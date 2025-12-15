Numele-surpriză care dă peste cap noul sezon de la Antena 1. Nu te gândeai vreodată că o să-l vezi la Survivor 2026

CANCAN.RO nu va lăsa niciodată fără să aflați cele mai noi informații din showbiz. De data aceasta avem în meniu: Survivor 2026- partea a doua! După ce v-am prezentat o parte dintre Faimoșii și Războinicii care vor participa la Survivor România 2026, continuăm cu lista completă. Nume sonore au fost contactate de Antena 1 pentru noul sezon Survivor, iar acum știm cine a acceptat și urmează să plece în curând în Republica Dominicană! Pe unii îi vedeți zilnic la tv sau în ziare, alții s-au reinventat odată cu participarea la emisiune. Iată cine se va lupta în jungla Domnicană pentru marele premiu!

Echipa Antenei 1 a pus la cale un cast de vedete cu care, speră ei, să dea lovitura! Ne amintim că multe dintre personalitățile contactate de trustul Intact pentru a participa la emisiune au refuzat (vezi aici detalii), cercul s-a restrâns, iar acesta este rezultatul: Produăctorii au ales concurenții care promit să dea totul în junglă, de la personalități cu „măsură mediatica” puternică, până la personaje care știu să facă show prin simpla lor prezență. Dar, nu vă mai ținem în suspans și vă prezentăm lista cu ultimii (dar nu cei din urmă) concurenți care se pregătesc să plece în junglă.

Lista finală cu toți concurenții Survivor 2026!

Începem în forță cu Gabi Tamaș, câștigătorul Asia Express. După ce a cucerit inimile telespectatorilor și a demonstrat că știe să reziste la orice tip de provocare fizică și mentală, împreună cu Dan Alexa, Gabi își pregătește bagajele pentru jungla din Republica Dominicană. Fostul fotbalist și „learner of life”pe traseele asiatice a arătat că nu se teme de foame, oboseală sau probe dificile, iar acum este gata să ducă lupta la nivelul următor într-unul dintre cele mai dure reality-show-uri!

Mergem mai departe și avem parte de o surpriză de proporții, dar să vedem dacă ghiciți: A fost mai des pe prima pagină a ziarelor decât a stat pe acasă. A confundat, la un moment dat, dialogul cu forțele de ordine cu un sport de contact. A, da, și să nu uităm: E galant cu doamnele, dar nu știm cum se face că are o boală pe naș. Da, ați ghicit! Este vorba de nimeni altul decât Cristian Boureanu! Cel supranumit deputatul Playboy a acceptat provocarea Survivor și pare decis să își testeze limitele în Jungla Dominicană. Fără costume, fără blițuri și fără anturaj select, direct în jungla Survivor, unde nu mai contează reputația, ci cât de mult reziști când rămâi doar tu cu tine.

Titus Steel este următorul concurent care se pregătește să plece în Republica Dominicană, iar porecla lui nu vine din anii de sală. Porecla lui a rămas din perioada în care Titus a fost actor în filme pentru adulți, industrie în care „duritatea” nu e doar metaforică, ci parte din brand. Dar Titus a lăsat în urmă acea etapă și și-a construit o imagine publică bazată pe fizic, disciplină și antrenamente intense, devenind o prezență cunoscută în zona de fitness și lifestyle, lucruri care, cu siguranță îl vor ajuta în Republica Dominicană.

Călin Donca este următorul nume care se pregătește să plece în Republica Dominicană. Om de afaceri cunoscut, Donca a intrat puternic în atenția publicului în ultimii ani, atât prin succesul său financiar, cât și prin aparițiile constante în spațiul public, unele aducându-i cinste, altele mai puțin (vezi aici detalii).

Obișnuit să controleze lucrurile, să gândească strategic, Călin Donca se declară pregătit pentru surprizele din Republica Dominicană.

Așa cum vă spuneam, din cauza mai multor inconveniențe, multe vedete au refuzat Survivor, astfel că producătorii au început să sape în propria grădină în căutarea de concurenți. Atenția s-a îndreptat către „vedetuțele” apărute peste noapte, iar concurenții și ispitele de la Insula Iubirii au picat mănușă. Cea care a și luat castingul este Naba Salem. Obișnuită cu reality‑show‑urile (de la Puterea Dragostei, Bravo, ai stil!, până la Insula Iubitii), Naba a reușit să transforme fiecare apariție într-un subiect de discuție, fiind recunoscută pentru stilul său natural, vulcanic și pentru modul direct în care interacționează cu ceilalți concurenți. Producătorii au vrut show, iar Naba se pare că a picat la fix!

După ce și-a demonstrat abilitățile sportive și rezistența fizică în Power Couple, Nicu Grigore își ia revanșa și pleacă singur (de data aceasta) în jungla din Republica Dominicană, lăsând pentru o perioadă acasă confortul și compania soției sale, Bella Santiago. Fanii îl cunosc ca un competitor tenace, cu energie și determinare, fiind nu doar un fost sportiv de performanță, ci și un bun strateg: știe să calculeze pașii, să gestioneze tensiunile și să se adapteze rapid la orice situație. Și dacă nu va câștiga, măcar are acasă o soție care să-i cânte „I`m only human after all”.

Și ultimul, dar nu cel din urmă este Ceanu Zeng, fostul partener al Iulianei Beregoi și Andreei Bostănică. Tot noi vă dezvăluiam că vloggerul este în discuții cu producătorii Survivor și se pare că a trecut toate probele, iar în curând îl vom vedea în noul sezon Survivor 2026. Cu peste 2 milioane de urmăritori pe TikTok, Ceanu promite să aducă junglei nu doar rezistență și strategie, ci și momente care vor deveni virale.

