Câți lei a plătit Andrei Croitoru pentru un singur mic, la Terasa Obor

De: Irina Maria Daniela 16/02/2026 | 16:54
Sursa foto: Facebook Andrei Croitoru

Andrei Croitoru este un celebru vlogger pe zona de food. Acesta s-a dus la Terasa Obor, locație situată într-o cunoscută piață din București. Terasa Obor este renumită pentru grătarele care se fac acolo, în special pentru mici.

Vloggerul merge în diverse localuri unde se filmează încercând mâncarea, își spune părerea despre gust, calitate, dar și care sunt adevăratele prețuri. El posteză aceste filmulețe pe conturile sale de socializare, acolo unde este urmărit de peste 71 de mii de urmăritori. De data aceasta a mers chiar în Piața Obor, la celebra terasă de lângă hală.

Cât costă un mic la Terasa Obor

Andrei Croitoru a mers special la Terasa Obor pentru a încerca faimoșii mici. De curând terasa a fost modernizată, așadar și prețurile s-au modificat. Vloggerul a fost suprins de cât a costat un singur mic. Pentru o singură bucată trebuie să scoți din buzunar 6 lei. Meniul cu 4 mici, pâine și muștar costă 25 de lei.

Sursa foto: Facebook Andrei Croitoru

Comentariile nu au întârziat să apară, iar părerile interauților sunt împărțite.

“Nu înțeleg de ce sunt lăudați acești mici?! “Micii din Obor“ au fost odată, în trecut..! Acum parcă sunt ăia de la grill Kaufland!“

“La fiecare 2 săptămâni suntem la terasa Obor! Sunt excelenți!“

“Dacă ai bani, merită! Dacă nu ai bani, treci pe lângă și ai să rămâi cu aroma micilor.“

Totodată, mulți pun majorarea prețului, dar și calitatea micilor, pe seama modernizărilor.

“Nu mai sunt micii de odinioară! Până s-au făcut cunoscuți, aveau cei mai buni mici, acum lasă de dorit.“

“S-au modernizat și ei, i-au scumpit și nu mai sunt ca înainte.“

Când s-a modernizat Piața Obor

Proiectul de modernizare a Pieței Obor a început în 2024 și încă este în curs. Primăria Sectorului 2 a conceput acest plan de renovare pentru a aduce noi spații de restaurante, dar și pentru a exista un loc special de socializare. În proiectul de modernizare sunt vizate și străzile sau trotuarele. Pe lângă acestea, există și un proiect de regenerare urbană care presupune dezvoltarea imobiliară. Piața Obor a mai trecut printr-o modernizare majoră în 2010.

Piața legendară a Bucureștiului se hipsterizează! Dacă vrei de la Obor un mic, îți pune DJ-ul un beat

Cât va costa carnea de miel în 2026. Alimentul se scumpește înainte de Paște

