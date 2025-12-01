Acasă » Știri » Piața legendară a Bucureștiului se hipsterizează! Dacă vrei de la Obor un mic, îți pune DJ-ul un beat

De: Paul Hangerli 01/12/2025 | 11:31
Oborul se hipsterizează! Vrei un mic, primești un DJ. Vrei o varză murată, primești un hipster tatuat cu barbă dacică! Dacă închizi ochii o secundă și te gândești la Obor, îți vin în cap următoarele: miros de mici, țipete de vânzători, murături, varză murată, obsesia pentru telemea de oaie, țărani care coboară din maxi-taxi cu sacoșe de rafie, pensionari cu tactici militare de negociere și oameni care vin să-și ia tot: de la borș la pește, de la burduf la leuștean, de la adidași la detergent.

În Obor se țineau târguri uriașe, aici se vindeau cai, oi, sfori, curele, rachiu, se juca barbut, se făceau blesteme ca la carte și, atenție, aveau loc și execuții publice. Asta ca să știm cu toții că “bălciul” nu e doar un cuvânt drăguț, ci o realitate cruntă și colorată. Oborul era centrul vieții românului: comerț între boieri, negustori, țărani și șmecheri, marele amestec cultural de la marginea orașului.

Și pentru că bucureșteanul e nostalgic, dar nu ține totul în arhivă, Oborul a supraviețuit tuturor: regilor, mahalalelor, comuniștilor și tranziției. Să vedem dacă va supraviețui hipsterilor de pe Calea Victoriei!

Românii la cumpărături în Piața Obor (Sursă foto: Hepta)

Se anunță modernizarea Pieței Obor!

Dacă e bine, dacă e rău, vom vedea. Cert e că “upgrade-ul” ăsta e combinația aia imposibilă dintre o tarabă veche cu urzici și un iPhone 17 Pro MAX Titanium Dac Edition.

Vom avea: food court cu 320 de locuri, DJ-eală între roșii și castraveți, spațiu de clubbing “pentru generația tânără”! În meniu se anunță de toate! Cocoșei artizanali la jar, omlete cu jumări reinterpretate modern, carcalete “fusion româno-hipsteresc”. Ba chiar și micii se mută în casă nouă că destul l-am ascultat pe Gică Petrescu și ne-am uitat la Răpirea din Serai!

@stirileprotv.ro După modelul marilor orașe care și-au transformat piețele în destinații culinare și cea mai cunoscută piață din capitală, Obor, va avea o zonă pentru mâncare cu sute de locuri la mese. #piataobor #bucuresti #stirileprotv #protv ♬ original sound – Știrile ProTV.ro

Clashul cultural va fi încins! Vom asista la lupta sarmalelor cu hummusul!

Să ne imaginăm un dialog de sâmbătă, în noul Obor, varianta 2026! Un țăran cu palma cât lopata stă în hală așteptând clienți. Din față, vine un hipster cu codiță, geantă ecologică și întrebarea fatală:
— Aveți hummus artizanal?
Țăranul, calm ca stejarul din Borzești:
— Avem tobă.

Hipsterul, ofensat estetic:
— Gluten-free?
Țăranul:
— Da’ nu știu, că porcul nu mi-a zis.

Așa începe lupta civilizațională. Tarabagiul vinde murături, ciorbă, ceapă sau urechi de porc pentru piftie. Hipsterul vrea lumini calde, playlist de indie-folk și un latte făcut cu lapte de migdale de la o capră care a trăit fericită într-un spațiu suficient de mare, cum scrie la carte.

Se poate și mai rău! O tanti cu basma intră să își cumpere ceapă din Hala Nouă și nu înțelege de ce sună o muzică ciudată și tare din boxe! Da, pentru că una dintre tarabe s-a transformat în pupitru de DJ.

E cea mai frumoasă scenă. La stânga, o piramidă de cepe cu miros de gospodărie. La dreapta, DJ-ul cu căști la urechi mixând techno de parcă e la Berlin. În mijloc tăntica noastră care cere 3 kg de cartofi și întreabă: Nu aveți ceva mai încet? Mă doare capu’.

Internetul a explodat și el: Hipsterii Woke pe sărăcie VS hipsterii de pe Calea Victoriei!

Războiul cultural pricinuit de schimbarea la față a Oborului se desfășoară și în online! Cele două tabere sunt foarte vocale pe Tik Tok iar la mijloc sunt prinși țăranii și pensionarii ca la o revoluție cu miros de leuștean!

Proto hipsterii woke, adepți ai sărăciei romantice sunt în prima tabără. Sunt băieții și fetele cu barbă, cercei, șosete colorate și biciclete vintage. Au descoperit Oborul acum 5 ani și de atunci îl păzesc ca pe un Ashram. Terasa cu mici e un fel de Mecca! Sărăcia e cool, autenticitatea e sfântă, să rămînă ca în 1979 totul, Oborul este intangibil. Îi știți de pe insta, haștagurile lor sună cam așa: #raw #oldschool #nativ #anti-capitalism #săraciecuvaloare

Ei nu vor modernizare că distruge vibe-ul. Și “vibe-ul”, în mintea lor, este că Oborul trebuie să rămână un loc cu praf, mici, fum și pensionari care țipă la tine că ai intrat în față. Frica cea mai mare este că dacă va deveny modern Oborul, prețurile vor exploda! Au dreptate în felul lor!

O pensionară face cumpărături la Piața Obor (Sursă foto: Hepta)

A doua tabără, elita de pe Calea Victoriei!

A doua tabără e formată din hipsterii bogați, ăia care în timpul săptămânii beau flat white la 28 lei, iar în weekend merg la Obor “să trăiască experiența”. Ei sunt pro-modernizare, pro-food court, pro-DJ, pro-tot ce sună a Dubai meets Lisabona meets Berlin meets Cluj meets Nuba. Ei vor investiții, experiență gastronomică, borș cu 25 de lei ca la festival! Uniți totuși oarecum în gusturi, vor cere și ei mici gluten-free pentru micii tradiționali. Se vor supăra probabil cînd vor primi micii ca micii. Cu muștar și carne. Și ei au dreptate. Se întîmplă fenomenul peste tot în lume.

La mijloc ca întotdeauna, cei mai oropsiți!

Pensionarii sărmanii sunt victime colaterale, se vor trezi între două triburi urbane care se ceartă pe Insta și pe Tik-Tok despre “identitatea Oborului”. Pensionarii sunt adevărații luptători. Ei vin pe furtună, pe cod roșu, pe cod maroniu, nu contează. Ei vânează ieftineala. Ei se împing, negociază, urlă, se întorc. Ei sunt veteranii pieței. În fața modernizării cu DJ și hipsteri și prețuri în Euro ca la Barcelona, pensia se sperie!

Rămânem cu întrebarea pe 2026. Cine va câștiga războiul Oborului?

CITEȘTE ȘI: Toamna scumpirilor ustură la buzunare! Românii au renunţat la borcanele de zacuscă şi cele de murături

