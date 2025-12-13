Acasă » Exclusiv » Gabi Tamaș a intrat deja în „post” pentru Survivor. Licoarea lui Bachus n-a mai avut niciun efect

De: Delina Filip 13/12/2025 | 23:20
The night is young, and so is Gabi Tamaș! Asta o știm cu toții, iar CANCAN.RO a fost prezent, ca de fiecare dată, în localurile exclusiviste unde petrec vedetele noastre. Fotbalistul ne-a intrat de data aceasta în vizor, însă nu a fost în formă maximă. A ieșit alături de un grup de prieteni, dar părea mai degrabă că a petrecut seara cu propriile gânduri. Sau poate că plecarea la Survivor îl determină să fie mai atent cu stilul de viață. Iată cum l-am surprins. 

Vineri seara, la Nuba, își face apariția Gabi Tamaș. Nu era singur, ci alături de mai mulți prieteni apropiați, genul de gașcă cu care a împărțit de-a lungul timpului nopți lungi și povești savuroase. Atmosfera părea relaxată, nimic ieșit din comun. Dar stați să vedeți cum ne-a surprins Gabi!

Tamaș, cu gândul la junglă, nu la distracție

Îmbrăcat casual, cu un tricou simplu negru, o pereche de pantaloni și adidași în picioare, Tamaș a fost destul de liniștit. A stat cu băieții, și-au comandat ceva de început, apoi s-au bucurat de seară, cel puțin la nivel de prezență fizică, pentru că, mental, Gabi părea deja plecat departe.

Salariile profesorilor în funcție de experiență. Diferențele dintre cei care au 5,10 sau 20 de ani în domeniu
Salariile profesorilor în funcție de experiență. Diferențele dintre cei care au 5,10 sau...
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România
Gabi Tamas a ieșit in club cu prietenii
Gabi Tamas a ieșit in club cu prietenii

La un moment dat, sportivul se ridică de la masă și merge la bar să ceară ceva de băut. Nu zăbovește prea mult, nu scanează publicul, nu schimbă priviri și nici nu pare interesat de ce se întâmplă în jur. Ia paharul și revine rapid la masă, de parcă ar fi bifat doar o oprire tehnică, nu un moment de socializare,  semn clar că distracția nu era prioritatea serii pentru el.

Ultima noapte de distracție, întâia noapte de supraviețuire

Gabi stă la masă, cu un pahar în mână la care se uită lung. Pare că nici nu îi arde de vreo distracție. Cel mai probabil se gândește la plecarea în Dominicana. Știm că fostul fotbalist este extrem de competitiv, așa că, probabil, deja își face strategia în cap. Sau poate l-a lovit nostalgia, știind că urmează o perioadă bună în care nu va mai ieși cu prietenii, nu va mai avea confort și libertate.

Cel mai probabil plecarea la Survivor l-a pus pe gânduri
Cel mai probabil plecarea la Survivor l-a pus pe gânduri

După Asia Express, a acceptat o altă provocare serioasă, adică Survivor. Practic, această ieșire pare una dintre ultimele seri „normale” înainte de marea aventură. Așa cum știm, producătorii au stabilit plecarea pe 20 decembrie, chiar înainte de Crăciun (vezi aici toate detaliile). Așadar, o petrecere cu prietenii înainte de competiție nu este de refuzat, chiar dacă gândurile sunt deja pe alt continent. Nu ne face griji că Gabi nu va face față, vorba aceea a demonstrat ce poate și s-a întors acasă cu trofeul Asia Express. Și, la cât îl știm de ambițios, nu ne-ar surpinde să ajungă foarte departe și în competiția Survivor, dar asta rămâne de văzut!

CITEȘTE ȘI: Ce va face Gabi Tamaș cu cei 32.000 euro de la Asia Express? Colega de la Antena 1 căreia a decis să-i doneze o parte din bani

ACCESEAZĂ ȘI: Cum s-au îmbrăcat "păpușicile" Gabi Tamaș și Dan Alexa în marea finală? Au atras atenția din primul moment

