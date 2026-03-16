Trei zodii intră într-o perioadă decisivă după echinocțiul de primăvară. Urmează două luni și jumătate de schimbări

Astrologii anunță o perioadă intensă, marcată de decizii importante, oportunități neașteptate și schimbări de direcție pentru trei zodii. Noul ciclu astrologic începe odată cu echinocțiul de primăvară, pe 20 martie, moment în care Soarele intră în zodia Berbecului și marchează simbolic începutul anului zodiacal. În acest context, anumite zodii vor simți mai puternic influența astrelor. Nativii vor trece printr-o perioadă de transformări semnificative în următoarele două luni și jumătate.

Mai mult decât atât, astrologii susțin că această perioadă poate veni cu decizii importante, schimbări de direcție și oportunități neașteptate atât în plan personal, cât și profesional. Totuși, trei zodii vor resimți cel mai intens influența acestei energii.

Berbec

Pentru Berbeci, echinocțiul de primăvară vine cu un nou capitol. Cu Soarele în semnul lor, acești nativi vor avea parte de un val de energie pozitivă și motivație care îi va ajuta să ia decizii curajoase. Următoarele două luni și jumătate vor veni la pachet cu schimbări legate de carieră și planuri personale.

Aceste zodii vor simți nevoia de a începe proiecte noi și de a-și asuma noi direcții profesionale. Totodată, ar putea apărea oportunități care le vor scoate din zona de confort, dar care le pot aduce și satisfacții pe termen lung.

Rac

Pentru nativii din zodia Rac, perioada de după echinocțiu aduce schimbări mai ales pe plan emoțional și profesional. Aceștia s-ar putea confrunta cu alegeri importante, care le pot influența direcția de viitor.

Unele relații pot trece prin transformări, în timp ce altele pot apărea în mod neașteptat. Totodată, Racii ar putea primi oferte interesante în carieră sau ar putea simți nevoia să își regândească prioritățile. În această perioadă, intuiția va avea un rol foarte important, iar dacă vor avea încredere în instinctele lor, pot face pași semnificativi înainte.

Capricorn

Pentru cei aflați în zodia Capricorn, echinocțiul de primăvară activează zona de stabilitate și planuri de viitor. Următoarele două luni și jumătate pot aduce modificări în viața de familie sau în felul în care își organizează viața profesională.

Unii nativi ar putea lua decizii legate de locuință, mutare sau chiar investiții importante. În același timp, pot apărea situații care îi vor determina să își regândească planurile și să abordeze viitorul dintr-o perspectivă diferită. Chiar dacă unele schimbări pot părea dificile la început, acestea vor avea rolul de a deschide noi oportunități și de a aduce mai multă stabilitate pe termen lung.

