Acasă » Exclusiv » Numele-surpriză care dă peste cap noul sezon de la Antena 1. Nu te gândeai vreodată că o să-l vezi la Survivor 2026

Numele-surpriză care dă peste cap noul sezon de la Antena 1. Nu te gândeai vreodată că o să-l vezi la Survivor 2026

De: Delina Filip 15/12/2025 | 06:50
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
7 poze
Vezi galeria foto

CANCAN.RO nu va lăsa niciodată fără să aflați cele mai noi informații din showbiz. De data aceasta avem în meniu: Survivor 2026- partea a doua! După ce v-am prezentat o parte dintre Faimoșii și Războinicii care vor participa la Survivor România 2026, continuăm cu lista completă. Nume sonore au fost contactate de Antena 1 pentru noul sezon Survivor, iar acum știm cine a acceptat și urmează să plece în curând în Republica Dominicană! Pe unii îi vedeți zilnic la tv sau în ziare, alții s-au reinventat odată cu participarea la emisiune. Iată cine se va lupta în jungla Domnicană pentru marele premiu! 

Echipa Antenei 1 a pus la cale un cast de vedete cu care, speră ei, să dea lovitura! Ne amintim că multe dintre personalitățile contactate de trustul Intact pentru a participa la emisiune au refuzat (vezi aici detalii), cercul s-a restrâns, iar acesta este rezultatul: Produăctorii au ales concurenții care promit să dea totul în junglă, de la personalități cu „măsură mediatica” puternică, până la personaje care știu să facă show prin simpla lor prezență. Dar, nu vă mai ținem în suspans și vă prezentăm lista cu ultimii (dar nu cei din urmă) concurenți care se pregătesc să plece în junglă.

TOP 20 | Cele mai sărace orașe din România la final de 2025. Tabel complet, în funcție de rata de șomaj și de salarii
TOP 20 | Cele mai sărace orașe din România la final de 2025....
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România

Lista finală cu toți concurenții Survivor 2026!

Începem în forță cu Gabi Tamaș, câștigătorul Asia Express.  După ce a cucerit inimile telespectatorilor și a demonstrat că știe să reziste la orice tip de provocare fizică și mentală, împreună cu Dan Alexa, Gabi își pregătește bagajele pentru jungla din Republica Dominicană. Fostul fotbalist și „learner of life”pe traseele asiatice a arătat că nu se teme de foame, oboseală sau probe dificile, iar acum este gata să ducă lupta la nivelul următor într-unul dintre cele mai dure reality-show-uri!

Gabi Tamaș a acceptat provocare Survivor la scurt timp după ce s-a întors din Asia Express
Gabi Tamaș a acceptat provocare Survivor la scurt timp după ce s-a întors din Asia Express

Mergem mai departe și avem parte de o surpriză de proporții, dar să vedem dacă ghiciți: A fost mai des pe prima pagină a ziarelor decât a stat pe acasă. A confundat, la un moment dat, dialogul cu forțele de ordine cu un sport de contact. A, da, și să nu uităm: E galant cu doamnele, dar nu știm cum se face că are o boală pe naș. Da, ați ghicit! Este vorba de nimeni altul decât Cristian Boureanu! Cel supranumit deputatul Playboy a acceptat provocarea Survivor și pare decis să își testeze limitele în Jungla Dominicană. Fără costume, fără blițuri și fără anturaj select, direct în jungla Survivor, unde nu mai contează reputația, ci cât de mult reziști când rămâi doar tu cu tine.

Cristian Boureanu va face parte din echipa Faimoșilor la Survivor 2026
Cristian Boureanu va face parte din echipa Faimoșilor la Survivor 2026

Titus Steel este următorul concurent care se pregătește să plece în Republica Dominicană, iar porecla lui nu vine din anii de sală. Porecla lui a rămas din perioada în care Titus a fost actor în filme pentru adulți, industrie în care „duritatea” nu e doar metaforică, ci parte din brand. Dar Titus a lăsat în urmă acea etapă și și-a construit o imagine publică bazată pe fizic, disciplină și antrenamente intense, devenind o prezență cunoscută în zona de fitness și lifestyle, lucruri care, cu siguranță îl vor ajuta în Republica Dominicană.

Titus Steel va participa la Survivor 2026
Titus Steel va participa la Survivor 2026

Călin Donca este următorul nume care se pregătește să plece în Republica Dominicană. Om de afaceri cunoscut, Donca a intrat puternic în atenția publicului în ultimii ani, atât prin succesul său financiar, cât și prin aparițiile constante în spațiul public, unele aducându-i cinste, altele mai puțin (vezi aici detalii).
Obișnuit să controleze lucrurile, să gândească strategic, Călin Donca se declară pregătit pentru surprizele din Republica Dominicană.

Călin Donca a acceptat provocarea din Jungla Dominicană
Călin Donca a acceptat provocarea din Jungla Dominicană

Așa cum vă spuneam, din cauza mai multor inconveniențe, multe vedete au refuzat Survivor, astfel că producătorii au început să sape în propria grădină în căutarea de concurenți. Atenția s-a îndreptat către „vedetuțele” apărute peste noapte, iar concurenții și ispitele de la Insula Iubirii au picat mănușă. Cea care a și luat castingul este Naba Salem.  Obișnuită cu reality‑show‑urile (de la Puterea Dragostei, Bravo, ai stil!, până la Insula Iubitii), Naba a reușit să transforme fiecare apariție într-un subiect de discuție, fiind recunoscută pentru stilul său natural, vulcanic și pentru modul direct în care interacționează cu ceilalți concurenți. Producătorii au vrut show, iar Naba se pare că a picat la fix!

Fosta ispită, Naba Salem, va concura în noul sezon Survivor
Fosta ispită, Naba Salem, va concura în noul sezon Survivor

După ce și-a demonstrat abilitățile sportive și rezistența fizică în Power Couple, Nicu Grigore își ia revanșa și pleacă singur (de data aceasta) în jungla din Republica Dominicană, lăsând pentru o perioadă acasă confortul și compania soției sale, Bella Santiago. Fanii îl cunosc ca un competitor tenace, cu energie și determinare, fiind nu doar un fost sportiv de performanță, ci și un bun strateg: știe să calculeze pașii, să gestioneze tensiunile și să se adapteze rapid la orice situație.  Și dacă nu va câștiga, măcar are acasă o soție care să-i cânte „I`m only human after all”.

Soțul Bellei Santiago, Nicu Grigore, este pregătit pentru competiție
Soțul Bellei Santiago, Nicu Grigore, este pregătit pentru competiție

Și ultimul, dar nu cel din urmă este Ceanu Zeng, fostul partener al Iulianei Beregoi și Andreei Bostănică. Tot noi vă dezvăluiam că vloggerul este în discuții cu producătorii Survivor și se pare că a trecut toate probele, iar în curând îl vom vedea în noul sezon Survivor 2026. Cu peste 2 milioane de urmăritori pe TikTok, Ceanu promite să aducă junglei nu doar rezistență și strategie, ci și momente care vor deveni virale.

Ceanu Zheng va participa la Survivor 2026
Ceanu Zheng va participa la Survivor 2026

CITEȘTE ȘI: Se anunță război în toată regula la Antena 1. Ei sunt concurenții care se luptă pentru marele premiu la Survivor 2026

ACCESEAZĂ ȘI: Cine sunt Faimoșii care vor participa la Survivor 2026, de la Antena 1

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN  (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.

Tags:
Iți recomandăm
Tania Budi s-a „zbenguit” în LOFT ca în vremurile bune. „Puștoaica” de 57 de ani a dat tonul distracției
Exclusiv
Tania Budi s-a „zbenguit” în LOFT ca în vremurile bune. „Puștoaica” de 57 de ani a dat tonul…
Ema Uta și Andrei Barbu s-au încins pe ringul de dans. N-au mai văzut pe nimeni în jur
Exclusiv
Ema Uta și Andrei Barbu s-au încins pe ringul de dans. N-au mai văzut pe nimeni în jur
Ce se întâmplă la Serviciul Român de Informații? Dan: Orice derapaj al Serviciului îmi revine mie
Mediafax
Ce se întâmplă la Serviciul Român de Informații? Dan: Orice derapaj al Serviciului...
Orașul din România care duce lipsă de bărbați. Sunt 123.119 mai multe femei
Gandul.ro
Orașul din România care duce lipsă de bărbați. Sunt 123.119 mai multe femei
Mesajul transmis de Sorana Cîrstea după ce a mers cu fiul lui Ion Țiriac în cea mai scumpă stațiune din Elveția
Prosport.ro
Mesajul transmis de Sorana Cîrstea după ce a mers cu fiul lui Ion...
Cine a fost John Cena. „Michael Jordan al wrestlingului” l-a depășit la multe capitole pe Hulk Hogan
Adevarul
Cine a fost John Cena. „Michael Jordan al wrestlingului” l-a depășit la multe...
Un virus gripal nou se răspândește rapid în România: În prima săptămână din decembrie au fost înregistrate peste 3.000 de îmbolnăviri
Digi24
Un virus gripal nou se răspândește rapid în România: În prima săptămână din...
Ce taxe vor plăti bucureștenii din 2026? Proiect PMB: impozite pe locuințe, mașini și terenuri
Mediafax
Ce taxe vor plăti bucureștenii din 2026? Proiect PMB: impozite pe locuințe, mașini...
Parteneri
Gina Pistol a lăsat totul la vedere! Cât de bine arată la 45 de ani! Fanii au rămas uimiți
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Gina Pistol a lăsat totul la vedere! Cât de bine arată la 45 de ani!...
FOTO. Gafă vestimentară fără precedent! Ce a pățit vedeta a pus-o într-o ipostază mai mult decât jenantă
Prosport.ro
FOTO. Gafă vestimentară fără precedent! Ce a pățit vedeta a pus-o într-o ipostază mai mult...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Povestea fabuloasă a fabricii de pantofi construită de un om care abia știa să scrie. Le-a încălțat pe Sophia Loren și Elena Ceaușescu, iar mai târziu pe vedetele autohtone
Click.ro
Povestea fabuloasă a fabricii de pantofi construită de un om care abia știa să scrie....
Misterul stelei care a anunțat nașterea lui Iisus: un cercetător al NASA oferă o posibilă explicație și are legătură și cu China
Digi 24
Misterul stelei care a anunțat nașterea lui Iisus: un cercetător al NASA oferă o posibilă...
Reacție furioasă a Kremlinului, după ce șeful NATO a îndemnat la pregătiri pentru un război cu Rusia: „E iresponsabil”
Digi24
Reacție furioasă a Kremlinului, după ce șeful NATO a îndemnat la pregătiri pentru un război...
Dacia C-Neo, testată în Alpi. Noul model a fost surprins în probe pe drumuri montane
Promotor.ro
Dacia C-Neo, testată în Alpi. Noul model a fost surprins în probe pe drumuri montane
BANCUL ZILEI. Bulă o vede pe maică-sa dezbrăcată în fața oglinzii spunând: – Vreau un bărbat!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă o vede pe maică-sa dezbrăcată în fața oglinzii spunând: – Vreau un...
Cel mai mare televizor MiniLED din lume ajunge în România. Ce brand îl lansează și unde îl poți vedea
go4it.ro
Cel mai mare televizor MiniLED din lume ajunge în România. Ce brand îl lansează și...
O planetă ciudată i-a lăsat fără cuvinte pe astronomi
Descopera.ro
O planetă ciudată i-a lăsat fără cuvinte pe astronomi
Cel mai nou joc din universul Harry Potter este acum disponibil în mod gratuit!
Go4Games
Cel mai nou joc din universul Harry Potter este acum disponibil în mod gratuit!
Orașul din România care duce lipsă de bărbați. Sunt 123.119 mai multe femei
Gandul.ro
Orașul din România care duce lipsă de bărbați. Sunt 123.119 mai multe femei
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Prognoza meteo pentru mijlocul lui decembrie este total atipică! Temperaturile o vor lua razna în România: ...
Prognoza meteo pentru mijlocul lui decembrie este total atipică! Temperaturile o vor lua razna în România: Moș Crăciun vine pe trotinetă!
Rețeta de tocăniță de post, care te costă doar 6 lei! De ce ingrediente ai nevoie
Rețeta de tocăniță de post, care te costă doar 6 lei! De ce ingrediente ai nevoie
Cine este cel mai bogat șef de stat al lumii. Are nu mai puțin de 17.000 de locuințe, 38 de avioane ...
Cine este cel mai bogat șef de stat al lumii. Are nu mai puțin de 17.000 de locuințe, 38 de avioane și 300 de mașini
Cele mai credincioase vedete din România. Care sunt celebritățile care țin post în fiecare an
Cele mai credincioase vedete din România. Care sunt celebritățile care țin post în fiecare an
Dublă tragedie! Cele două vedete, soț și soție, găsiți morți în casă. Cine e primul suspect
Dublă tragedie! Cele două vedete, soț și soție, găsiți morți în casă. Cine e primul suspect
Cum faci mămăliga perfectă pentru masa de Crăciun. Cătălin Scărlătescu a divulgat, în sfârșit, ...
Cum faci mămăliga perfectă pentru masa de Crăciun. Cătălin Scărlătescu a divulgat, în sfârșit, rețeta lui secretă
Vezi toate știrile
×