare și continuă să fie o apariție veselă și optimistă. La petrecerea organizată pentru micuțul Max, vedeta a optat pentru o rochie animal print, scurtă și mulată. Petrecerea s-a ținut pe data de 14 februarie în cadrul unui loc de joacă.

„Am sărbătorit la un loc de joacă pentru copii care s-a deschis chiar ieri, pe 14 februarie. Inițial am vrut să chemăm nășica acasă dar ne-am gândit că mai bine ocupăm copiii micuți, adică pe Ema și nepoțeii nașei Elena Vasile, Ioana și Andrei, pentru că Max este atât de cumințel, lui îi place oriunde suntem noi, mama și eu”, a povestit Cristina Cioran pentru click.ro.

În ceea ce privește lucrurile pe care cel mic le-a ales de pe tavă, vedeta a mărturisit că Max a luat piesa de șah, pixul și banii.

„Așadar, după ce am obosit bine de tot copiii pe trambuline și jocuri, ne-am pregătit de luat moțul, nășica a pregătit tăvița în care am pus: ceas, bijuterii, pix, creion, carte, cheie de mașină, bani și regele de la șah, mai ales că nășicul este la 17 ani campion internațional la șah, Mircea Cazan, premiantul nostru. Încurajat de Ema și de Andrei și Ioana și bineînțeles noi, ăștia mari, Max a ales: piesa de șah ca să fie înțelept, să-i placă șahul și să fie un rege toată viața, pixul – ca să scrie bine, să fie intelectual și banii, euro, ca să aibă o viață lipsită de griji! Am mâncat tortul nostru favorit de la cea mai bună cofetărie din Constanța, care a fost cu ciocolată albă și ciocolată cu lapte pe un blat pufos de cacao”, a mai spus vedeta.

VEZI ȘI:

Cum arată apartamentul în care locuiește Cristina Cioran cu cei doi copii. În living are o zonă de joacă special amenajată pentru Ema și Max

Cristina Cioran, salvată de propria fiică când a leșinat în casă: ”A fost cumplit!”

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Răzvan Grecu a murit în urma unui infarct la doar 26 de ani. Apropiații sunt în stare de șoc
Știri
Răzvan Grecu a murit în urma unui infarct la doar 26 de ani. Apropiații sunt în stare de…
Câți lei a plătit Andrei Croitoru pentru un singur mic, la Terasa Obor
Știri
Câți lei a plătit Andrei Croitoru pentru un singur mic, la Terasa Obor
Ghidul CNAS 2026: Ce analize și consultații gratuite poți face indiferent dacă ești asigurat
Mediafax
Ghidul CNAS 2026: Ce analize și consultații gratuite poți face indiferent dacă ești...
Ninsorile se întorc în forță în România! ANM a transmis în ce zone ajunge stratul de zăpadă până la 30 cm
Gandul.ro
Ninsorile se întorc în forță în România! ANM a transmis în ce zone...
FOTO. Transformarea Larisei Iordache. Cum arată după ce a născut
Prosport.ro
FOTO. Transformarea Larisei Iordache. Cum arată după ce a născut
A murit „regele motorinei”, partenerul „de afaceri” al fostului șef al ANAF Sorin Blejnar. Era dat în urmărire internaţională din 2015
Adevarul
A murit „regele motorinei”, partenerul „de afaceri” al fostului șef al ANAF Sorin...
Barack Obama explică afirmațiile despre extratereștri și Area 51, după valul de reacții pe rețelele sociale
Digi24
Barack Obama explică afirmațiile despre extratereștri și Area 51, după valul de reacții...
UE își reduce criticile la adresa lui Viktor Orbán de teama unor acuzații de interferență în alegeri
Mediafax
UE își reduce criticile la adresa lui Viktor Orbán de teama unor acuzații...
Parteneri
Gabriela Firea, secretul siluetei la 53 de ani! A slăbit 25 de kilograme în doar 3 luni. Dieta specială cu care își păstrează greutatea din adolescență
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Gabriela Firea, secretul siluetei la 53 de ani! A slăbit 25 de kilograme în doar...
FOTO. Două handbaliste de top de la CSM București se iubesc! Ce au dezvăluit jucătoarele de Sf. Valentin
Prosport.ro
FOTO. Două handbaliste de top de la CSM București se iubesc! Ce au dezvăluit jucătoarele...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Nicușor Dan, criticat dur de stiliști, după vizita în Belgia: „Ciufulit, pătat și cu încălțămintea roasă.” Sfatul internauților: „Du paltonul la spălătorie!”
Click.ro
Nicușor Dan, criticat dur de stiliști, după vizita în Belgia: „Ciufulit, pătat și cu încălțămintea...
Poveste de film: A vândut tot ce avea în SUA și s-a mutat în România, după ce iubita lui a fost deportată. „I-a luat 10 zile”
Digi 24
Poveste de film: A vândut tot ce avea în SUA și s-a mutat în România,...
Ce se știe despre românul care a încercat să răpească o fetiță în Italia. A cerut să fie trimis în țară cu o ambulanță
Digi24
Ce se știe despre românul care a încercat să răpească o fetiță în Italia. A...
2026: O singură bandă are prioritate în sensul giratoriu, dar mulți șoferi o evită. Cum se aplică noua regulă din Codul Rutier
Promotor.ro
2026: O singură bandă are prioritate în sensul giratoriu, dar mulți șoferi o evită. Cum...
BANCUL ZILEI. BULĂ: -Eram cu iubita în pat, când am primit un mesaj...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: -Eram cu iubita în pat, când am primit un mesaj...
Top 3 aplicații din Apple CarPlay pe care merită să le folosești zilnic. Soluția care rămâne reper în navigație
go4it.ro
Top 3 aplicații din Apple CarPlay pe care merită să le folosești zilnic. Soluția care...
Singurul animal care nu moare de bătrânețe!
Descopera.ro
Singurul animal care nu moare de bătrânețe!
Ce performanță a atins fotbalistul de la FCSB în EA SPORTS FC 26
Go4Games
Ce performanță a atins fotbalistul de la FCSB în EA SPORTS FC 26
Ninsorile se întorc în forță în România! ANM a transmis în ce zone ajunge stratul de zăpadă până la 30 cm
Gandul.ro
Ninsorile se întorc în forță în România! ANM a transmis în ce zone ajunge stratul...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Ioana State a rămas fără replică în timpul unui spectacol. Ce i-a făcut un fan: „Vreo câteva ...
Ioana State a rămas fără replică în timpul unui spectacol. Ce i-a făcut un fan: „Vreo câteva minute m-am chinuit să încep show-ul”
Răzvan Grecu a murit în urma unui infarct la doar 26 de ani. Apropiații sunt în stare de șoc
Răzvan Grecu a murit în urma unui infarct la doar 26 de ani. Apropiații sunt în stare de șoc
Câți lei a plătit Andrei Croitoru pentru un singur mic, la Terasa Obor
Câți lei a plătit Andrei Croitoru pentru un singur mic, la Terasa Obor
Ce avea asupra lui suspectul crimei din Florești. Detaliul macabru descoperit după uciderea lui Gheorghe ...
Ce avea asupra lui suspectul crimei din Florești. Detaliul macabru descoperit după uciderea lui Gheorghe Chindriș
Cristina Demetrescu dezvăluie zodia care își schimbă radical modul de a trăi, până în aprilie 2028
Cristina Demetrescu dezvăluie zodia care își schimbă radical modul de a trăi, până în aprilie 2028
Adevărul despre moartea vedetei TV Kerri-Anne Donaldson, dezvăluit abia la 3 ani de la deces. Ce arată ...
Adevărul despre moartea vedetei TV Kerri-Anne Donaldson, dezvăluit abia la 3 ani de la deces. Ce arată raportul toxicologic din anchetă
Vezi toate știrile
×