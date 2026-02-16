Acasă » Showbiz » Showbiz internațional » Barack Obama, declarații în premieră despre informațiile pe care le-a primit despre extratereștri. „Sunt reali, dar nu am văzut unul niciodată”

De: Daniel Matei 16/02/2026 | 15:59
La câteva ore după ce a provocat frenezie spunând că extratereștrii sunt reali într-un podcast, fostul președinte american Barack Obama a publicat o declarație în care clarifică faptul că nu a văzut nicio dovadă directă a existenței acestora.

Într-o conversație Brian Tyler Cohen în weekend, Obama a părut să confirme existența extratereștrilor în timpul unei runde rapide de întrebări, în care gazda podcastului pune întrebări rapide invitaților, iar aceștia răspund cu răspunsuri scurte, scrie The Guardian.

Barack Obama, despre extratereștri

După ce a fost întrebat „Sunt extratereștrii reali?”, Obama a spus: „Sunt reali, dar nu i-am văzut.”

El a făcut și o precizare legată de faimoasa „Zonă 51”, o bază militară din Nevada care a devenit centrul unei teorii a conspirației potrivit căreia autoritățile americane ar fi studiat acolo existența unor forme de viață extraterestre.

„Nu sunt ținuți în Zona 51. Nu există nicio instalație subterană, cu excepția cazului în care există această conspirație enormă și au ascuns-o de președintele Statelor Unite”. a explicat Obama.

Declarațiile lui Barack Obama au produs rumoare

Comentariul a fost preluat de instituțiile media din întreaga lume, cu titluri precum „Fostul președinte american Barack Obama spune că extratereștrii sunt reali” și „«Sunt reali»: afirmațiile șocante ale lui Obama despre extratereștri”. Revista Time a relatat despre declarații spunând că „Obama spune că extratereștrii sunt reali, dar nu sunt în Zona 51”.

Totuși, în urma freneziei media, Obama a publicat o declarație pe Instagram duminică seara.

„Am încercat să rămân la spiritul întrebărilor rapide, dar din moment ce a atras atenția, permiteți-mi să clarific. Statistic, Universul este atât de vast încât șansele sunt mari să existe viață acolo. Dar distanțele dintre sistemele solare sunt atât de mari încât șansele să fi fost vizitați de extratereștri sunt mici și nu am văzut nicio dovadă în timpul președinției mele că extratereștrii ar fi luat contact cu noi. Serios!”, a scris el.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Barack Obama (@barackobama)

Există o teorie a conspirației veche care susține că Guvernul SUA ascunde extratereștri în Zona 51, un sit al forțelor aeriene extrem de secret din Nevada.

În 2019, după ce 1,5 milioane de oameni s-au înscris pentru a „lua cu asalt” Zona 51, aproximativ 150 de influenceri de pe rețelele sociale s-au adunat în jurul pistei de aterizare din baza militară, dar evenimentul s-a încheiat fără vreo revelație spectaculoasă, cu doar câteva arestări și, în cele din urmă, s-a transformat într-un festival de muzică.

Documente declasificate publicate în 2013 au dezvăluit că pista secretă de aterizare a fost de fapt folosită pentru teste aeriene ale unor proiecte guvernamentale americane, inclusiv programele de supraveghere aeriană U-2 și Oxcart.

